Çalışanlar, Evcil Hayvanlarını Yalnız Bırakmamak İçin Mesleklerinden Bile Vazgeçmeye Hazır
Kaynak: https://www.yourtango.com/self/survey...
Bir cana bakmak, gerçekten de zaman ve özveri gerektiren bir sorumluluk. Amerika'da yapılan yeni bir anket ise bu konuda dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, insanların büyük bir kısmı pandemiden sonra yeniden ofise dönmek istemiyor; çünkü evde ilgilenmeleri gereken sorumlulukları var. Hatta birçok kişi, evcil hayvanından ayrılmamak için işini bırakmayı bile göze alıyor.
Gelin, çalışmanın ortaya koyduğu bu ilginç bulgulara birlikte göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Employ Borderless şirketi, son dönemde çalışanların sayısı hızla artan ve uzaktan çalışmayı adeta geçmişte kalmış gibi hissettiren ofise dönüş zorunlulukları hakkında ne düşündüklerini araştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evcil hayvan sahiplerinin üçte ikisinden fazlası, işlerini tamamen bırakmayı, hem kendi yaşam düzenlerini hem de evcil hayvanlarının rutinini bozarak ofise dönmeye tercih edeceklerini belirtiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın