Trafik Çevirmelerinde Yeni Dönem: Anlık Olarak Her Şey Kaydedilecek
Trafik polislerinin yaptığı denetimlerde yeni dönem başladı. Trafik çevirmeleri anbean kaydedilecek ve çevirmeye giren vatandaşlar da konu hakkında bilgilendirilecek. ASELSAN üretimi yüz tanımalı yaka kameralarıyla gerçekleştirilen denetimler, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından da yapılmaya başlandı.
Türkiye Yüzyılı kapsamında şeffaf trafik denetimleri yurt genelinde başladı.
ASELSAN üretimi yaka kameraları kullanılıyor
Anlık olarak kaydedilen trafik denetiminden görüntüler
