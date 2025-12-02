Çernobil'de Çıkan Siyah Mantar Bilimi Şok Etti: "Radyasyonla Beslenip Büyüyor"
Çernobil'de gerçekleşen patlamanın üzerinden yaklaşık 40 yıl geçti. Patlama bölgesindeki yasak bölge insanlara kapalı olsa da, buradaki yaşam sadece hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde radyasyona uyum sağlayarak gelişti. Bu uyum sağlamanın en büyük örneklerinden biri ise Cladosporium sphaerospermum adı verilen bu siyah mantar. Bilim insanları bu mantarın reaktörün çevresinde kalan iyonlaştırıcı radyasyonu kendi avantajına çevirmiş olabileceğini düşünüyor.
Bilim insanları, Dünya'nın en radyoaktif yapısında bu gizemli siyah mantarın geliştiğini keşfetti.
2008'deki önemli bir çalışma, mantarın radyasyonu absorbe ettiğini ve enerjiye dönüştürdüğünü öne sürdü.
