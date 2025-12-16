Trafik Çevirmelerinde Yeni Dönem: Anlık Olarak Her Şey Kaydedilecek

Trafik çevirmelerinde ASELSAN’ın geliştirdiği plaka ve yüz tanımalı yaka kameraları kullanılıyor. Kameralar, görev sırasında yaşanan olayların kayıt altına alınmasını sağlayarak hem güvenlik güçlerini hem de vatandaşları korumayı amaçlıyor.

Sistem sayesinde sahadaki uygulamalar merkezden canlı olarak da izlenebiliyor. İlk etapta trafik ekiplerinde başlatılan uygulamanın, ilerleyen süreçte diğer birimlerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.