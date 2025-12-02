Çalışanlar, Evcil Hayvanlarını Yalnız Bırakmamak İçin Mesleklerinden Bile Vazgeçmeye Hazır

Görünüşe göre evcil hayvanlar üzerindeki bu etki, çalışanların çoğu zaman geçerli bir gerekçe olmadan ofise dönmeye zorlanmalarına yönelik artan hoşnutsuzluğunu daha da güçlü hale getiriyor.

Üstleik araştırmalar, evcil hayvan sahiplerinin uzaktan çalışma konusunda hem en üretken hem de işine en bağlı çalışanlar olduğunu gösteriyor. Muhtemelen onları en çok rahatsız eden noktalardan biri, ofise dönüş zorunluluğunun gerçekten bir amaca hizmet etmiyor gibi görünmesi; çoğu çalışan, bunun yalnızca şirketlerin daha kolay denetim ve gözetim yapma isteğinden kaynaklandığını düşünüyor.

Veriler ise oldukça net ve aslında yıllardır aynı şeyi söylüyor: Pandemi ortaya çıkmadan çok önce bile uzaktan çalışanlar, ofiste çalışanlara kıyasla daha yüksek verimlilik gösteriyor ve işverenler için daha başarılı bir çalışan bağlılığı sağlıyordu. Buna karşı çıkan son araştırmaların birçoğunda ise ticari gayrimenkul sektörüyle olan bağlantılar gibi belirgin önyargılar ve çıkar çatışmaları bulunuyor.