onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Küresel Trafik Raporu Açıklandı: İstanbul, Dünyanın En Kötü Trafiğine Sahip Şehri Seçildi

Küresel Trafik Raporu Açıklandı: İstanbul, Dünyanın En Kötü Trafiğine Sahip Şehri Seçildi

trafik
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 12:39

Ulaşım analiz şirketi Inrix'in 2025 Küresel Trafik Karnesi'ne göre İstanbul, üst üste ikinci kez dünyanın en sıkışık şehri unvanını aldı. Inrix, 36 ülkedeki 900'den fazla şehirde yaptığı analizde, İstanbul'da trafik gecikmelerinin 2024'e göre %12 arttığını ve ortalama bir sürücünün yılda 118 saatini trafikte kaybettiğini tespit etti.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://zagdaily.com/trends/istanbul-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Inrix Ulaştırma Analisti Bob Pishue, İstanbul’un zirvedeki yerini kentin hızla devam eden kentleşmesine ve büyük nüfusuna bağlıyor.

Inrix Ulaştırma Analisti Bob Pishue, İstanbul’un zirvedeki yerini kentin hızla devam eden kentleşmesine ve büyük nüfusuna bağlıyor.

Pishue, 16 milyondan fazla insanın yaşadığı ve iki kıtayı birleştiren benzersiz konumuyla İstanbul’da trafik sorununun yalnızca trafik ışıklarının sürelerini ayarlamak ya da akıllı park sistemleri gibi çözümlerle giderilemeyeceğini vurguluyor. Uzun vadede yol kapasitesinin artırılması ve trafik akışını tıkayan ‘darboğazların’ ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ediyor.

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bölüm Başkanı Selim Dündar da bu görüşleri destekliyor.

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bölüm Başkanı Selim Dündar da bu görüşleri destekliyor.
inrix.com

Dündar, İstanbul'un Avrupa'nın en kalabalık şehri olduğunu ve sadece köprüler arası değil, her iki yakada da çok yüksek günlük seyahat talebi olduğunu ifade ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahminlerine göre, 2020'de günlük yapılan 30 milyon yolculuk sayısının 2040'a kadar 38 milyona ulaşması bekleniyor.

Dündar, mevcut altyapının bu artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamadığını ve özellikle banliyö bölgelerinde toplu taşıma kapsamının yetersiz kalmasının otomobil bağımlılığını artırdığını belirtiyor. Altyapı eksikliğinin yanı sıra, Dündar kural ihlallerinin de büyük bir sorun olduğuna dikkat çekiyor: 'Çift park edilmiş araçlar, kırmızı ışık ihlalleri ve ters yönde seyreden arabalar maalesef yaygın hale geldi. Bu davranışlar, özellikle yoğun saatlerde tıkanıklığın temel nedenleri arasında.'

Küresel olarak incelenen bölgelerin %60'ından fazlası trafik gecikmelerinde artış kaydederken, İstanbul’da bu gecikme her yıl artıyor.

Küresel olarak incelenen bölgelerin %60'ından fazlası trafik gecikmelerinde artış kaydederken, İstanbul’da bu gecikme her yıl artıyor.

Selim Dündar, İstanbul'un Londra gibi şehirlerden dersler çıkarabileceğini düşünüyor. Toplu taşıma yatırımı, gelişmiş bisiklet altyapısı ve park yönetimi gibi tedbirleri öneriyor. Ancak bu tedbirlerin yalnızca bütüncül ve koordineli bir şekilde planlanıp uygulanması halinde faydalı olacağını vurguluyor. İstanbul, 2026 yılında 17. ITS Avrupa Kongresi’ne ev sahipliği yaparak güvenli, entegre ulaşım için en son teknolojileri ve politikaları tartışmaya açacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın