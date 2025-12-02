onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Çalışanlar, Evcil Hayvanlarını Yalnız Bırakmamak İçin Mesleklerinden Bile Vazgeçmeye Hazır

Çalışanlar, Evcil Hayvanlarını Yalnız Bırakmamak İçin Mesleklerinden Bile Vazgeçmeye Hazır

Kedi
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.12.2025 - 13:35

Bir cana bakmak, gerçekten de zaman ve özveri gerektiren bir sorumluluk. Amerika'da yapılan yeni bir anket ise bu konuda dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, insanların büyük bir kısmı pandemiden sonra yeniden ofise dönmek istemiyor; çünkü evde ilgilenmeleri gereken sorumlulukları var. Hatta birçok kişi, evcil hayvanından ayrılmamak için işini bırakmayı bile göze alıyor. 

Gelin, çalışmanın ortaya koyduğu bu ilginç bulgulara birlikte göz atalım.

Kaynak: https://www.yourtango.com/self/survey...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Employ Borderless şirketi, son dönemde çalışanların sayısı hızla artan ve uzaktan çalışmayı adeta geçmişte kalmış gibi hissettiren ofise dönüş zorunlulukları hakkında ne düşündüklerini araştırdı.

Employ Borderless şirketi, son dönemde çalışanların sayısı hızla artan ve uzaktan çalışmayı adeta geçmişte kalmış gibi hissettiren ofise dönüş zorunlulukları hakkında ne düşündüklerini araştırdı.

Söz konusu şirket, şirketlerin uzaktan çalışma programlarını yönetmesine yardımcı olan bir insan kaynakları danışmanlık şirketi olarak hizmet veriyor.

İşverenlerin mutlaka ciddiye alması gereken zorlu bir sorun tespit ettiler: Çalışanların %71’i evde bir evcil hayvan besliyor ve bu nedenle ofise dönüş zorunluluklarına uymuyor. Bu bulgu, son iki yılda 5.000’den fazla uzaktan çalışanla yapılan bir dizi anketin sonucunda ortaya çıktı.

Evcil hayvan sahiplerinin üçte ikisinden fazlası, işlerini tamamen bırakmayı, hem kendi yaşam düzenlerini hem de evcil hayvanlarının rutinini bozarak ofise dönmeye tercih edeceklerini belirtiyor.

Evcil hayvan sahiplerinin üçte ikisinden fazlası, işlerini tamamen bırakmayı, hem kendi yaşam düzenlerini hem de evcil hayvanlarının rutinini bozarak ofise dönmeye tercih edeceklerini belirtiyor.

Görünüşe göre evcil hayvanlar üzerindeki bu etki, çalışanların çoğu zaman geçerli bir gerekçe olmadan ofise dönmeye zorlanmalarına yönelik artan hoşnutsuzluğunu daha da güçlü hale getiriyor.

Üstleik araştırmalar, evcil hayvan sahiplerinin uzaktan çalışma konusunda hem en üretken hem de işine en bağlı çalışanlar olduğunu gösteriyor. Muhtemelen onları en çok rahatsız eden noktalardan biri, ofise dönüş zorunluluğunun gerçekten bir amaca hizmet etmiyor gibi görünmesi; çoğu çalışan, bunun yalnızca şirketlerin daha kolay denetim ve gözetim yapma isteğinden kaynaklandığını düşünüyor.

Veriler ise oldukça net ve aslında yıllardır aynı şeyi söylüyor: Pandemi ortaya çıkmadan çok önce bile uzaktan çalışanlar, ofiste çalışanlara kıyasla daha yüksek verimlilik gösteriyor ve işverenler için daha başarılı bir çalışan bağlılığı sağlıyordu. Buna karşı çıkan son araştırmaların birçoğunda ise ticari gayrimenkul sektörüyle olan bağlantılar gibi belirgin önyargılar ve çıkar çatışmaları bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın