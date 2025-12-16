Sayısız Araç Geri Çağırıldı: Ünlü Otomobil Markasının Emniyet Kemerleri Kendiliğinden Açılıyor
Kaynak: https://www.reuters.com/business/auto...
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai’ye ait 568 bin 580 adet Palisade SUV modeliyle ilgili yürütülen ön incelemenin tamamlandığını ve dosyanın kapatıldığını açıkladı. Emniyet kemerlerinin bazı koşullarda kendiliğinden açılabileceği yönündeki riskin geri çağırma süreciyle ele alındığı belirtilirken, kurum ek bir soruşturmaya gerek duyulmadığını bildirdi.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai’ye ait 568 bin 580 adet Palisade SUV modeline ilişkin yürütülen ön incelemenin sona erdiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hyundai tarafından daha önce yapılan açıklamalarda ise, söz konusu güvenlik riskinin kısa sürede giderileceği ve araç sahiplerine ücretsiz servis desteği sunulacağı belirtilmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın