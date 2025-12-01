Turistler Tatmak İçin Sıraya Giriyor: Ülke Dışına Çıkarmanın Yasak Olduğu Altın Değerindeki Meyve
Kaynak: https://www.stylecraze.com/articles/l...
Güney Amerika’nın sarp dağlık bölgelerinde, görünüşü parlak turuncu bir domatesi andıran eşsiz bir meyve saklı. Yerlilerin “lulo” adını verdiği Naranjilla meyvesi, son yıllarda Kolombiya ve Ekvador’u ziyaret eden turistlerin mutlaka denemesi gerekenler listesinin zirvesine yerleşti. Ancak bu meyveyi tatmak kolay olsa da yanınızda götürmek neredeyse imkansız.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Naranjilla, patlıcangiller familyasına ait olmasına rağmen tamamen tropikal bir tat sunar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki turistlerin büyük ilgi gösterdiği bu meyve neden ülke dışına çıkarılamıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın