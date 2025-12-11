onedio
Her Pazarda Bulunuyor: Kalp Sağlığını Güçlendiren Gizli Kahraman Belli Oldu!

Her Pazarda Bulunuyor: Kalp Sağlığını Güçlendiren Gizli Kahraman Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 18:33

Uzmanlar yediklerinizde başka bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan kalp sağlığını destekleyebilecek bir gıdaya dikkat çekiyor. Purdue Üniversitesi Beslenme Bilimi Bölümü profesörleri tarafından Critical Reviews in Food Science and Nutrition dergisinde yayımlanan 22 orijinal çalışmanın incelemesi, bu gıdanın tüketiminin kalp krizi ve inme riskini düşürmede önemli rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.

Detaylar 👇

Kaynak: Independent 

Araştırmacılar, mantar tüketiminin kalp hastalığı ve inme gibi durumları içeren kardiyometabolik hastalık riskini nasıl etkilediğini analiz etti.

Araştırmacılar, mantar tüketiminin kalp hastalığı ve inme gibi durumları içeren kardiyometabolik hastalık riskini nasıl etkilediğini analiz etti.

İnceleme, düzenli mantar tüketiminin vücutta yaygın olarak bulunan ve yüksek seviyeleri kalp krizi riskini artıran trigliseritleri azalttığını ortaya koydu.

Hem sağlıklı bir beslenme planının parçası olarak hem de kişisel tercihle mantar tüketen bireylerde kardiyometabolik hastalık riskinin daha düşük olduğu görüldü. Özellikle, mantarı kendi tercihleriyle tüketen kişilerde diyastolik kan basıncının (küçük tansiyon) daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmada, “Yüksek trigliserit ve kan basıncı seviyelerinin kalp damar hastalıklarıyla ilişkisi düşünüldüğünde, günlük beslenmeye mantar eklemenin sağlık açısından önemli faydalar sağlayabileceği” vurgulandı.

Mantarlar ayrıca kalp ve beyin sağlığına katkıda bulunan B vitaminleri ile kemik gelişimini destekleyen D vitamini açısından da zengin bir besindir. Mayo Clinic’e göre, günde yalnızca iki orta boy mantar tüketmek bile kanser riskini %45’e kadar azaltabilir.

Kalp sağlığı için başka neler öneriliyor?

Kalp sağlığı için başka neler öneriliyor?

Molecular Nutrition & Food Research dergisinde yayımlanan yakın tarihli bir çalışma, portakal suyu tüketiminin de kalp sağlığını iyileştirebileceğini gösterdi. 20 sağlıklı bireyin iki ay boyunca günde iki bardak %100 portakal suyu içmesiyle yapılan araştırmada, katılımcıların bağışıklık hücrelerindeki 1.705 gende değişiklikler izlendi.

Sonuçlar, günlük portakal suyu içmenin esas olarak kan basıncı seviyelerini düzenlemeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi. Çalışma, portakal suyunun gen ifadesini düzenleyerek kan basıncı, lipid metabolizması ve iltihaplanma gibi süreçleri iyileştirebileceğini ve böylece kardiyovasküler sağlık yararlarına katkıda bulunabileceğini belirtiyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
