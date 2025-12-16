Güllü’nün Evinde İnceleme Yapan İlk Polis Ekibinin Aralarındaki Konuşmanın Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Ünlü şarkıcı, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan 5. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün kızı Tuğberk Yağız Gülter ve olay anında yanında bulunan arkadaşı geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış, Tuğberk Yağız Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Arkadaşı Nur Sultan Ulu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Beyaz TV’de yayınlanan “Olmazsa Olmaz” isimli programda, Güllü’nün evinde inceleme yapan ekiplerin ses kaydı paylaşıldı.

Güllü’nün dış müdahale olmadan düştüğüne kanaat getiren polisler arasında geçen konuşma şöyle:

- Müdürüm, oradan herhalde düşmüş gibi ya…

Doğru diyorsun, düşmüş oraya.

- Baksana, sizin de ayağınız kaydı.

Tabii, ben de düşerdim ya.

Yok kardeşim, bu düşmüş.

- Müdürüm, bana da öyle geldi.

Burada kayganlık var. Şurada da var.