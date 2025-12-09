Kırmızı Çizgimiz Çay Hakkında Yeni Tartışma: "Boyalı Olabilir"

Doğal çay, demlendiğinde suya yavaş, kademeli ve yumuşak bir akışla karışır. Rengi homojen bir şekilde yayılır ve tam olarak oturması biraz zaman alır. Bardakta görülebilen bu renk geçişi, çayın doğal yapısından kaynaklanır.

Buna karşın boyalı veya katkılı çayda durum tam tersidir. Dem suya eklenir eklenmez, renk birkaç saniye içinde hızla koyulaşır ve bir anda suyun tamamını kaplar. Bu hızlı ve adeta 'dalga dalga' yayılan keskin renk, boya veya katkı maddesi kullanıldığına dair önemli bir ipucudur. Boyalı çay rengin yerleşmesini beklemez, anında doygun bir görünüm oluşturur.