Çernobil'de Çıkan Siyah Mantar Bilimi Şok Etti: "Radyasyonla Beslenip Büyüyor"

Bu teoriye göre melanin, hem radyasyonun zararlı etkilerine karşı bir kalkan görevi görüyor hem de klorofil gibi ışık (bu durumda radyasyon) emici işlevi görüyordu.

Bu çalışma, 2022'de mantarın Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına yerleştirildiği ve kozmik radyasyona karşı koruma potansiyelinin test edildiği deneyle desteklendi. Deneyler, mantar katmanının altından daha az radyasyon geçtiğini gösterdi.

Ancak bilim insanları, mantarın bu enerjiyi tam olarak nasıl tükettiğini gösteren kesin bir metabolik süreci henüz ispatlayamadı. Radyosentez hala bir teori olsa da, bu siyah mantarın insanlar için ölümcül olan bir ortamda hayatta kalmak için bilinmeyen bir yöntem kullandığı açıkça görülüyor. Bu durum, yaşamın gerçekten de her seferinde hayatta kalmak için bir yol bulduğunun en çarpıcı kanıtlarından biri.