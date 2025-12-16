Mahkeme Yürütmeyi Durdurdu! Papara Faaliyetlerine Devam Edecek
Çevrimiçi para transferi ve bankacılık platformu olan Papara'ya geçtiğimiz aylarda kayyum atanmıştı. Papara kullanıcıları da hesaplarını kullanamamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yasa dışı bahis soruşturması' kapsamında kayyım atanan platformun resmi hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre idari mahkeme yürütmeyi şirket lehinde durdurdu. Böylece platform yeniden açılacak ve faaliyetlerine devam edecek.
Şirketin resmi hesabından yaptığı açıklama şöyle;
