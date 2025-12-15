onedio
Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: İlk 10'da Yerimizi Aldık!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 12:27

Avrupa çapında gerçekleştirilen geniş ölçekli bir araştırma kapsamında; mimari yapıdan doğal manzaralara, kültürel zenginlikten yaşam standartlarına kadar pek çok kriter göz önünde bulundurularak özel bir sıralama oluşturuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Avrupa’nın en güzel 30 kasabası belirlendi. Açıklanan listede Türkiye’den bir yerleşim yerinin ilk 10’da yer alması ise öne çıkan detaylardan biri oldu.

Kaynak: JATA

Kaynak: https://www.jata-net.or.jp/english/
Listenin ilk sırasında İrlanda'nın Kilkenny kasabası yer alıyor.

Kilkenny, Nore Nehri kıyısında konumlanan köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. Orta Çağ’dan kalma yapıları, iyi korunmuş şehir dokusu ve canlı kültür-sanat hayatı kasabayı benzersiz kılıyor. Kilkenny Kalesi başta olmak üzere tarihi mirası, kenti Avrupa’nın en etkileyici kasabalarından biri haline getiriyor.

İkinci sırada ise “Bin Pencereli Şehir” olarak da bilinen Arnavutluk, Berat kasabası var. Osmanlı döneminden kalan taş evleri, camileri ve kaleleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Tarihle iç içe geçmiş mimarisi ve zamansız atmosferi, Berat’ı listenin üst sıralarına taşıyor.

Üçüncü sırada ise İtalya'dan Civita di Bagnoregio var.

Kayalık bir tepenin üzerinde kurulu olan Civita di Bagnoregio, yalnızca dar bir köprüyle ulaşılan eşsiz konumuyla öne çıkıyor. “Ölen Şehir” olarak anılan kasaba, dramatik manzarası ve korunmuş tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Türkiye'den Gölyazı, ilk 10'da yerini aldı!

Türkiye’den listeye giren tek yerleşim yeri olan Gölyazı, Bursa’da Uluabat Gölü kıyısında yer alıyor. Tarihi antik döneme kadar uzanan kasaba, göl üzerine kurulu yapıları, dar sokakları ve balıkçı tekneleriyle sakin ve nostaljik bir atmosfer sunuyor. “Küçük Venedik” benzetmesiyle anılan Gölyazı, özellikle gün batımında gölde oluşan manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Doğal güzellikleriyle olduğu kadar, geleneksel yaşam biçimini korumasıyla da öne çıkan kasaba, Avrupa’nın en güzel yerleşimleri arasında Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor.

Avrupa’nın en güzel kasabalarının tam sıralaması ise bu şekilde:

