Trafikte Yarınlar Yokmuş Gibi Kornaya Basanların Dikkatine: Araba Kornası Bozulur mu?

Direksiyonun ortasına bastığınızda sanki havayı elle kornadan itiyormuşsunuz gibi görünebilir, ancak durum bundan oldukça farklıdır. Çoğu otomobilde korna elektromanyetik bir yapıdadır. Direksiyona basıldığında devreye giren elektrik akımı, bir elektromanyetik alan ya da solenoid oluşturarak metal bir diyaframın titreşmesini sağlar. Bu diyafram harekete geçtiğinde, binek araçlardan aşina olduğumuz o karakteristik korna sesi ortaya çıkar.

Kamyon gibi büyük araçlarda ise üreticiler daha yüksek ses elde etmek için basınçlı hava kullanılan hava kornalarını tercih edebilir. Bazı araç sahipleri de standarttan daha güçlü, yüksek desibelli bir ses istediğinde özel hava kornası takabilir, ancak bu tip yükseltmeler hâlâ yaygın sayılmaz.