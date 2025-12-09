onedio
Avrupa Ülkelerinde Yeni Salgın Alarmı Verildi: Maske ve Sosyal Mesafe Geri Dönüyor!

Avrupa Ülkelerinde Yeni Salgın Alarmı Verildi: Maske ve Sosyal Mesafe Geri Dönüyor!

Ömer Faruk Kino
09.12.2025 - 14:10
09.12.2025 - 14:16

Bir Avrupa ülkesi daha hızla yayılan bir salgınla karşı karşıya: Letonya, artan solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle influenza (grip) salgını ilan etti. Yetkililer, vakalardaki hızlı yükseliş üzerine alarma geçti. Son bir haftada grip vakalarının iki katına çıkarak salgın eşiğini aştığı bildirildi.

Sağlık kuruluşları bu durumun özellikle yaşlılar, kronik kalp ve solunum yolu hastaları ile küçük çocuklar için yüksek risk taşıdığını vurguluyor.

Sağlık kuruluşları bu durumun özellikle yaşlılar, kronik kalp ve solunum yolu hastaları ile küçük çocuklar için yüksek risk taşıdığını vurguluyor.

Dünya genelinde yayılan ve bilinen semptomları daha şiddetli hale getiren H2N3 gibi influenza alt türleri de durumu ciddileştiriyor. Daha önce Japonya, Avustralya ve İngiltere'de okulların tatil edilmesine, İspanya'da ise maske ve evden çalışma gibi pandemi kurallarının yeniden gündeme gelmesine neden olan bu salgının şimdi tüm Avrupa'yı etkisi altına almasından endişe ediliyor.

Letonya sağlık ekipleri, salgına karşı korunma yollarını kamuoyuyla paylaştı ve vatandaşlara maske, mesafe ve aşı çağrısı yaptı.

Letonya sağlık ekipleri, salgına karşı korunma yollarını kamuoyuyla paylaştı ve vatandaşlara maske, mesafe ve aşı çağrısı yaptı.

Uzmanlar, maske kullanımının artırılmasını ve sosyal mesafenin korunmasını hayati önemde görüyor.

Ek olarak salgın döneminde toplu taşımadan kaçınılması ve özellikle ofis alanları başta olmak üzere kapalı mekanların iyi havalandırılması öneriliyor. Düzenli el hijyeni, hastalığın yayılmasını önlemede kritik bir rol oynuyor.

Uzmanlar, aşılanmanın salgını önlemede en doğru yol olduğunu belirtse de, aşının tam etkisini göstermesi için 7 ila 14 gün gerektiği için mevcut yayılmayı hemen durduramayacağını da ekliyor. Bu nedenle salgının Mayıs ayına kadar sürebileceği tahmin ediliyor, ancak aşı olmak için hiçbir zaman geç kalınmadığının altı çiziliyor.

Grip semptomları genellikle aniden başlıyor ve birkaç gün içinde belirginleşiyor.

Grip semptomları genellikle aniden başlıyor ve birkaç gün içinde belirginleşiyor.

En yaygın belirtiler şunlardır:

  • Yüksek ateş ve titreme

  • Kuru veya balgamlı öksürük

  • Boğaz ağrısı, burun akıntısı/tıkanıklığı

  • Şiddetli kas, vücut ve baş ağrıları

  • Belirgin halsizlik ve yorgunluk

Bazı kişilerde (özellikle çocuklarda) mide bulantısı, kusma veya ishal de görülebilir. Semptomlar genellikle 3 ila 7 gün içinde hafifler; ancak öksürük ve yorgunluk iki haftadan fazla sürebilir. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı veya dudaklarda morarma gibi ciddi belirtilerde veya risk grubundaysanız (küçük çocuklar, 65 yaş üstü, hamileler, kronik hastalar) vakit kaybetmeden hekime başvurmak gerekiyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
