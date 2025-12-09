Size "Gençleştim Resmen, Bu Kadar mı Fark Eder?" Aydınlatması Yaşatacak Besinler
Kaynak: https://med.stanford.edu/nutrition/re...
Bilim insanları biyolojik yaşınızı geri sarmanız için yeni bir yol bulduklarını düşünüyor. Stanford Üniversitesi'nde ikizler üzerinde yapılan 8 haftalık çarpıcı bir çalışma, beslenme alışkanlıklarının tahmin edilen biyolojik yaş üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Geleneksel yaşlanma araştırmalarının genetik değişkenlik sorununu aşmak amacıyla 21 çift sağlıklı yetişkin özdeş ikiz kullanıldı.
Çalışmada ikizlerden biri sağlıklı bir hepçil (omnivor) diyet, diğeri ise katı bir vegan diyet uyguladı.
Uzmanlar bu olumlu sonuçların kaynağı konusunda temkinli yaklaşıyor.
Biyolojik yaşı hızlandıran, ancak genellikle göz ardı edilen bir diğer kritik faktör ise ilave şeker olarak belirlendi.
