"Sultan Meyvesi" Olarak Anılıyor: Neredeyse Dünya Çapında Ünlenen Muhteşem Meyve
Manisa'nın meşhur üzüm bağlarında, temmuz ayında erkenci çeşitlerle başlayan hasat dönemi, aralık ayının ortalarına kadar sürecek olan bir yoğunlukla devam ediyor. Şu sıralar özellikle Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzümlerin kesimi hız kesmeden sürdürülüyor. Örtü altındaki bağlarda, sonbaharın sararttığı yapraklar arasından toplanan bu taze üzümler, hemen pazarlara ulaşarak sofraları şenlendiriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üzüm üreticileri, bu yıl miktarın azaldığını belirtiyor. Sarıgöl'ün önemli üreticilerinden Nuri Uyanık'a göre ihracat neredeyse durmuş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manisa'da üzüm yetiştiriciliği, kökleri antik çağlara uzanan zengin bir tarihe sahip.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın