Boşa Okuyor Olabilirsiniz! Uzmanlar Kitap Okumanın Doğru Yolunu Açıkladı

Basılı kitaptan okumak, genellikle 'derin okuma' (deep reading) olarak adlandırılan, yoğun odaklanma gerektiren bir süreci teşvik eder. Sayfadaki sabit metin, beynin dikkat dağıtıcı unsurları filtrelemesini kolaylaştırır, bu da okuyucunun içeriği daha derinlemesine analiz etmesine ve sentezlemesine olanak tanır.

Araştırmalar kağıt üzerinde okuyan bireylerin, metni okuduktan sonraki hatırlama ve anlama düzeylerinin ekrandan okuyanlara göre genellikle daha yüksek olduğunu göstermekte. Bu durumun dokunma hissi ve sayfanın fiziksel konumu gibi haptik ve mekansal ipuçlarının beynin bilgi kodlama sürecine yardımcı olmasından kaynaklanabileceği söyleniyor.