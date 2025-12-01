Uzmanlar Açıkladı: Kahvaltıların Yıldızı Portakal Suyu, İnsan Vücudunda Binlerce Geni Etkiliyor!
Kaynak: https://tr.euronews.com/saglik/2025/1...
Çoğumuz için portakal suyu sadece bir kahvaltı alışkanlığı olsa da, bilim dünyası bu basit içeceğin insan vücudunda sandığımızdan çok daha derin etkiler yarattığını gösteriyor. Yakın tarihli araştırmalar, düzenli portakal suyu tüketiminin bağışıklık hücrelerimizde binlerce genin çalışma biçimini değiştirdiğini ortaya koydu.
Kaynak: Euronews
Bu genetik değişimler, uzun vadeli kalp damar sağlığı için kritik süreçleri yönetiyor. Değişimler kan basıncını düzenleme, iltihabı azaltma ve şeker metabolizmasını kontrol etme gibi bir çok mekanizmayı etkiliyor.
Portakal suyunun bu etkisinin arkasındaki en güçlü bileşenlerden biri, narenciyede doğal olarak bulunan ve antioksidan özellikleriyle bilinen hesperidin adlı flavonoiddir.
