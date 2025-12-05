onedio
Trafikte Yarınlar Yokmuş Gibi Kornaya Basanların Dikkatine: Araba Kornası Bozulur mu?

Ömer Faruk Kino
05.12.2025 - 17:03

İstanbulluların en az bir kez düşündüğü bir sorudur: Arabaların kornası hiç bitmez mi? Hele bir de trafikte sık sık kornaya basan sabırsız bir sürücüyseniz, “Araba kornasının havası biter mi?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Peki gerçekten, bir arabanın kornasını fazla kullanarak yıpratmak veya işlevini azaltmak mümkün mü? Öğrenelim...

Bir araba kornasında nelerin ters gidebileceğini anlamanın yolu, öncelikle bu sistemin nasıl çalıştığını bilmekten geçiyor.

Direksiyonun ortasına bastığınızda sanki havayı elle kornadan itiyormuşsunuz gibi görünebilir, ancak durum bundan oldukça farklıdır. Çoğu otomobilde korna elektromanyetik bir yapıdadır. Direksiyona basıldığında devreye giren elektrik akımı, bir elektromanyetik alan ya da solenoid oluşturarak metal bir diyaframın titreşmesini sağlar. Bu diyafram harekete geçtiğinde, binek araçlardan aşina olduğumuz o karakteristik korna sesi ortaya çıkar.

Kamyon gibi büyük araçlarda ise üreticiler daha yüksek ses elde etmek için basınçlı hava kullanılan hava kornalarını tercih edebilir. Bazı araç sahipleri de standarttan daha güçlü, yüksek desibelli bir ses istediğinde özel hava kornası takabilir, ancak bu tip yükseltmeler hâlâ yaygın sayılmaz.

Kornalar manuel bir hava kompresörüyle değil, aracın elektrik sistemiyle çalıştığından, “kornanın havasının bitmesi” gibi bir durum neredeyse imkansızdır.

Bunun yerine, sistemde oluşan kısmi bir arıza nedeniyle korna zayıf bir ses çıkarabilir ya da tamamen işlevsiz hâle gelebilir. En sık karşılaşılan sorunların başında, arızalı sigorta veya röle gelir. Çoğu korna, akımı doğru şekilde yönlendirmek için bir röle anahtarıyla çalışır ve aracın elektrik sisteminin aşırı yüklenmesini önlemek için bir sigorta içerir.

Bunun yanı sıra, aşınmış kablolar, zayıf bağlantılar veya gevşek bir topraklama hattı da korna sisteminde sorunlara yol açabilir. Bu tür durumlarda sigortayı yenilemek ya da röleyi kontrol etmek genellikle kolay ve hızlı bir çözümdür.

Genel olarak araba kornaları, düzenli onarım ya da bakım gerektiren parçalar değildir.

Bazı üreticiler, kornanın içine kir ve nemin girmesini engelleyen özel filtreler kullanarak bu parçaların ömrünü daha da uzatmayı hedefler.

Kısacası, kornayı nasıl kullanırsanız kullanın, büyük ihtimalle “susması” söz konusu olmayacak... Herhangi bir arıza yaşanmadığı sürece araba kornaları, aracın tüm kullanım ömrü boyunca çalışacak şekilde tasarlanır. Bu yüzden kornaya basmama sebebiniz ekonomik kaygılar değil, trafikteki diğer sürücülere gösterilen nezaket olmalıdır. 👀

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
