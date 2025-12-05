onedio
TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Mutfağını Seçti: Türkiye Yine İlk 10'a Girdi!

TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Mutfağını Seçti: Türkiye Yine İlk 10'a Girdi!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.12.2025 - 00:49

Dünyanın en geniş gastronomi veri tabanlarından biri olan TasteAtlas, kullanıcı oylamaları ve eleştirmen puanlarını göz önünde bulundurarak hazırladığı 2025/2026 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' listesini duyurdu. Geleneksel yemeklerden yerel ürünlere kadar geniş bir yelpazede yapılan değerlendirmeler sonucunda, en yüksek ortalamaları alan mutfaklar ilk sıralara yerleşti. Listenin son sırasını (100. sıra) 3.90 puanla Kıbrıs mutfağı alırken, ilk 10’daki rekabet oldukça çekişmeli geçti.

TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 mutfağını seçti. Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best/cuisines
TasteAtlas, yerel mutfakların keşfi ve tanıtımına adanmış, dünya çapında bilinen bir gastronomi platformudur.

TasteAtlas, yerel mutfakların keşfi ve tanıtımına adanmış, dünya çapında bilinen bir gastronomi platformudur.

Hazırladığı kapsamlı listelerle gastronomi dünyasında yakından takip edilen platform, 2025 yılının son çeyreği için 'Dünyanın En İyi Mutfakları' sıralamasını güncelledi.

Bu güncel liste, platformun devasa veri tabanındaki kullanıcı ve yemek uzmanı oylamaları esas alınarak yeniden oluşturuldu. Platformdaki 16.357 farklı yemeğe verilen ve geçerli kabul edilen toplam 590.228 derecelendirme (oylama) baz alınarak, bu mutfaklar en yüksek ortalama puanları elde etmiştir. 2025 yılı sonunda yayımlanan 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' listesi, TasteAtlas'ın güncellenen bu verileri ışığında yeniden sıralanmıştır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üst sıralardaki yerini koruyan Türk mutfağı, 4.49 puanla dünyanın en iyi 7. mutfağı olarak listeye girdi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üst sıralardaki yerini koruyan Türk mutfağı, 4.49 puanla dünyanın en iyi 7. mutfağı olarak listeye girdi.

Anadolu’nun zenginliğini ve kültürel çeşitliliğini yansıtan Türk mutfağının ‘mutlaka denenmesi gereken’ lezzetlerini yüksek puanlarla şöyle sıraladı:

  • Kahvaltı (4.7), 

  • Antep Fıstığı (4.7), 

  • Piliç Topkapı (4.7), 

  • Tombik Döner (4.6) 

  • Kalamar Tava (4.6)

Dünya çapında bilinen bu eşsiz tatlar ve zengin yerel ürünler, Türk gastronomisinin gücünü bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın en iyi 50 mutfağının sıralaması da bu şekilde;

Dünyanın en iyi 50 mutfağının sıralaması da bu şekilde;

Peki, dünyanın en iyi mutfağı hangisi? Bu yıl listenin zirvesine, geçen yılın lideri Yunanistan’ı geçerek İtalya yerleşti.

İtalya, 4.64 puanla dünyanın en iyi mutfağı seçildi. İtalya'yı takip eden ülkeler ve güncel ilk 10 ülke sıralaması ise aşağıdaki gibidir:

