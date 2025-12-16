Fabrikalar Yetişemiyor: Güneş Panelleri Tek Tek Çöpe Atılıyor
Güneş enerjisi, düşük maliyetler ve artan verimlilik sayesinde küresel çapta büyük bir yükseliş yaşasa da, uzmanlar bu 'temiz enerji' kaynağının ömrü dolduğunda ciddi bir çevre sorununa yol açtığına dikkat çekiyor. Harvard Business Review'da (HBR) yayınlanan bir analiz, güneş panellerinin hızla bir atık krizine sürüklendiğini ortaya koyuyor.
Uzmanlar geri dönüşüm altyapısının yetersiz olduğunu belirtiyor.
Yüksek maliyetlere ve tehlikeli atık risklerine dikkat çekiliyor.
