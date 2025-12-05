Yorgunluktan Bitap Düşseniz de Uykuya Dalamamanızın Muhtemel Sebepleri

Şekerleme yapmak aslında zararlı değildir; hatta doğru şekilde yapıldığında pek çok sağlık faydası sunduğu bilinir. Ancak yanlış zamanda ya da fazla uzun süren bir şekerleme, derin uykuya dalmanız gereken saatlerde uyanık kalmanıza yol açabilir.

Araştırmalar, özellikle uzun süren ve öğleden sonra yapılan şekerlemelerin gece uykusunu olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Bu tür şekerlemeler, uykuya dalma sürenizi uzatabilir, uykunuzun kalitesini düşürebilir ve gece boyunca daha sık uyanmanıza neden olabilir. Daha sağlıklı bir düzen oluşturmak için, her gün aynı saatlerde 20 ila 30 dakikalık kısa şekerlemeler yapmaya özen gösterin. Bu, vücudunuzun ritmini korumanıza ve uyku düzeninizi desteklemenize yardımcı olacaktır.