Bizsiz Bir Liste Düşünülemezdi: Küresel Turizm Şampiyonları Belli Oldu!

Listenin zirvesine çıkan şehir, 30.3 milyon uluslararası ziyaretçi ile Tayland'ın başkenti Bangkok oldu. Bangkok, aynı zamanda turizm politikası ve 'çekicilik' kategorilerinde de birincilik elde etti, ancak genel en iyi şehirler sıralamasında ilk 10'a giremedi. Uzun zamandır gezginlerin gözdesi olan Bangkok, hareketli gece hayatı, üstün restoranları ve gelişen otel sahnesiyle giderek daha fazla ziyaretçi çekiyor. Ayrıca dizilerin yarattığı 'White Lotus etkisi' de bu yıl Tayland'a olan ilgiyi şüphesiz artırdı.

İkinci sırada, yoğunluğuyla bilinen bir başka Doğu Asya metropolü olan Hong Kong yer aldı. Geçtiğimiz 12 ayda yaklaşık 23.2 milyon denizaşırı ziyaretçi ağırlayan Hong Kong, bu rakamla kendi nüfusunun neredeyse üç katına ulaştı. Hong Kong, genel en iyi şehirler sıralamasında 17. sırada yer alarak, 18. sıradaki Londra'yı geride bıraktı.