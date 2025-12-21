14-21 Aralık: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Müzik Grubu Manifest'in Tüm Üyelerine Ayrı Ayrı Hapis Cezası Verildi: Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı
"Hayatımda Kullanmadım" Diyen Mehmet Akif Ersoy’un Testi Pozitif Çıktı
GAİN Medya’ya Operasyon: Holding ve Şirket Yetkilileri Gözaltına Alındı
Türkiye'ye Biontech Aşısı Gelmedi İddialarına Yalanlama Geldi
Uyuşturucu Operasyonunda Adı Geçen İsimlerden Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı
Uyuşturucu Operasyonundaki Kilit İsim "Fenomen Sercan" İtirafçı Oldu
Bursaspor Taraftarının Leyla Zana’ya Küfürlü Tezahüratına AKP, CHP ve DEM'den Tepki
RTÜK'ün İnceleme Başlattığı Jasmine Dizisine En Üst Sınırdan İdari Para Cezası ve Katalogdan Çıkarma Uygulandı
Avukatı Duyurdu! Gazeteci Levent Gültekin Gözaltına Alındı
Askerlikte Yeni Düzenleme Yolda! 3 ve 4 Çocuklu Aileler İçin Askerlikte Yeni Uygulama
Neler Oluyor? Bu Kez Balıkesir’de İHA Düştü!
Bugün İfadesi Alınan Sadettin Saran, Yurt Dışına Çıkış Yasağıyla Serbest Bırakıldı
Ünlülere Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan Cihan Şensözlü Tutuklandı
YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: 4 Yıllık Üniversiteler 3 Yıla Düşecek
TOKİ Kiralık Konut Projesi: Evler 3 Yıllığına Kiralanacak
