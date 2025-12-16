onedio
Güllü'nün Evinde İnceleme Yapan İlk Polis Ekibinin Aralarındaki Konuşmanın Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Güllü’nün Evinde İnceleme Yapan İlk Polis Ekibinin Aralarındaki Konuşmanın Ses Kaydı Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.12.2025 - 17:30

Arabesk müziğin simge isimlerinden Güllü, Yalova’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak şarkıcının kızı Tuğberk Yağız Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Beyaz TV’de yayınlanan “Olmazsa Olmaz” isimli programda, Güllü’nün evinde inceleme yapan ilk polis ekibinin aralarındaki konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı. Ekipler, incelemede ilk intiba olarak Güllü’nün kaygan zemin nedeniyle düştüğü sonucuna varmıştı. Öte yandan zeminden alınan örnekler kriminal laboratuvarda incelenmiş, kaymaya sebep olacak Arap sabunu ya da bebek yağı tespit edilememişti.

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili çelişkiler devam ediyor.

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili çelişkiler devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan 5. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün kızı Tuğberk Yağız Gülter ve olay anında yanında bulunan arkadaşı geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış, Tuğberk Yağız Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Arkadaşı Nur Sultan Ulu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Beyaz TV’de yayınlanan “Olmazsa Olmaz” isimli programda, Güllü’nün evinde inceleme yapan ekiplerin ses kaydı paylaşıldı. 

Güllü’nün dış müdahale olmadan düştüğüne kanaat getiren polisler arasında geçen konuşma şöyle:

- Müdürüm, oradan herhalde düşmüş gibi ya…

Doğru diyorsun, düşmüş oraya.

- Baksana, sizin de ayağınız kaydı.

Tabii, ben de düşerdim ya.

Yok kardeşim, bu düşmüş.

- Müdürüm, bana da öyle geldi.

Burada kayganlık var. Şurada da var.

👇

Zeminde kayganlaştırıcı madde tespit edilemedi.

Zeminde kayganlaştırıcı madde tespit edilemedi.

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, “zemine bebek yağı ve Arap sabunu sürülerek kayganlaştırıldığı” iddiası da araştırıldı. Ancak kaygan olduğu iddia edilen zeminde, kayganlaştırıcı herhangi bir maddeye rastlanmadı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
