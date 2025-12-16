Türkiye'ye Biontech Aşısı Gelmedi İddialarına Yalanlama Geldi
Koronavirüs salgını üzerinden 5 yıldan aşkın bir süre geçmesine rağmen virüs ve o dönemki uygulamalar halen daha sık sık konuşuluyor. Gazeteci Fatih Ergin ise gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. Pfizer'in avukatlarının Türkiye'ye bir korona aşısı bile satmadıklarını söylediğini bir vatandaşın kazandığı davayı öne çıkararak iddia etti. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaları yalanladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Fatih Ergin'in yaptığı paylaşım şöyleydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak DMM bu iddiaları yalanladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın