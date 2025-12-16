onedio
Sayısız Araç Geri Çağırıldı: Ünlü Otomobil Markasının Emniyet Kemerleri Kendiliğinden Açılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 16:45

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai’ye ait 568 bin 580 adet Palisade SUV modeliyle ilgili yürütülen ön incelemenin tamamlandığını ve dosyanın kapatıldığını açıkladı. Emniyet kemerlerinin bazı koşullarda kendiliğinden açılabileceği yönündeki riskin geri çağırma süreciyle ele alındığı belirtilirken, kurum ek bir soruşturmaya gerek duyulmadığını bildirdi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai’ye ait 568 bin 580 adet Palisade SUV modeline ilişkin yürütülen ön incelemenin sona erdiğini duyurdu.

Kurum, yapılan değerlendirmelerin tamamlandığını ve dosyanın resmen kapatıldığını açıkladı. İnceleme sürecinde, araçlardaki emniyet kemerlerinin bazı koşullarda kendiliğinden açılma ihtimali ele alındı. Bu durumun, özellikle kaza anlarında yolcu güvenliği açısından risk yaratabileceği değerlendirilmişti. NHTSA, Hyundai’nin sorunu gidermek amacıyla resmi bir geri çağırma süreci başlatmasının, incelemenin kapatılmasında etkili olduğunu vurguladı. Bu adımın ardından ek bir teknik soruşturmaya gerek görülmediği belirtildi.

Yetkililer, geri çağırma kapsamında gerekli güvenlik iyileştirmelerinin yapılacağını ve araç sahiplerinin bilgilendirileceğini ifade etti. NHTSA, sürecin başlatılmasıyla birlikte ilave bir düzenleyici yaptırıma ihtiyaç duyulmadığını, atılan adımların tüketici güvenliği açısından yeterli olduğunu kaydetti.

Hyundai tarafından daha önce yapılan açıklamalarda ise, söz konusu güvenlik riskinin kısa sürede giderileceği ve araç sahiplerine ücretsiz servis desteği sunulacağı belirtilmişti.

Geri çağırma kapsamındaki Palisade sahiplerinin yetkili servisler aracılığıyla bilgilendirileceği, gerekli kontrollerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği aktarıldı. Uzmanlar, geri çağırma çağrılarına zamanında yanıt verilmesinin güvenlik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
