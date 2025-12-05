O Zaman Vah Bize: Dünyaca Ünlü CEO, İflas Etmekten Korktuğu İçin Gece Gündüz Çalıştığını Söyledi

Bu durumu, şirketin 90'lı yılların ortasında yaşadığı çöküş anıyla açıklıyor. İlk grafik teknolojilerinin kusurlu olduğunu fark ettiklerinde, Sega ile olan kritik bir anlaşmayı iptal etmek zorunda kalmışlardı. Paraları tükenmek üzereyken, Huang'ın dürüst yaklaşımı sayesinde Sega, kalan 5 milyon dolarlık ödemeyi bir yatırıma dönüştürerek NVIDIA'ya hayatta kalma şansı tanımıştı.

Huang, o kötü günlerdeki duyguların, işler iyi gittiğinde alınan hazzı kat be kat artırdığını düşünüyor. Bu nedenle Stanford öğrencilerine 'bolca acı ve ıstırap' dilemiş; çünkü ona göre zorluk, dayanıklılığın, düşük beklentilerin ve nihayetinde başarının anahtarı.