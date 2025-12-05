TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Mutfağını Seçti: Türkiye Yine İlk 10'a Girdi!
Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best/cuisines
Dünyanın en geniş gastronomi veri tabanlarından biri olan TasteAtlas, kullanıcı oylamaları ve eleştirmen puanlarını göz önünde bulundurarak hazırladığı 2025/2026 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' listesini duyurdu. Geleneksel yemeklerden yerel ürünlere kadar geniş bir yelpazede yapılan değerlendirmeler sonucunda, en yüksek ortalamaları alan mutfaklar ilk sıralara yerleşti. Listenin son sırasını (100. sıra) 3.90 puanla Kıbrıs mutfağı alırken, ilk 10’daki rekabet oldukça çekişmeli geçti.
TasteAtlas, dünyanın en iyi 100 mutfağını seçti. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TasteAtlas, yerel mutfakların keşfi ve tanıtımına adanmış, dünya çapında bilinen bir gastronomi platformudur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üst sıralardaki yerini koruyan Türk mutfağı, 4.49 puanla dünyanın en iyi 7. mutfağı olarak listeye girdi.
Dünyanın en iyi 50 mutfağının sıralaması da bu şekilde;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın