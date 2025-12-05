O Zaman Vah Bize: Dünyaca Ünlü CEO, İflas Etmekten Korktuğu İçin Gece Gündüz Çalıştığını Söyledi
NVIDIA CEO’su Jensen Huang, şirketinin dünyanın en değerli teknoloji devi haline yükselmesine rağmen rahat bir gününün olmadığını belirtiyor. Bir podcastte anlattıklarına göre ne özel hayatında uzun tatiller geçirebiliyor ne de gerçekten dinlenmiş hissediyor. Sürekli bir “kaygı hali” içinde çalıştığını söyleyen Huang, iflas etme korkusunun onu daima motive ettiğini açıkça ifade ediyor.
Joe Rogan Experience podcast'inde konuşan Huang, her gün "İşimi kaybetmeme 30 gün kaldı" düşüncesiyle 33 yıldır yaşadığını belirterek, "Kırılganlık, belirsizlik ve güvensizlik hissi sizi asla terk etmiyor" diyor.
Huang için başarıya giden yolda en büyük itici güç, açgözlülükten ziyade başarısız olma korkusu.
