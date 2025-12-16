Güllü’nün Evinde İnceleme Yapan İlk Polis Ekibinin Aralarındaki Konuşmanın Ses Kaydı Ortaya Çıktı
Arabesk müziğin simge isimlerinden Güllü, Yalova’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak şarkıcının kızı Tuğberk Yağız Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Beyaz TV’de yayınlanan “Olmazsa Olmaz” isimli programda, Güllü’nün evinde inceleme yapan ilk polis ekibinin aralarındaki konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı. Ekipler, incelemede ilk intiba olarak Güllü’nün kaygan zemin nedeniyle düştüğü sonucuna varmıştı. Öte yandan zeminden alınan örnekler kriminal laboratuvarda incelenmiş, kaymaya sebep olacak Arap sabunu ya da bebek yağı tespit edilememişti.
Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili çelişkiler devam ediyor.
Zeminde kayganlaştırıcı madde tespit edilemedi.
