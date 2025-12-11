Bu Tarihi Not Edin: Yüzyılın En Uzun Güneş Tutulması İçin Geri Sayım Başladı!

Ay'ın gölgesi, Fas ve Güney İspanya'dan başlayarak, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır üzerinden geçip Orta Doğu'ya doğru ilerleyecek. NASA verilerine göre tutulmanın zirve anı, en uzun karanlığın yaşanacağı Mısır'daki Luksor ve Asvan şehirleri olacak. Bu bölgelerde tam karanlık 6 dakikayı aşacak.

Bu süre zarfında Güneş tamamen kaybolacak, sıcaklık düşecek ve gökyüzünde yıldızlar belirginleşecek. Astronomlar bu anı, sadece tam tutulma sırasında gözlemlenebilen Güneş'in dış atmosferi olan koronayı incelemek için kritik bir fırsat olarak görüyor.

Güneş Tutulması Türkiye'den İzlenebilecek mi?

2 Ağustos 2027'deki tam Güneş tutulması, Türkiye'den kısmi (parçalı) tutulma olarak gözlemlenecektir. Tam tutulma hattı Türkiye'den geçmese de, özellikle Güney ve Ege kıyılarına yakın iller (Muğla, Antalya, İzmir gibi) daha yüksek örtülme oranıyla tutulmayı izleme imkanı bulacaktır.