Uzmanlar Açıkladı: Kahvaltıların Yıldızı Portakal Suyu, İnsan Vücudunda Binlerce Geni Etkiliyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
01.12.2025 - 14:17

Çoğumuz için portakal suyu sadece bir kahvaltı alışkanlığı olsa da, bilim dünyası bu basit içeceğin insan vücudunda sandığımızdan çok daha derin etkiler yarattığını gösteriyor. Yakın tarihli araştırmalar, düzenli portakal suyu tüketiminin bağışıklık hücrelerimizde binlerce genin çalışma biçimini değiştirdiğini ortaya koydu.

Kaynak: Euronews

Kaynak: https://tr.euronews.com/saglik/2025/1...
Bu genetik değişimler, uzun vadeli kalp damar sağlığı için kritik süreçleri yönetiyor. Değişimler kan basıncını düzenleme, iltihabı azaltma ve şeker metabolizmasını kontrol etme gibi bir çok mekanizmayı etkiliyor.

Westminster Üniversitesi'nden David C. Gaze, yaptığı araştırmalara dayanarak portakal suyunun vücudumuzdaki bu kapsamlı etkilerini açıklıyor. Yapılan bir çalışmada, yetişkinler iki ay boyunca günlük 500 ml saf pastörize portakal suyu tüketti. 60 günün sonunda, stres ve iltihapla ilişkili (NAMPT, IL6, IL1B, NLRP3 gibi) genlerin aktivitesinde belirgin bir düşüş gözlendi. Böbreklerin sodyum tutmasını etkileyen SGK1 geninin aktivitesindeki azalma da, portakal suyunun genç yetişkinlerde tansiyonu düşürdüğüne dair önceki bulgularla örtüşüyor.

Uzmanlar bu değişimlerin, portakal suyunun vücudun düzenleyici sistemlerinde anlamlı değişiklikler yaratarak damarların gevşemesini sağladığını ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olduğunu belirtiyor.

Portakal suyunun bu etkisinin arkasındaki en güçlü bileşenlerden biri, narenciyede doğal olarak bulunan ve antioksidan özellikleriyle bilinen hesperidin adlı flavonoiddir.

Yeni çalışma, yüksek tansiyon, kolesterol dengesi ve şeker metabolizması gibi süreçlerin bu bileşen tarafından olumlu etkilendiğini doğruluyor. İlginç bir şekilde, vücut tipi de tepkiyi değiştiriyor: Fazla kilolu bireylerde yağ metabolizması, daha zayıf katılımcılarda ise iltihapla ilgili genler daha fazla etkileniyor.

Sistematik analizler de bu faydaları destekliyor; düzenli tüketimin insülin direncini ve 'kötü kolesterol' olarak bilinen LDL kolesterolü azalttığı görülüyor. Aşırı kilolu kişilerde yapılan başka bir analizde ise, portakal suyunun sistolik tansiyonu düşürdüğü ve 'iyi kolesterol' (HDL) seviyelerini artırdığı kaydedildi.

Bu küçük değişimler, yıllar içinde birikerek kalp krizi riskini azaltmak gibi kalp sağlığı üzerinde önemli bir etki yaratma potansiyeli taşıyor. Ayrıca, kan portakalı suyu tüketenlerde kısa zincirli yağ asidi üreten bağırsak bakterilerinin artmasıyla bağırsak sağlığı ve metabolizmanın da desteklendiği belirlenmiştir.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
