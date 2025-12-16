onedio
Fabrikalar Yetişemiyor: Güneş Panelleri Tek Tek Çöpe Atılıyor

Fabrikalar Yetişemiyor: Güneş Panelleri Tek Tek Çöpe Atılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 10:10

Güneş enerjisi, düşük maliyetler ve artan verimlilik sayesinde küresel çapta büyük bir yükseliş yaşasa da, uzmanlar bu 'temiz enerji' kaynağının ömrü dolduğunda ciddi bir çevre sorununa yol açtığına dikkat çekiyor. Harvard Business Review'da (HBR) yayınlanan bir analiz, güneş panellerinin hızla bir atık krizine sürüklendiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar geri dönüşüm altyapısının yetersiz olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar geri dönüşüm altyapısının yetersiz olduğunu belirtiyor.

Asıl sorun, kullanım dışı kalan panellerin geri dönüşüm altyapısının sektördeki büyüme hızına ayak uyduramamasıdır. Devlet teşvikleri ve teknolojik ilerlemeler, kullanıcıları daha yeni ve verimli panellere yönlendiriyor. Bu durum, normalde 30 yıla kadar çalışması beklenen panellerin 10-15 yıl gibi kısa sürelerde sökülüp atılmasına neden oluyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) tahminlerine göre, panellerin kullanım ömrünü tamamlayacağı varsayımıyla bile 2050 yılına kadar 78 milyon ton güneş paneli atığı birikecek. Mevcut durumda milyonlarca panel çöplüklere giderken, geri kazanım tesisleri bu büyük yükü karşılayacak kapasitede değil.

Yüksek maliyetlere ve tehlikeli atık risklerine dikkat çekiliyor.

Yüksek maliyetlere ve tehlikeli atık risklerine dikkat çekiliyor.

Araştırmacılara göre sektör, yaklaşan atık sorununa yeterince hazırlıklı değil. Bunun en önemli nedeni, güneş panellerinin geri dönüşümünün hem maliyetli hem de karmaşık olması. Geri dönüşüm masrafları, panellerin çöplüğe gömülmesine kıyasla çok daha yüksek. Ayrıca söküm ve taşıma işlemleri özel bilgi ve uzmanlık gerektiriyor. Panellerin içerdiği ağır metaller ise bu atıkların tehlikeli atık kapsamına girme ihtimalini artırıyor. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde, milyonlarca panelin geri dönüştürülmek yerine doğrudan çöpe atılması gibi ciddi bir risk ortaya çıkıyor.

