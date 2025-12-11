onedio
Bu Tarihi Not Edin: Yüzyılın En Uzun Güneş Tutulması İçin Geri Sayım Başladı!

Bu Tarihi Not Edin: Yüzyılın En Uzun Güneş Tutulması İçin Geri Sayım Başladı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 13:31

Dünya, 2 Ağustos 2027 tarihinde gerçekleşecek ve son yüzyılın en uzun tam güneş tutulması unvanını taşıyacak bu nadir astronomik olay için heyecanla bekliyor. Bu eşsiz göksel şölen sırasında, gündüz yaklaşık 6.5 dakika boyunca geceye dönecek.

Kaynak: Metro

Güneş tutulması nereden izlenebilecek?

Güneş tutulması nereden izlenebilecek?

Ay'ın gölgesi, Fas ve Güney İspanya'dan başlayarak, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır üzerinden geçip Orta Doğu'ya doğru ilerleyecek. NASA verilerine göre tutulmanın zirve anı, en uzun karanlığın yaşanacağı Mısır'daki Luksor ve Asvan şehirleri olacak. Bu bölgelerde tam karanlık 6 dakikayı aşacak.

Bu süre zarfında Güneş tamamen kaybolacak, sıcaklık düşecek ve gökyüzünde yıldızlar belirginleşecek. Astronomlar bu anı, sadece tam tutulma sırasında gözlemlenebilen Güneş'in dış atmosferi olan koronayı incelemek için kritik bir fırsat olarak görüyor.

Güneş Tutulması Türkiye'den İzlenebilecek mi?

2 Ağustos 2027'deki tam Güneş tutulması, Türkiye'den kısmi (parçalı) tutulma olarak gözlemlenecektir. Tam tutulma hattı Türkiye'den geçmese de, özellikle Güney ve Ege kıyılarına yakın iller (Muğla, Antalya, İzmir gibi) daha yüksek örtülme oranıyla tutulmayı izleme imkanı bulacaktır.

Güneş tutuması ne kadar sürecek?

Güneş tutuması ne kadar sürecek?

2024’te Kuzey Amerika üzerinden geçen tam güneş tutulması 4 dakika 28 saniye sürmüştü. Buna karşılık gelecek ağustosta izlenebilecek tam tutulmanın süresi iki dakikanın altında kalacak. Benzer uzunlukta bir sonraki astronomik olay için ise 2045 yılından önce beklenmiyor. Bu da 2027 tutulmasını kaçırılmaması gereken tarihi bir an haline getiriyor.

En Uzun Güneş Tutulması Ne Zaman Oldu?

Kaydedilmiş en uzun tam güneş tutulması ise MÖ 743 yılının 15 Haziran’ında gerçekleşti ve 7 dakika 28 saniye sürdü. NASA’nın hesaplamalarına göre bu tutulma, günümüz Kenya ve Somali kıyıları açıklarında, Hint Okyanusu üzerinde meydana geldi.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
