Küresel Trafik Raporu Açıklandı: İstanbul, Dünyanın En Kötü Trafiğine Sahip Şehri Seçildi

Dündar, İstanbul'un Avrupa'nın en kalabalık şehri olduğunu ve sadece köprüler arası değil, her iki yakada da çok yüksek günlük seyahat talebi olduğunu ifade ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahminlerine göre, 2020'de günlük yapılan 30 milyon yolculuk sayısının 2040'a kadar 38 milyona ulaşması bekleniyor.

Dündar, mevcut altyapının bu artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığını ve özellikle banliyö bölgelerinde toplu taşıma kapsamının yetersiz kalmasının otomobil bağımlılığını artırdığını belirtiyor. Altyapı eksikliğinin yanı sıra, Dündar kural ihlallerinin de büyük bir sorun olduğuna dikkat çekiyor: 'Çift park edilmiş araçlar, kırmızı ışık ihlalleri ve ters yönde seyreden arabalar maalesef yaygın hale geldi. Bu davranışlar, özellikle yoğun saatlerde tıkanıklığın temel nedenleri arasında.'