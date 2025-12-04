Yıkarken Daha da Dikkatli Olun: En Yüksek Pestisit Kalıntısı Tespit Edilen Meyve ve Sebzeler

Pestisit kalıntısı en yüksek ürünün greyfurt olduğu ifade edilirken, onu üzüm, yeşil limon, muz, dolmalık ve acı biber, karpuz ve taze fasulyenin takip ettiği kaydedildi. Patates, kök sebzeler, zencefil ve sarımsak da yüksek kalıntı içeren diğer ürünler arasında yer aldı. Buna karşılık, en az kimyasal kalıntı taşıyan ürünün pancar olduğu belirtildi.