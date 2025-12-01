Uzmanlar Açıkladı: Kahvaltıların Yıldızı Portakal Suyu, İnsan Vücudunda Binlerce Geni Etkiliyor!

Yeni çalışma, yüksek tansiyon, kolesterol dengesi ve şeker metabolizması gibi süreçlerin bu bileşen tarafından olumlu etkilendiğini doğruluyor. İlginç bir şekilde, vücut tipi de tepkiyi değiştiriyor: Fazla kilolu bireylerde yağ metabolizması, daha zayıf katılımcılarda ise iltihapla ilgili genler daha fazla etkileniyor.

Sistematik analizler de bu faydaları destekliyor; düzenli tüketimin insülin direncini ve 'kötü kolesterol' olarak bilinen LDL kolesterolü azalttığı görülüyor. Aşırı kilolu kişilerde yapılan başka bir analizde ise, portakal suyunun sistolik tansiyonu düşürdüğü ve 'iyi kolesterol' (HDL) seviyelerini artırdığı kaydedildi.

Bu küçük değişimler, yıllar içinde birikerek kalp krizi riskini azaltmak gibi kalp sağlığı üzerinde önemli bir etki yaratma potansiyeli taşıyor. Ayrıca, kan portakalı suyu tüketenlerde kısa zincirli yağ asidi üreten bağırsak bakterilerinin artmasıyla bağırsak sağlığı ve metabolizmanın da desteklendiği belirlenmiştir.