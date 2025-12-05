Trafikte Yarınlar Yokmuş Gibi Kornaya Basanların Dikkatine: Araba Kornası Bozulur mu?
İstanbulluların en az bir kez düşündüğü bir sorudur: Arabaların kornası hiç bitmez mi? Hele bir de trafikte sık sık kornaya basan sabırsız bir sürücüyseniz, “Araba kornasının havası biter mi?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Peki gerçekten, bir arabanın kornasını fazla kullanarak yıpratmak veya işlevini azaltmak mümkün mü? Öğrenelim...
Bir araba kornasında nelerin ters gidebileceğini anlamanın yolu, öncelikle bu sistemin nasıl çalıştığını bilmekten geçiyor.
Kornalar manuel bir hava kompresörüyle değil, aracın elektrik sistemiyle çalıştığından, “kornanın havasının bitmesi” gibi bir durum neredeyse imkansızdır.
Genel olarak araba kornaları, düzenli onarım ya da bakım gerektiren parçalar değildir.
