Bilkent Üniversitesi Açıkladı: Kediler Neden Erkeklere Daha Çok Miyavlar?

Ömer Faruk Kino
02.12.2025 - 16:46

Kedilerin gizemli dünyasına dair yapılan yeni bir araştırma, tüylü dostlarımızın insanlarla iletişim kurma biçiminde ilginç bir ayrıntıyı ortaya koydu. Bilkent Üniversitesi'nin öncülüğünde yürütülen çalışma, kedilerin iletişim tarzlarını insanın cinsiyetine göre ayarladığını ortaya çıkardı.

Kaynak: Independent 

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/769048/...
Uzun yıllar boyunca, kedilerin miyavlamalarının tek tip olduğu düşünülüyordu. Ancak Dr. Kaan Kerman ve Ankara Üniversitesi'nden ekibinin hakemli dergi Ethology'de yayımlanan bulguları, bu iletişimin ne kadar nüanslı olabileceğini gösteriyor.

Araştırma için kedileriyle yaşayan 31 gönüllü eve girdikleri ilk anları kamerayla kaydetti. Bilim insanları, 100 saniyelik bu karşılama anlarını analiz ederken, görüntülenen kedinin yaşı, cinsiyeti ve evdeki kedi sayısı gibi değişkenleri hesaba kattılar. Tüm değişkenler arasında, kedilerin ses çıkarma sıklığını etkileyen tek bir faktör öne çıktı: insanın cinsiyeti.

Verilere göre, kediler 100 saniyelik karşılama süresince erkeklere ortalama 4,3 saniye, kadınlara ise sadece 1,8 saniye miyavladı. Bu çarpıcı fark, kedilerin iki cinsiyetle farklı iletişim stratejileri geliştirdiğini gösteriyor.

Araştırmacılar bu durumun arkasında yatan nedenin erkeklerin kedinin ihtiyaçlarını fark etmek ve onlarla ilgilenmek için daha net ve ısrarcı seslendirmelere ihtiyaç duyması olabileceği yorumunu yapıyor.

Başka bir deyişle, kediler daha az sözlü etkileşim kuran ve sesli ipuçları kadınlar kadar iyi yorumlayamayan erkeklere karşı davranışlarını buna göre ayarlamış görünüyor.

Daha önceki çalışmalar da kadınların kedileriyle daha fazla konuşma eğiliminde olduğunu ortaya koymuştu. Bu durum, kedilerin tepkilerini şekillendiriyor ve onlarla beraber yaşadıkları insanlarla sanılandan daha karmaşık bir iletişim kurduklarına dair kanıtlara bir yenisini ekliyor.

Dr. Kaan Kerman, kültürel farklılıkların da bu bulguları etkilemiş olabileceğini, özellikle Türkiye'deki erkeklerin genel olarak daha az sözel etkileşimde bulunmasının kedileri daha ısrarcı miyavlamaya itebileceğini düşünüyor. Araştırmanın diğer ülkelerde de tekrarlanması, bu iletişimin evrenselliğini ortaya çıkarabilir. 

Washington Üniversitesi'nden Dr. Jonathan Losos’un dediği gibi: “Aslında kediler bizimle konuşuyorlar. Tek yapmamız gereken ne söylediklerini çözmek.” Bu durumda da kediler ilgisiz buldukları kişilerin ilgisini çekmek için daha çok efor sarfetmek zorunda kalıyor.

