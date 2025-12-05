Uzmanlardan İş Arayanlara İlaç Gibi Öneri: CV'nizden Derhal Silmeniz Gerekenler

Üniversite mezunu veya deneyimli bir adaysanız, lise ve ilkokul bilgileri kesinlikle gereksizdir. Lise bilgilerinizi ancak seçkin bir lisede okuduysanız belirtmeniz önerilir. Ayrıca iş tanımıyla doğrudan ilgili olmadığı sürece hobilerinizi detaylıca açıklamaktan kaçının. Bir diğer önemli nokta ise e-posta adresinizdir; 'crazygamer' ya da 'isyankarkral' gibi uygunsuz görünen adresler yerine, adınız ve soyadınızın bulunduğu profesyonel bir e-posta adresi kullanın.

CV'nizin içeriği konusunda, uzun ve yorucu paragraflar kullanmaktan vazgeçmelisiniz. İşe alım uzmanları yüzlerce başvuru arasından sizinkini okurken zaman kısıtlamaları yüzünden CV'nizi çok detaylı incelemeyebilir. Bu yüzden de bilgilerinizi net bir şekilde sunmalısınız. Ayrıca, başvurulan pozisyonla alakasız iş deneyimi ve becerileri tamamen kaldırın. Ayrıca özel hayatınıza dair bilgiler olan medeni durum, doğum tarihi, din ve özellikle kimlik numaranız gibi kişisel verilerin CV'nizde yeri yoktur ve derhal silinmelidir.