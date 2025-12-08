"Sultan Meyvesi" Olarak Anılıyor: Neredeyse Dünya Çapında Ünlenen Muhteşem Meyve

Üzerinde üzüm ve asma motifleri bulunan tarihi eserler, Manisa Müzesi'nde bu kültürel mirasa tanıklık ediyor. Tüm dünyada tanınan sultani çekirdeksiz üzüm, adını Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların yetiştiği Manisa'dan alıyor ve bu nedenle haklı olarak 'sultanların üzümü' unvanını taşıyor.