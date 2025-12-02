Bilkent Üniversitesi Açıkladı: Kediler Neden Erkeklere Daha Çok Miyavlar?
Kedilerin gizemli dünyasına dair yapılan yeni bir araştırma, tüylü dostlarımızın insanlarla iletişim kurma biçiminde ilginç bir ayrıntıyı ortaya koydu. Bilkent Üniversitesi'nin öncülüğünde yürütülen çalışma, kedilerin iletişim tarzlarını insanın cinsiyetine göre ayarladığını ortaya çıkardı.
Uzun yıllar boyunca, kedilerin miyavlamalarının tek tip olduğu düşünülüyordu. Ancak Dr. Kaan Kerman ve Ankara Üniversitesi'nden ekibinin hakemli dergi Ethology'de yayımlanan bulguları, bu iletişimin ne kadar nüanslı olabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılar bu durumun arkasında yatan nedenin erkeklerin kedinin ihtiyaçlarını fark etmek ve onlarla ilgilenmek için daha net ve ısrarcı seslendirmelere ihtiyaç duyması olabileceği yorumunu yapıyor.
