Ekonomist Hikmet Baydar Asgari Ücret İçin En Az Yapılması Gereken Zam Oranını Açıkladı

Ekol TV’de canlı yayına katılan Ekonomist Hikmet Baydar, asgari ücrete en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğini belirtti.

Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde:

“Asgari ücret planlamasında benim çizdiğim senaryo şu: Geçen yıldan kalan yüzde 1 veya 2 puan olacak. Çünkü yüzde 30 zam yapılmıştı, enflasyon yüzde 31 veya 32 çıkacak. Diyelim ki 32 çıktı. Bu sene planlanan ve piyasada görülen oran yüzde 22. Yüzde 22’yi de eklediğimizde 24 ediyor. 1 puan minimum refah payı koyulursa kırmızı çizgi 25 olur. Yüzde 25 minimum olmak zorunda.

Bunun üzerinde yüzde 28’leri de görüyorum. Yüzde 30 olur mu? Olursa, düşük enflasyon hedefiyle gidilen bir ortamda yabancı yatırımcı açısından soru işaretleri oluşur. Bu yüzden yüzde 30 beklemiyorum. Ama yüzde 28, yüzde 29 olursa kötünün iyisi derim. Yüzde 25’in altına ise asla düşülmemeli.”

Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse ne kadar olur?

Mevcut net 22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde, 2026 asgari ücreti net 27 bin 630 lira olacak.

Yüzde 28 zam yapılması durumunda asgari ücret net 28 bin 293 liraya yükselecek.

Yüzde 30 zam yapılması halinde ise yeni yılda uygulanacak asgari ücret net 28 bin 735 lira olacak.