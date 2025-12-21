onedio
14-21 Aralık: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

14-21 Aralık: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.12.2025 - 00:38

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Müzik Grubu Manifest'in Tüm Üyelerine Ayrı Ayrı Hapis Cezası Verildi: Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı

Müzik Grubu Manifest'in Tüm Üyelerine Ayrı Ayrı Hapis Cezası Verildi: Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı

Haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen Manifest müzik grubu üyelerine hapis cezası verildi. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. 7 isim hakkındaki “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

"Hayatımda Kullanmadım" Diyen Mehmet Akif Ersoy'un Testi Pozitif Çıktı

"Hayatımda Kullanmadım" Diyen Mehmet Akif Ersoy’un Testi Pozitif Çıktı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoyuyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Ersoy’a yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi. Ersoy, ifadesinde “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım” demişti.

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra serbest kalan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi.

GAİN Medya'ya Operasyon: Holding ve Şirket Yetkilileri Gözaltına Alındı

GAİN Medya’ya Operasyon: Holding ve Şirket Yetkilileri Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Anahat holding bünyesinde bulunan GAİN Medya başta olmak üzere Anahat Holding bünyesinde bulunan şirketlere, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yasadışı bahis suç gelirlerini aktarma” soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı.

Türkiye'ye Biontech Aşısı Gelmedi İddialarına Yalanlama Geldi

Türkiye'ye Biontech Aşısı Gelmedi İddialarına Yalanlama Geldi

Koronavirüs salgını üzerinden 5 yıldan aşkın bir süre geçmesine rağmen virüs ve o dönemki uygulamalar halen daha sık sık konuşuluyor. Gazeteci Fatih Ergin ise gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Pfizer'in avukatlarının Türkiye'ye bir korona aşısı bile satmadıklarını söylediğini bir vatandaşın kazandığı davayı öne çıkararak iddia etti. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaları yalanladı.

Uyuşturucu Operasyonunda Adı Geçen İsimlerden Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda Adı Geçen İsimlerden Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı

Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından hakkında işlem başlatılan Ela Rumeysa Cebeci, İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Test sonucuna itiraz eden Cebeci, bulguların hatalı olduğunu öne sürdü. Ancak sevk edildiği sulh ceza hâkimliği, Cebeci’nin tutuklanmasına karar verdi.

Uyuşturucu Operasyonundaki Kilit İsim "Fenomen Sercan" İtirafçı Oldu

Uyuşturucu Operasyonundaki Kilit İsim "Fenomen Sercan" İtirafçı Oldu

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturma kapsamında gelişmeler sürüyor. Adli Tıp raporunda uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, savcılık ifadesinin ardından “uyuşturucu madde temin etme” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi ve tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Sercan Yaşar ise tahliye edildi.

Bursaspor Taraftarının Leyla Zana'ya Küfürlü Tezahüratına AKP, CHP ve DEM'den Tepki

Bursaspor Taraftarının Leyla Zana’ya Küfürlü Tezahüratına AKP, CHP ve DEM'den Tepki

Somaspor-Bursaspor karşılaşmasında Bursasporlu taraftarlar, eski Demokrasi Partisi (DEP) ve HDP milletvekili Leyla Zana’ya yönelik küfür ve hakaret içeren sloganlar attı. Yaşananların ardından AKPCHP ve DEM Partili milletvekilleri açıklama yaptı. Vekiller yaşananları ‘provokasyon’ olarak nitelendirirken olaya tepki gösterdi.

RTÜK'ün İnceleme Başlattığı Jasmine Dizisine En Üst Sınırdan İdari Para Cezası ve Katalogdan Çıkarma Uygulandı

RTÜK'ün İnceleme Başlattığı Jasmine Dizisine En Üst Sınırdan İdari Para Cezası ve Katalogdan Çıkarma Uygulandı

RTÜK, ilk bölümü 12 Aralık'ta yayınlanan ve bazı sahneleriyle sosyal medyada gündem olan 'Jasmine' dizisine inceleme başlatıldığını duyurmuştu. 

Jasmine dizisine 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu' gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandığı açıklandı.

Avukatı Duyurdu! Gazeteci Levent Gültekin Gözaltına Alındı

Avukatı Duyurdu! Gazeteci Levent Gültekin Gözaltına Alındı

Ana akım kanallardan tanınan ve yayıncılık macerasına kişisel YouTube kanalında devam eden Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı. Gözaltı kararını avukatı Çağrı Çetin duyurdu. Çetin X hesabından yaptığı paylaşımda 'Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır' ifadelerini kullandı.

Askerlikte Yeni Düzenleme Yolda! 3 ve 4 Çocuklu Aileler İçin Askerlikte Yeni Uygulama

Askerlikte Yeni Düzenleme Yolda! 3 ve 4 Çocuklu Aileler İçin Askerlikte Yeni Uygulama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, askerlik için yeni uygulamanın sinyalini verdi. Askerlikte yeni uygulamayı anlatan Güler, “Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var” ifadelerini kullandı.

Neler Oluyor? Bu Kez Balıkesir'de İHA Düştü!

Neler Oluyor? Bu Kez Balıkesir’de İHA Düştü!

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü. Tarımsal araziye düşen İHA'yı çiftçiler buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 

Öte yandan 19 Aralık Cuma günü Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir mahalleye İHA düşmüştü.

Bugün İfadesi Alınan Sadettin Saran, Yurt Dışına Çıkış Yasağıyla Serbest Bırakıldı

Bugün İfadesi Alınan Sadettin Saran, Yurt Dışına Çıkış Yasağıyla Serbest Bırakıldı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Saran'ın serbest kaldıktan sonra direkt olarak Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı maça geçmesi bekleniyor. 

Fenerbahçe Beko ile yurt dışı deplasmanında olan Saran'ın dün gece evinde arama yapıldı. Gece İstanbul'a gelen Saran, sabah saatlerinde ifade vermek üzere adliye sarayına gitmişti. 

Saran'ın uzun süren ifadesinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Ünlülere Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan Cihan Şensözlü Tutuklandı

Ünlülere Yapılan Operasyonda Gözaltına Alınan Cihan Şensözlü Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Cihan Şensözlü, menajer Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu’nun şoförünün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Cihan Şensözlü, İsmail Ahmet Akçay, Eser Gökhan, Mehmet Ali Gül, Yiğit Macit ve Mehmet Güçlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: 4 Yıllık Üniversiteler 3 Yıla Düşecek

YÖK Başkanı Erol Özvar Açıkladı: 4 Yıllık Üniversiteler 3 Yıla Düşecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerdeki dört yıllık lisans programlarının süresinin kısaltılmasına yönelik bir hazırlık içinde olduklarını duyurdu. CNN Türk’te katıldığı yayında değerlendirmelerde bulunan Özvar, mevcut sekiz yarıyıllık eğitimin korunacağını, ancak derslerin daha yoğun planlanmasıyla öğrencilerin bu süreci üç yıl içinde tamamlayabilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Özvar, yapılacak düzenlemede eğitim kalitesinden ve akademik standartlardan ödün verilmeyeceğinin altını çizdi.

TOKİ Kiralık Konut Projesi: Evler 3 Yıllığına Kiralanacak

TOKİ Kiralık Konut Projesi: Evler 3 Yıllığına Kiralanacak

TOKİ’nin dar gelirli vatandaşlar için kiralık konut projesi yapacağı duyurulmuştu. 500 bin konut projesine başvuruların bitmesiyle birlikte kiralık konutların hangi şartlar altında kiralanacağı da merak ediliyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumİstanbul’un her iki yakasında da yapılacak 15 bin kiralık konutun yapımına başlandığını açıkladı. TOKİ’nin kiralık konutları, belirlenen şartları sağlayan ve kurada çıkan vatandaşlara 3 yıl süre ile kiralanacak.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
