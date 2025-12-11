Her Pazarda Bulunuyor: Kalp Sağlığını Güçlendiren Gizli Kahraman Belli Oldu!
Uzmanlar yediklerinizde başka bir değişiklik yapmaya gerek kalmadan kalp sağlığını destekleyebilecek bir gıdaya dikkat çekiyor. Purdue Üniversitesi Beslenme Bilimi Bölümü profesörleri tarafından Critical Reviews in Food Science and Nutrition dergisinde yayımlanan 22 orijinal çalışmanın incelemesi, bu gıdanın tüketiminin kalp krizi ve inme riskini düşürmede önemli rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.
Kaynak: Independent
Araştırmacılar, mantar tüketiminin kalp hastalığı ve inme gibi durumları içeren kardiyometabolik hastalık riskini nasıl etkilediğini analiz etti.
Kalp sağlığı için başka neler öneriliyor?
