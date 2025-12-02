TasteAtlas Açıkladı: Türkiye'nin En Kötü Yemeği Belli Oldu!

Listenin en başında yer alan ve büyük şaşkınlık yaratan Kapuska'nın bu kadar düşük puan almasının ardında, yemeğin 'sade' yapısının yattığı düşünülüyor. Kapuska, ana malzemesi lahana olan geleneksel bir Türk yahnisi. Taste Atlas'ın tanımlarında da belirtildiği gibi, halk arasında genellikle 'fakirlerin yemeği' olarak kabul edilir. Sade haliyle soğan, domates, zeytinyağı ve karabiberle pişirilen bu yemeğin, uluslararası kullanıcılar tarafından daha zengin ve gösterişli lezzetlere kıyasla yetersiz bulunması, düşük puan almasına neden olmuş olabilir. Yine de, Kapuska'nın et, bulgur veya fasulye gibi ek malzemelerle zenginleştirildiğinde bir gurme lezzetine dönüşebileceği de unutulmamalıdır.

Türk mutfağının zenginliği ve çeşitliliği göz önüne alındığında, bu tür listeler sadece bireysel damak zevklerini yansıtan ilginç birer anekdot olarak kalmaktadır.