onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Boşa Okuyor Olabilirsiniz! Uzmanlar Kitap Okumanın Doğru Yolunu Açıkladı

Boşa Okuyor Olabilirsiniz! Uzmanlar Kitap Okumanın Doğru Yolunu Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 14:42

Okuma eylemi, sadece bilgi edinme aracı olmaktan çok daha fazlası. Okumak beynimizin nöroplastisitesini doğrudan etkileyen, bilişsel mimarimizi yeniden yapılandıran karmaşık bir süreçtir. Geleneksel olarak kağıt üzerinde gerçekleştirilen bu eylem, son yıllarda dijital ekranlara kaymış durumda. Peki okuma materyalinin değişmesi, anlama, dikkat ve öğrenme yeteneklerimizi nasıl farklılaştırıyor?

Detaylar 👇

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilimsel araştırmalar, bu iki okuma biçimi arasında dikkat çekici farklar olduğunu ortaya koyuyor.

Bilimsel araştırmalar, bu iki okuma biçimi arasında dikkat çekici farklar olduğunu ortaya koyuyor.

Basılı kitaptan okumak, genellikle 'derin okuma' (deep reading) olarak adlandırılan, yoğun odaklanma gerektiren bir süreci teşvik eder. Sayfadaki sabit metin, beynin dikkat dağıtıcı unsurları filtrelemesini kolaylaştırır, bu da okuyucunun içeriği daha derinlemesine analiz etmesine ve sentezlemesine olanak tanır. 

Araştırmalar kağıt üzerinde okuyan bireylerin, metni okuduktan sonraki hatırlama ve anlama düzeylerinin ekrandan okuyanlara göre genellikle daha yüksek olduğunu göstermekte. Bu durumun dokunma hissi ve sayfanın fiziksel konumu gibi haptik ve mekansal ipuçlarının beynin bilgi kodlama sürecine yardımcı olmasından kaynaklanabileceği söyleniyor.

Dijital ekranlardan okuma ise genellikle "yüzeysel okuma" (skimming) eğilimini beraberinde getirir.

Dijital ekranlardan okuma ise genellikle "yüzeysel okuma" (skimming) eğilimini beraberinde getirir.

İnternetin yapısı gereği, okuyucular genellikle hızla tarama yapar, anahtar kelimeleri arar ve bağlantılar arasında hızla geçiş yaparlar. Bu yüksek hızlı tarama eylemi, beynin dikkatini sürekli bölen, bir nevi çoklu görev yapmaya zorlayan bir döngü oluşturur. 

Sonuç olarak metnin bütünsel yapısını kavrama, alt metinleri idrak etme ve karmaşık anlatıları takip etme gibi derin bilişsel süreçler zayıflayabilir. Ayrıca, e-kitaplar ve makalelerdeki kaydırma hareketi (scrolling), basılı sayfayı çevirmenin aksine metnin mekansal haritasını oluşturmayı zorlaştırarak hatırlama performansını olumsuz etkileyebilir.

Peki kitaptan okumak mı, ekrandan okumak mı daha iyi?

Peki kitaptan okumak mı, ekrandan okumak mı daha iyi?

Okuma biçimindeki bu değişim, basılı materyalin tamamen terk edilmesi gerektiği anlamına gelmez. Dijital okuma, hız, erişilebilirlik ve bilgiye anında ulaşım gibi modern yaşamın getirdiği avantajları sunar. Örneğin, kısa, güncel haberler veya hızlı referans gerektiren bilgiler için dijital format idealdir. Ancak, bir konuya derinlemesine dalmak, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek ve karmaşık anlatıları anlamak istendiğinde, basılı kitapların sunduğu tekil odaklanma alanı bilişsel faydaları nedeniyle vazgeçilmezdir.

Nihayetinde beynimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanmak için, okuma hedefine bağlı olarak hem basılı hem de dijital okuma becerilerini dengeli bir şekilde kullanmayı öğrenmek, günümüzün hibrit bilgi çağında en akılcı yaklaşım olacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın