Sayısız Araç Geri Çağırıldı: Ünlü Otomobil Markasının Emniyet Kemerleri Kendiliğinden Açılıyor

Kurum, yapılan değerlendirmelerin tamamlandığını ve dosyanın resmen kapatıldığını açıkladı. İnceleme sürecinde, araçlardaki emniyet kemerlerinin bazı koşullarda kendiliğinden açılma ihtimali ele alındı. Bu durumun, özellikle kaza anlarında yolcu güvenliği açısından risk yaratabileceği değerlendirilmişti. NHTSA, Hyundai’nin sorunu gidermek amacıyla resmi bir geri çağırma süreci başlatmasının, incelemenin kapatılmasında etkili olduğunu vurguladı. Bu adımın ardından ek bir teknik soruşturmaya gerek görülmediği belirtildi.

Yetkililer, geri çağırma kapsamında gerekli güvenlik iyileştirmelerinin yapılacağını ve araç sahiplerinin bilgilendirileceğini ifade etti. NHTSA, sürecin başlatılmasıyla birlikte ilave bir düzenleyici yaptırıma ihtiyaç duyulmadığını, atılan adımların tüketici güvenliği açısından yeterli olduğunu kaydetti.