Avrupa Ülkelerinde Yeni Salgın Alarmı Verildi: Maske ve Sosyal Mesafe Geri Dönüyor!

Uzmanlar, maske kullanımının artırılmasını ve sosyal mesafenin korunmasını hayati önemde görüyor.

Ek olarak salgın döneminde toplu taşımadan kaçınılması ve özellikle ofis alanları başta olmak üzere kapalı mekanların iyi havalandırılması öneriliyor. Düzenli el hijyeni, hastalığın yayılmasını önlemede kritik bir rol oynuyor.

Uzmanlar, aşılanmanın salgını önlemede en doğru yol olduğunu belirtse de, aşının tam etkisini göstermesi için 7 ila 14 gün gerektiği için mevcut yayılmayı hemen durduramayacağını da ekliyor. Bu nedenle salgının Mayıs ayına kadar sürebileceği tahmin ediliyor, ancak aşı olmak için hiçbir zaman geç kalınmadığının altı çiziliyor.