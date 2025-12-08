onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Bizsiz Bir Liste Düşünülemezdi: Küresel Turizm Şampiyonları Belli Oldu!

Bizsiz Bir Liste Düşünülemezdi: Küresel Turizm Şampiyonları Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 15:21

Yeni bir yıla sadece birkaç hafta kala, geride bıraktığımız 2025'e dönüp bakmanın tam zamanı. Tüketici davranışlarını sadece popüler müzik platformları değil, pazar araştırma şirketi Euromonitor International gibi kuruluşlar da mercek altına alıyor. Euromonitor, bu yılın en büyük seyahat trendlerini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir veri analizi gerçekleştirdi. Şirket 2025 yılında uluslararası ziyaretçi akınına uğrayan en yoğun şehirleri de açıkladı. Peki dünyanın en çok turist çeken şehri bu sene hangisi?

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.timeout.com/news/revealed...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Euromonitor verilerine göre, 2025'in en çok ziyaret edilen ilk beş noktasının üçü Asya şehirlerinden oluştu.

Euromonitor verilerine göre, 2025'in en çok ziyaret edilen ilk beş noktasının üçü Asya şehirlerinden oluştu.

Listenin zirvesine çıkan şehir, 30.3 milyon uluslararası ziyaretçi ile Tayland'ın başkenti Bangkok oldu. Bangkok, aynı zamanda turizm politikası ve 'çekicilik' kategorilerinde de birincilik elde etti, ancak genel en iyi şehirler sıralamasında ilk 10'a giremedi. Uzun zamandır gezginlerin gözdesi olan Bangkok, hareketli gece hayatı, üstün restoranları ve gelişen otel sahnesiyle giderek daha fazla ziyaretçi çekiyor. Ayrıca dizilerin yarattığı 'White Lotus etkisi' de bu yıl Tayland'a olan ilgiyi şüphesiz artırdı. 

İkinci sırada, yoğunluğuyla bilinen bir başka Doğu Asya metropolü olan Hong Kong yer aldı. Geçtiğimiz 12 ayda yaklaşık 23.2 milyon denizaşırı ziyaretçi ağırlayan Hong Kong, bu rakamla kendi nüfusunun neredeyse üç katına ulaştı. Hong Kong, genel en iyi şehirler sıralamasında 17. sırada yer alarak, 18. sıradaki Londra'yı geride bıraktı.

Avrupa'nın en popüler şehri ise Londra oldu.

Avrupa'nın en popüler şehri ise Londra oldu.

Yaklaşık 22.7 milyon kişi Birleşik Krallık başkentine uçuş gerçekleştirdi, ancak bu sayı Londra'yı listede Hong Kong'un hemen ardından üçüncü sıraya yerleştirdi. Öte yandan genel sıralamada zirvede yer alan Paris ise uluslararası ziyaretçi sayılarında dokuzuncu sırada kaldı. Türkiye'den İstanbul ve Antalya gibi önemli turizm merkezlerinin de ilk 10'da yer aldı. 

Türkiye'den listeye giren İstanbul ve Antalya, biri tarihi dokusu diğeri ise eşsiz sahilleriyle ülkenin turizmdeki gücünü gözler önüne seriyor. İstanbul, kıtaları birleştiren kültürel zenginliğiyle, Antalya ise Akdeniz'in göz kamaştıran doğası ve lüks tesisleriyle milyonlarca uluslararası ziyaretçiyi kendine çekerek Türkiye'yi listenin önemli oyuncuları arasına taşıdı. Her iki şehir de Türkiye'nin hem tarih hem de tatil turizmindeki çeşitliliğini ve cazibesini kanıtlıyor.

Euromonitor International'a göre, 2025'te yurt dışından en çok seyahat edilen şehirler ve uluslararası ziyaretçi sayıları:

Euromonitor International'a göre, 2025'te yurt dışından en çok seyahat edilen şehirler ve uluslararası ziyaretçi sayıları:

1. Bangkok, Tayland – 30.3 milyon

2. Hong Kong – 23.2 milyon

3. Londra, Birleşik Krallık – 22.7 milyon

4. Makao, Çin – 20.4 milyon

5. İstanbul, Türkiye – 19.7 milyon

6. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri – 19.5 milyon

7. Mekke, Suudi Arabistan – 18.7 milyon

8. Antalya, Türkiye – 18.6 milyon

9. Paris, Fransa – 18.3 milyon

10. Kuala Lumpur, Malezya – 17.3 milyon

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın