TasteAtlas Dünyanın En İyi 100 Mutfağını Seçti: Türkiye Yine İlk 10'a Girdi!

Dünyanın en geniş gastronomi veri tabanlarından biri olan TasteAtlas, kullanıcı oylamaları ve eleştirmen puanlarını göz önünde bulundurarak hazırladığı 2025/2026 'Dünyanın En İyi 100 Mutfağı' listesini duyurdu. Geleneksel yemeklerden yerel ürünlere kadar geniş bir yelpazede yapılan değerlendirmeler sonucunda, en yüksek ortalamaları alan mutfaklar ilk sıralara yerleşti. Listenin son sırasını (100. sıra) 3.90 puanla Kıbrıs mutfağı alırken, ilk 10’daki rekabet oldukça çekişmeli geçti.

