Trafik Çevirmelerinde Yeni Dönem: Anlık Olarak Her Şey Kaydedilecek

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
16.12.2025 - 20:00

Trafik polislerinin yaptığı denetimlerde yeni dönem başladı. Trafik çevirmeleri anbean kaydedilecek ve çevirmeye giren vatandaşlar da konu hakkında bilgilendirilecek. ASELSAN üretimi yüz tanımalı yaka kameralarıyla gerçekleştirilen denetimler, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından da yapılmaya başlandı.

Türkiye Yüzyılı kapsamında şeffaf trafik denetimleri yurt genelinde başladı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de trafik denetimlerini artık anbean kaydetmeye başladı. Bu kapsamda kent genelinde trafik şube ekiplerince yapılan rutin trafik uygulamalarında, “Güvenliğiniz için görüntü ve ses kaydı yapılıyor” bilgilendirmesi eşliğinde denetimler gerçekleştiriliyor.

ASELSAN üretimi yaka kameraları kullanılıyor

Trafik çevirmelerinde ASELSAN’ın geliştirdiği plaka ve yüz tanımalı yaka kameraları kullanılıyor. Kameralar, görev sırasında yaşanan olayların kayıt altına alınmasını sağlayarak hem güvenlik güçlerini hem de vatandaşları korumayı amaçlıyor.

Sistem sayesinde sahadaki uygulamalar merkezden canlı olarak da izlenebiliyor. İlk etapta trafik ekiplerinde başlatılan uygulamanın, ilerleyen süreçte diğer birimlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Anlık olarak kaydedilen trafik denetiminden görüntüler

