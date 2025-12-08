Küresel Trafik Raporu Açıklandı: İstanbul, Dünyanın En Kötü Trafiğine Sahip Şehri Seçildi
Kaynak: https://zagdaily.com/trends/istanbul-...
Ulaşım analiz şirketi Inrix'in 2025 Küresel Trafik Karnesi'ne göre İstanbul, üst üste ikinci kez dünyanın en sıkışık şehri unvanını aldı. Inrix, 36 ülkedeki 900'den fazla şehirde yaptığı analizde, İstanbul'da trafik gecikmelerinin 2024'e göre %12 arttığını ve ortalama bir sürücünün yılda 118 saatini trafikte kaybettiğini tespit etti.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Inrix Ulaştırma Analisti Bob Pishue, İstanbul’un zirvedeki yerini kentin hızla devam eden kentleşmesine ve büyük nüfusuna bağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bölüm Başkanı Selim Dündar da bu görüşleri destekliyor.
Küresel olarak incelenen bölgelerin %60'ından fazlası trafik gecikmelerinde artış kaydederken, İstanbul’da bu gecikme her yıl artıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın