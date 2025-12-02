onedio
TasteAtlas Açıkladı: Türkiye'nin En Kötü Yemeği Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 15:19

Dünyanın en lezzetli mutfaklarından biri olarak kabul edilen Türk mutfağı, uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas'ın kullanıcı puanlarıyla belirlenen bir listeyle gündemde. Platformun araştırmasına göre, Türk yemekleri arasında en düşük beğeni alan 10 lezzet sıralandı. Bu sonuçlar damak zevklerinin ne kadar kişisel ve kültürel farklılıklar gösterebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Peki Türkiye'nin en kötü yemeği ne?

Taste Atlas verilerine göre kullanıcıların en az puan verdiği yemek, Türk sofralarının geleneksel lezzeti Kapuska oldu.

Kapuska'nın ardından, listenin üst sıralarında Beyin Salatası ve tatlılardan Kaymaklı Kayısı yer aldı. Listenin tamamı ise şu şekilde sıralanıyor:

  • 1. Kapuska

  • 2. Beyin Salatası

  • 3. Kaymaklı Kayısı

  • 4. Mahluta

  • 5. Osmanlı Macunu

  • 6. Kuzu Kelle

  • 7. Hoşaf

  • 8. Türlü

  • 9. Etli Taze Fasulye

  • 10. Hanım Göbeği

Peki Kapuska neden en kötü seçildi?

Listenin en başında yer alan ve büyük şaşkınlık yaratan Kapuska'nın bu kadar düşük puan almasının ardında, yemeğin 'sade' yapısının yattığı düşünülüyor. Kapuska, ana malzemesi lahana olan geleneksel bir Türk yahnisi. Taste Atlas'ın tanımlarında da belirtildiği gibi, halk arasında genellikle 'fakirlerin yemeği' olarak kabul edilir. Sade haliyle soğan, domates, zeytinyağı ve karabiberle pişirilen bu yemeğin, uluslararası kullanıcılar tarafından daha zengin ve gösterişli lezzetlere kıyasla yetersiz bulunması, düşük puan almasına neden olmuş olabilir. Yine de, Kapuska'nın et, bulgur veya fasulye gibi ek malzemelerle zenginleştirildiğinde bir gurme lezzetine dönüşebileceği de unutulmamalıdır.

Türk mutfağının zenginliği ve çeşitliliği göz önüne alındığında, bu tür listeler sadece bireysel damak zevklerini yansıtan ilginç birer anekdot olarak kalmaktadır.

