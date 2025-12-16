onedio
Türkiye'ye Biontech Aşısı Gelmedi İddialarına Yalanlama Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.12.2025 - 00:08

Koronavirüs salgını üzerinden 5 yıldan aşkın bir süre geçmesine rağmen virüs ve o dönemki uygulamalar halen daha sık sık konuşuluyor. Gazeteci Fatih Ergin ise gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Pfizer'in avukatlarının Türkiye'ye bir korona aşısı bile satmadıklarını söylediğini bir vatandaşın kazandığı davayı öne çıkararak iddia etti. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaları yalanladı.

Gazeteci Fatih Ergin'in yaptığı paylaşım şöyleydi.

TÜRKİYE'YE BIONTECH AŞISI GELMEMİŞ!

Bir yurttaşın açtığı davada büyük skandal ortaya çıktı. 

Pfizer'in avukatları Türkiye'ye bir korona aşısı bile satmadıklarını söyledi. Yurttaşlarımıza Biontech diye ne vuruldu? Biontech'e Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat vermediğinin belgesi .

'Mahkemenin, 'Bu aşılar Bıontech'ten alınmadıysa nereden alındı' sorusuna Sağlık Bakanlığı cevap vermedi. Pfizer'in avukatları,  Türkiye'ye tek aşı satmadıkları iddiasını yineleyip Bıontech diye vurulan aşıların Afrika'ya gönderdikleri 'Çöp aşılar' olabileceğini söyledi!'

Ancak DMM bu iddiaları yalanladı.

'COVID-19’a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşıları, klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edilmiştir. Pandemiyle mücadele kapsamında, Mart 2021 tarihinden itibaren salgının son dönemlerine kadar söz konusu aşılar mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.

Öte yandan salgın gibi küresel halk sağlığı acil durumlarında, aşı ve ilaçların temininde “Acil Kullanım Ön Onayı” mekanizması  tüm dünyada işletilmektedir. BioNTech mRNA aşıları da Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilimsel otoritelerin acil kullanım ön onayı değerlendirmeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmiş ve uygulanmıştır.

Dolayısıyla pandemi sürecinde yürütülen tüm aşılama faaliyetleri; insan sağlığının korunması önceliğiyle, bilimsel kriterler, şeffaflık ilkesi ve hukuki mevzuat çerçevesinde titizlikle gerçekleştirilmiştir.

Bu nedenle kamuoyunun, teknik ve hukuki bağlamından koparılarak dolaşıma sokulan, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelik taşıyan iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur.' ifadeleri kullanıldı.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
