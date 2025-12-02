onedio
Çernobil'de Çıkan Siyah Mantar Bilimi Şok Etti: "Radyasyonla Beslenip Büyüyor"

Çernobil'de Çıkan Siyah Mantar Bilimi Şok Etti: "Radyasyonla Beslenip Büyüyor"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 14:05

Çernobil'de gerçekleşen patlamanın üzerinden yaklaşık 40 yıl geçti. Patlama bölgesindeki yasak bölge insanlara kapalı olsa da, buradaki yaşam sadece hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda şaşırtıcı bir şekilde radyasyona uyum sağlayarak gelişti. Bu uyum sağlamanın en büyük örneklerinden biri ise Cladosporium sphaerospermum adı verilen bu siyah mantar. Bilim insanları bu mantarın reaktörün çevresinde kalan iyonlaştırıcı radyasyonu kendi avantajına çevirmiş olabileceğini düşünüyor.

Bilim insanları, Dünya'nın en radyoaktif yapısında bu gizemli siyah mantarın geliştiğini keşfetti.

Bilim insanları, Dünya'nın en radyoaktif yapısında bu gizemli siyah mantarın geliştiğini keşfetti.
Uzmanlar mantarın sahip olduğu koyu pigment olan melaninin, mantarı hayatta tutan ekten olduğunu düşünüyor. Bazı araştırmacılar, mantarın bu melanin pigmentini, bitkilerin güneş ışığını enerjiye çevirdiği fotosenteze benzer bir yolla, iyonlaştırıcı radyasyonu enerjiye dönüştürmek için kullandığını düşünüyor. Bu varsayılan mekanizmaya radyosentez adı veriliyor.

1990'larda yapılan ilk araştırmalar, bu mantar topluluğunun yüksek düzeyde radyasyonlu ortamlarda geliştiğini ortaya koydu. Normalde iyonlaştırıcı radyasyon, DNA'yı parçalayarak canlılara zarar verirken, C. sphaerospermum şaşırtıcı bir direnç gösteriyor; hatta radyasyon varlığında daha iyi büyüyor.

2008'deki önemli bir çalışma, mantarın radyasyonu absorbe ettiğini ve enerjiye dönüştürdüğünü öne sürdü.

Bu teoriye göre melanin, hem radyasyonun zararlı etkilerine karşı bir kalkan görevi görüyor hem de klorofil gibi ışık (bu durumda radyasyon) emici işlevi görüyordu.

Bu çalışma, 2022'de mantarın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına yerleştirildiği ve kozmik radyasyona karşı koruma potansiyelinin test edildiği deneyle desteklendi. Deneyler, mantar katmanının altından daha az radyasyon geçtiğini gösterdi.

Ancak bilim insanları, mantarın bu enerjiyi tam olarak nasıl tükettiğini gösteren kesin bir metabolik süreci henüz ispatlayamadı. Radyosentez hala bir teori olsa da, bu siyah mantarın insanlar için ölümcül olan bir ortamda hayatta kalmak için bilinmeyen bir yöntem kullandığı açıkça görülüyor. Bu durum, yaşamın gerçekten de her seferinde hayatta kalmak için bir yol bulduğunun en çarpıcı kanıtlarından biri.

Ömer Faruk Kino
