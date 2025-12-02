Bilkent Üniversitesi Açıkladı: Kediler Neden Erkeklere Daha Çok Miyavlar?

Başka bir deyişle, kediler daha az sözlü etkileşim kuran ve sesli ipuçları kadınlar kadar iyi yorumlayamayan erkeklere karşı davranışlarını buna göre ayarlamış görünüyor.

Daha önceki çalışmalar da kadınların kedileriyle daha fazla konuşma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştu. Bu durum, kedilerin tepkilerini şekillendiriyor ve onlarla beraber yaşadıkları insanlarla sanılandan daha karmaşık bir iletişim kurduklarına dair kanıtlara bir yenisini ekliyor.

Dr. Kaan Kerman, kültürel farklılıkların da bu bulguları etkilemiş olabileceğini, özellikle Türkiye'deki erkeklerin genel olarak daha az sözel etkileşimde bulunmasının kedileri daha ısrarcı miyavlamaya itebileceğini düşünüyor. Araştırmanın diğer ülkelerde de tekrarlanması, bu iletişimin evrenselliğini ortaya çıkarabilir.

Washington Üniversitesi'nden Dr. Jonathan Losos’un dediği gibi: “Aslında kediler bizimle konuşuyorlar. Tek yapmamız gereken ne söylediklerini çözmek.” Bu durumda da kediler ilgisiz buldukları kişilerin ilgisini çekmek için daha çok efor sarfetmek zorunda kalıyor.