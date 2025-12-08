Mikropların En Büyük Kabusu: Dünyaca Ünlü Bu Turşu Hiç Bilmediğimiz Faydalara Sahip!

Bu baharatlı, fermente lahana, son yıllarda sadece lezzetiyle değil; bağırsaklarımızda yaşayan faydalı mikroplara ve genel sağlığa olan olumlu etkileriyle de dünya çapında ilgi görüyor.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, kimchi’nin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, 12 hafta boyunca 13 fazla kilolu yetişkin inceleniyor ve katılımcılar rastgele üç gruba ayrıldı. Bir gruba plasebo verilirken, diğer iki gruba dondurularak kurutulmuş ve kapsül haline getirilmiş iki farklı kimchi tozu verildi.