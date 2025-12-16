Ekonomist Hikmet Baydar Asgari Ücret İçin En Az Yapılması Gereken Zam Oranını Açıkladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık Perşembe günü ikinci toplantısını yapacak. Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı merakla beklerken, uzmanların tahminleri de gelmeye devam ediyor. Ekol TV yayınına katılan Ekonomist Hikmet Baydar, asgari ücrete yüzde 25’in altında zam yapılmaması gerektiğini söyledi. Baydar, en yüksek beklentisinin ise yüzde 28 olduğunu ifade etti.
Milyonlarca çalışan, asgari ücrete yapılacak zamla birlikte 2026 yılında alacağı maaşı öğrenecek.
Ekonomist Hikmet Baydar asgari ücret tahminini açıkladı
