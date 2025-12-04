onedio
Yıkarken Daha da Dikkatli Olun: En Yüksek Pestisit Kalıntısı Tespit Edilen Meyve ve Sebzeler



Ömer Faruk Kino

04.12.2025 - 15:57

Yediğimiz, içtiğimiz her geçen gün kafamızı daha da kurcalıyor, düşündürüyor... Dışardan yemek yesen dert, yemesen dert! Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen Pesticide Action Network UK, hükümetin tarım ürünlerindeki kimyasal kalıntılara dair verilerini inceleyerek dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Kimyasal zehrin en fazla olduğu sebze ve meyveleri uzmanlar açıkladı.

Daily Mail'in aktardığı bulgulara göre, incelenen 12 meyve ve sebzenin yüksek miktarda pestisit içerdiği belirlendi.



Genel olarak sebzelerin yaklaşık dörtte birinde, meyvelerin ise dörtte üçünde birden fazla kimyasal kalıntı bulunduğu bildirildi.

Bu yılki değerlendirmede, 17 çeşit üründe toplam 123 farklı kimyasal madde tespit edildi. Bu maddelerin 42’sinin kanser riskiyle ilişkilendirilen pestisitler olduğu açıklandı. Araştırmacılar ayrıca hormon sistemine zarar verme potansiyeli taşıyan 21 maddeye rastladı ve bu maddelerin doğumsal anomaliler, uyku düzensizlikleri ve üreme sağlığı sorunları gibi etkilere yol açabileceğini belirtti.

Pestisit kalıntısı en yüksek meyve: Greyfurt.



Pestisit kalıntısı en yüksek ürünün greyfurt olduğu ifade edilirken, onu üzüm, yeşil limon, muz, dolmalık ve acı biber, karpuz ve taze fasulyenin takip ettiği kaydedildi. Patates, kök sebzeler, zencefil ve sarımsak da yüksek kalıntı içeren diğer ürünler arasında yer aldı. Buna karşılık, en az kimyasal kalıntı taşıyan ürünün pancar olduğu belirtildi.

Ömer Faruk Kino


2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum.
