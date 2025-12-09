Avrupa Ülkelerinde Yeni Salgın Alarmı Verildi: Maske ve Sosyal Mesafe Geri Dönüyor!
Kaynak: https://english.news.cn/20251209/41c0...
Bir Avrupa ülkesi daha hızla yayılan bir salgınla karşı karşıya: Letonya, artan solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle influenza (grip) salgını ilan etti. Yetkililer, vakalardaki hızlı yükseliş üzerine alarma geçti. Son bir haftada grip vakalarının iki katına çıkarak salgın eşiğini aştığı bildirildi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık kuruluşları bu durumun özellikle yaşlılar, kronik kalp ve solunum yolu hastaları ile küçük çocuklar için yüksek risk taşıdığını vurguluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Letonya sağlık ekipleri, salgına karşı korunma yollarını kamuoyuyla paylaştı ve vatandaşlara maske, mesafe ve aşı çağrısı yaptı.
Grip semptomları genellikle aniden başlıyor ve birkaç gün içinde belirginleşiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın