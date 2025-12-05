Yorgunluktan Bitap Düşseniz de Uykuya Dalamamanızın Muhtemel Sebepleri
Yarın erkenden iş, ders veya belki de çok önemli bir sınavınız var. Yorgun olduğunuz hâlde bir türlü uykuya dalamıyorsanız, bunun arkasında dengesiz bir sirkadiyen ritim, gün içinde yapılan uzun uykular, yoğun kaygı ya da daha birçok etken olabilir. Bu durum, hem bedeninizin doğal uyku düzenini bozabilir hem de dinlenme ihtiyacınızı karşılamanızı zorlaştırabilir. Peki bunun sebebi veya sebepleri neler? Sizin için sıraladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gün içerisinde uyumak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bitmek bilmeyen dertler.
Depresyon ve uyku kalitesinin önemi...
Kahve tüketimi.
Hep telefondan!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uyku bozuklukları için bir uzmana danışın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
sirkadiyen? prevelans?
Ülkenin derdinden uyku yok gözümde!