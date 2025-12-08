onedio
"Sultan Meyvesi" Olarak Anılıyor: Neredeyse Dünya Çapında Ünlenen Muhteşem Meyve

"Sultan Meyvesi" Olarak Anılıyor: Neredeyse Dünya Çapında Ünlenen Muhteşem Meyve

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 16:18

Manisa'nın meşhur üzüm bağlarında, temmuz ayında erkenci çeşitlerle başlayan hasat dönemi, aralık ayının ortalarına kadar sürecek olan bir yoğunlukla devam ediyor. Şu sıralar özellikle Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzümlerin kesimi hız kesmeden sürdürülüyor. Örtü altındaki bağlarda, sonbaharın sararttığı yapraklar arasından toplanan bu taze üzümler, hemen pazarlara ulaşarak sofraları şenlendiriyor.

Üzüm üreticileri, bu yıl miktarın azaldığını belirtiyor. Sarıgöl'ün önemli üreticilerinden Nuri Uyanık'a göre ihracat neredeyse durmuş durumda.

Üzüm üreticileri, bu yıl miktarın azaldığını belirtiyor. Sarıgöl'ün önemli üreticilerinden Nuri Uyanık'a göre ihracat neredeyse durmuş durumda.

İç piyasada ise kaliteye göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 'Sultanlara layık' olarak anılan bu değerli meyvenin kilosu, iç pazarda kalitesine göre 25 ila 40-50 lira aralığında alıcı buluyor. Yağışların başlamaması, kesim çalışmalarını hızlandıran bir etken oluyor.

Manisa'da üzüm yetiştiriciliği, kökleri antik çağlara uzanan zengin bir tarihe sahip.

Manisa'da üzüm yetiştiriciliği, kökleri antik çağlara uzanan zengin bir tarihe sahip.

Üzerinde üzüm ve asma motifleri bulunan tarihi eserler, Manisa Müzesi'nde bu kültürel mirasa tanıklık ediyor. Tüm dünyada tanınan sultani çekirdeksiz üzüm, adını Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların yetiştiği Manisa'dan alıyor ve bu nedenle haklı olarak 'sultanların üzümü' unvanını taşıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
