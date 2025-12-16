Fabrikalar Yetişemiyor: Güneş Panelleri Tek Tek Çöpe Atılıyor

Asıl sorun, kullanım dışı kalan panellerin geri dönüşüm altyapısının sektördeki büyüme hızına ayak uyduramamasıdır. Devlet teşvikleri ve teknolojik ilerlemeler, kullanıcıları daha yeni ve verimli panellere yönlendiriyor. Bu durum, normalde 30 yıla kadar çalışması beklenen panellerin 10-15 yıl gibi kısa sürelerde sökülüp atılmasına neden oluyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) tahminlerine göre, panellerin kullanım ömrünü tamamlayacağı varsayımıyla bile 2050 yılına kadar 78 milyon ton güneş paneli atığı birikecek. Mevcut durumda milyonlarca panel çöplüklere giderken, geri kazanım tesisleri bu büyük yükü karşılayacak kapasitede değil.