O Zaman Vah Bize: Dünyaca Ünlü CEO, İflas Etmekten Korktuğu İçin Gece Gündüz Çalıştığını Söyledi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 14:08

NVIDIA CEO’su Jensen Huang, şirketinin dünyanın en değerli teknoloji devi haline yükselmesine rağmen rahat bir gününün olmadığını belirtiyor. Bir podcastte anlattıklarına göre ne özel hayatında uzun tatiller geçirebiliyor ne de gerçekten dinlenmiş hissediyor. Sürekli bir “kaygı hali” içinde çalıştığını söyleyen Huang, iflas etme korkusunun onu daima motive ettiğini açıkça ifade ediyor.

Kaynak

Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/nvidia...
Joe Rogan Experience podcast'inde konuşan Huang, her gün "İşimi kaybetmeme 30 gün kaldı" düşüncesiyle 33 yıldır yaşadığını belirterek, "Kırılganlık, belirsizlik ve güvensizlik hissi sizi asla terk etmiyor" diyor.

Yapay zeka yarışının net liderlerinden biri haline gelen ve kısa süre önce 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan NVIDIA'nın başındaki bu deneyimli CEO, her an her şeyin yok olabileceği hissinden kurtulamıyor. Bu durumun 'yorucu' olduğunu itiraf eden Huang, kabusunun gerçeğe dönüşmemesi için uyandığı her an çalıştığını söylüyor. Şükran Günü ve Noel dahil olmak üzere haftanın yedi günü, her gün sabah 4'ten itibaren e-postalarını kontrol ettiğini belirtiyor.

Huang için başarıya giden yolda en büyük itici güç, açgözlülükten ziyade başarısız olma korkusu.

Bu durumu, şirketin 90'lı yılların ortasında yaşadığı çöküş anıyla açıklıyor. İlk grafik teknolojilerinin kusurlu olduğunu fark ettiklerinde, Sega ile olan kritik bir anlaşmayı iptal etmek zorunda kalmışlardı. Paraları tükenmek üzereyken, Huang'ın dürüst yaklaşımı sayesinde Sega, kalan 5 milyon dolarlık ödemeyi bir yatırıma dönüştürerek NVIDIA'ya hayatta kalma şansı tanımıştı.

Huang, o kötü günlerdeki duyguların, işler iyi gittiğinde alınan hazzı kat be kat artırdığını düşünüyor. Bu nedenle Stanford öğrencilerine 'bolca acı ve ıstırap' dilemiş; çünkü ona göre zorluk, dayanıklılığın, düşük beklentilerin ve nihayetinde başarının anahtarı.

Girişimci ruhu sadece Jensen Huang ile sınırlı değil.

Çocukları Madison ve Spencer da, liseden sonra farklı ilgi alanlarına (mutfak sanatları ve pazarlama) yönelmelerine rağmen, şu an NVIDIA'da görev yapıyorlar. Huang, otuzlu yaşlarındaki iki çocuğunun da kendisi gibi her gün çalıştığını gururla belirtiyor. Bu yoğun çalışma etiği, Huang ailesi için sadece bir iş değil, adeta bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
