Mikropların En Büyük Kabusu: Dünyaca Ünlü Bu Turşu Hiç Bilmediğimiz Faydalara Sahip!

Mikropların En Büyük Kabusu: Dünyaca Ünlü Bu Turşu Hiç Bilmediğimiz Faydalara Sahip!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.12.2025 - 11:38

Yeni bir araştırma, Kore mutfağının vazgeçilmez lezzeti kimchi’nin yalnızca damak tadına hitap etmediğini, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini ortaya koyuyor. Fazla kilolu yetişkinler üzerinde yapılan 12 haftalık çalışmada, kimchi tozu tüketen katılımcıların bağışıklık hücrelerinde dikkat çekici iyileşmeler gözlendi. Uzmanlara göre bu sonuçlar, fermente gıdaların sağlığımız üzerindeki etkisine dair önemli bir adım niteliğinde ve kimchi’nin hastalıklara karşı doğal bir destek olabileceğini gösteriyor.

Kimchi, nam-ı diğer "Kore turşusu", Kore’de yüzyıllardır sevilen bir yemek.

Kimchi, nam-ı diğer "Kore turşusu", Kore'de yüzyıllardır sevilen bir yemek.

Bu baharatlı, fermente lahana, son yıllarda sadece lezzetiyle değil; bağırsaklarımızda yaşayan faydalı mikroplara ve genel sağlığa olan olumlu etkileriyle de dünya çapında ilgi görüyor. 

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, kimchi’nin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, 12 hafta boyunca 13 fazla kilolu yetişkin inceleniyor ve katılımcılar rastgele üç gruba ayrıldı. Bir gruba plasebo verilirken, diğer iki gruba dondurularak kurutulmuş ve kapsül haline getirilmiş iki farklı kimchi tozu verildi.

Çalışmanın başında ve sonunda kan örnekleri alındı ve sonuçlar, genel bir ortalama yerine her bir bağışıklık hücresinin davranışını tek tek gösteren bir teknikle analiz edildi.

Çalışmanın başında ve sonunda kan örnekleri alındı ve sonuçlar, genel bir ortalama yerine her bir bağışıklık hücresinin davranışını tek tek gösteren bir teknikle analiz edildi.

Bu çalışma, kimchi tüketmenin bağışıklık sistemimiz üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini gösteriyor. Araştırmaya katılan insanların kanlarında, vücudu mikroplara karşı koruyan bazı hücrelerin daha aktif hale geldiği görüldü. Kimchi, bu hücrelerin birbirine daha net sinyaller göndermesine yardımcı olarak vücudun tehlikeleri daha hızlı fark etmesini sağladı. Ayrıca bağışıklık sistemini yöneten hücreler, tehditlere karşı daha çabuk tepki verebilecek bir hale geldi. Kısacası, düzenli kimchi tüketimi vücudu hastalıklara karşı daha hazırlıklı ve güçlü kılabilir.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
