Her Pazarda Bulunuyor: Kalp Sağlığını Güçlendiren Gizli Kahraman Belli Oldu!

İnceleme, düzenli mantar tüketiminin vücutta yaygın olarak bulunan ve yüksek seviyeleri kalp krizi riskini artıran trigliseritleri azalttığını ortaya koydu.

Hem sağlıklı bir beslenme planının parçası olarak hem de kişisel tercihle mantar tüketen bireylerde kardiyometabolik hastalık riskinin daha düşük olduğu görüldü. Özellikle, mantarı kendi tercihleriyle tüketen kişilerde diyastolik kan basıncının (küçük tansiyon) daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmada, “Yüksek trigliserit ve kan basıncı seviyelerinin kalp damar hastalıklarıyla ilişkisi düşünüldüğünde, günlük beslenmeye mantar eklemenin sağlık açısından önemli faydalar sağlayabileceği” vurgulandı.

Mantarlar ayrıca kalp ve beyin sağlığına katkıda bulunan B vitaminleri ile kemik gelişimini destekleyen D vitamini açısından da zengin bir besindir. Mayo Clinic’e göre, günde yalnızca iki orta boy mantar tüketmek bile kanser riskini %45’e kadar azaltabilir.