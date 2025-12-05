onedio
Yorgunluktan Bitap Düşseniz de Uykuya Dalamamanızın Muhtemel Sebepleri

Yorgunluktan Bitap Düşseniz de Uykuya Dalamamanızın Muhtemel Sebepleri

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 17:49

Yarın erkenden iş, ders veya belki de çok önemli bir sınavınız var. Yorgun olduğunuz hâlde bir türlü uykuya dalamıyorsanız, bunun arkasında dengesiz bir sirkadiyen ritim, gün içinde yapılan uzun uykular, yoğun kaygı ya da daha birçok etken olabilir. Bu durum, hem bedeninizin doğal uyku düzenini bozabilir hem de dinlenme ihtiyacınızı karşılamanızı zorlaştırabilir. Peki bunun sebebi veya sebepleri neler? Sizin için sıraladık.

Gün içerisinde uyumak.

Gün içerisinde uyumak.

Şekerleme yapmak aslında zararlı değildir; hatta doğru şekilde yapıldığında pek çok sağlık faydası sunduğu bilinir. Ancak yanlış zamanda ya da fazla uzun süren bir şekerleme, derin uykuya dalmanız gereken saatlerde uyanık kalmanıza yol açabilir.

Araştırmalar, özellikle uzun süren ve öğleden sonra yapılan şekerlemelerin gece uykusunu olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Bu tür şekerlemeler, uykuya dalma sürenizi uzatabilir, uykunuzun kalitesini düşürebilir ve gece boyunca daha sık uyanmanıza neden olabilir. Daha sağlıklı bir düzen oluşturmak için, her gün aynı saatlerde 20 ila 30 dakikalık kısa şekerlemeler yapmaya özen gösterin. Bu, vücudunuzun ritmini korumanıza ve uyku düzeninizi desteklemenize yardımcı olacaktır.

Bitmek bilmeyen dertler.

Bitmek bilmeyen dertler.

Zihniniz hızla çalışıyorsa, düşünceler durmuyorsa, sakin bir şekilde uykuya dalmak oldukça zor olabilir. Bu nedenle, bazı anksiyete bozukluklarının uyku problemleriyle ve uykusuzlukla yakından ilişkilendirilmesi şaşırtıcı değildir.

Anksiyete, vücudun uyarılma seviyesini ve tetikte olma hâlini artırarak uyku sürecini daha da zorlaştırabilir. Bu durum, uykuya dalmayı geciktirmenin yanı sıra gece boyunca huzurlu bir uyku sürdürmeyi de güçleştirir.

Depresyon ve uyku kalitesinin önemi...

Depresyon ve uyku kalitesinin önemi...

2019 yılında yayımlanan bir incelemeye göre, depresyon tanısı alan kişilerin yaklaşık %90’ı uyku kalitesinde belirgin bozulmalar yaşıyor. Bu kişilerde uykusuzluk, narkolepsi, uykuya bağlı solunum bozuklukları ve huzursuz bacak sendromu gibi çeşitli uyku problemleri sıkça görülüyor.

Depresyon ile uyku sorunları arasındaki ilişki oldukça karmaşık. Araştırmalar, depresyonun sirkadiyen ritimleri bozabildiğini ve bunun uyku düzenini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Ayrıca iltihaplanma süreçleri, beyin kimyasallarındaki değişimler, genetik eğilimler ve daha birçok biyolojik faktör, uyku ve depresyon arasındaki bu karşılıklı etkileşimde rol oynayabiliyor.

Kahve tüketimi.

Kahve tüketimi.

Kafeinin vücutta ortalama yarı ömrü yaklaşık 5 saattir. Araştırmalar, yatmadan 16 saat önce alınan 200 miligram kafeinin bile uyku düzenini olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor.

Özellikle yatmadan 6 saat ya da daha kısa bir süre önce tüketilen 400 miligram kafein, uyku kalitesinde belirgin bir düşüşe yol açabilir. Bu nedenle gün içinde kafein tüketiyorsanız, uyku saatinizden en az 4 ila 6 saat önce kahve içmeyi bırakmanız faydalı olacaktır. Örneğin, saat 22.00’de uyumayı planlıyorsanız, en geç 16.00 itibarıyla kafein alımını sonlandırmak daha sağlıklı bir gece uykusu için ideal kabul edilir.

Hep telefondan!

Hep telefondan!

Telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve televizyon gibi cihazların ekranlarından yayılan mavi ışık, akşam saatlerinde melatonin üretimini baskılayarak uykululuk hissini azaltabilir. Bu durum, uykuya dalmayı zorlaştırır ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Daha rahat bir uyku için yatmadan yaklaşık iki saat önce bu tür cihazları kullanmayı bırakmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca, akşam saatlerinde mavi ışığı filtreleyen gözlükler kullanmak da melatonin seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir.

Uyku bozuklukları için bir uzmana danışın.

Uyku bozuklukları için bir uzmana danışın.

Uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu, geceleri uykulu hissetmenize yol açsa da gerçek anlamda dinlenmiş hissetmenizi engelleyebilir. Uyku apnesinde nefes alma döngüsü sık sık durup yeniden başlar; bu da uyku kalitesini ciddi şekilde bozar. Huzursuz bacak sendromunda ise bacaklarda ortaya çıkan rahatsızlık hissi, sürekli hareket etme isteğine neden olur ve uykuya dalmayı güçleştirir.

Bir diğer uyku bozukluğu olan gecikmiş uyku fazı sendromu (DSPS), sirkadiyen ritmin bozulmasıyla ortaya çıkar. Özellikle gençler arasında daha yaygın görülen bu durumun prevalansı %7 ile %16 arasında değişirken, yetişkinlerde yaklaşık %1 oranında görülmektedir.

Bu tür uyku bozuklukları, gece boyunca kesintili ve kalitesiz uykuya yol açarak gündüz saatlerinde belirgin bir uykululuk ve odaklanma güçlüğü yaratabilir.

Ilginiz çekebilir;

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
10 edio

sirkadiyen? prevelans?

Rashad Kenway

Ülkenin derdinden uyku yok gözümde!