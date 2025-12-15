Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: İlk 10'da Yerimizi Aldık!
Kaynak: https://www.jata-net.or.jp/english/
Avrupa çapında gerçekleştirilen geniş ölçekli bir araştırma kapsamında; mimari yapıdan doğal manzaralara, kültürel zenginlikten yaşam standartlarına kadar pek çok kriter göz önünde bulundurularak özel bir sıralama oluşturuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Avrupa’nın en güzel 30 kasabası belirlendi. Açıklanan listede Türkiye’den bir yerleşim yerinin ilk 10’da yer alması ise öne çıkan detaylardan biri oldu.
Detaylar 👇
Kaynak: JATA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin ilk sırasında İrlanda'nın Kilkenny kasabası yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üçüncü sırada ise İtalya'dan Civita di Bagnoregio var.
Türkiye'den Gölyazı, ilk 10'da yerini aldı!
Avrupa’nın en güzel kasabalarının tam sıralaması ise bu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın