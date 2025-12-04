Jimnastik Zamanı: Beynimize İstesek de Yaptıramayacağımız Hareketler
Beynimiz, bildiğini okumak konusunda sandığımızdan çok daha ısrarcı. “Bunda ne zor olabilir ki?” demeyin; gerçekten yapamayanlar ve zorlananlar var. Bir deneyin: Dişlerinizi ve dilinizi farklı ritimlerde tıklatın, elinizi bir yöne çevirirken ayağınızı ters yöne döndürün ya da karnınızı dairesel hareketlerle ovarken başınızı okşayın. Beyniniz hareketleri senkronize etmeye programlı olduğu için sizi fark ettirmeden sabote eder ve bu hareketleri birbirine karıştırır.
Peki, siz hangisini yapabileceksiniz?
Sağ ayağınızı saat yönünde döndürürken aynı anda sağ elinizle havaya “6” rakamı çizin. Göreceksiniz, ayağınız istemsizce yön değiştirecek.
Bu hareketleri yapmakta zorlanmamızın temel nedeni, beynimizin motor sistemiyle ilgili.
