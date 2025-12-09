Size "Gençleştim Resmen, Bu Kadar mı Fark Eder?" Aydınlatması Yaşatacak Besinler

Sekiz hafta süren deney boyunca, her iki grubun biyolojik yaşı, genlerin 'açılıp kapanması' ile ilgili olan DNA metilasyonunu ölçen algoritmik araçlar (epigenetik saatler) kullanılarak titizlikle takip edildi.

Sonuçlara göre vegan diyet uygulayan grup, kısa süre içinde, tahmini biyolojik yaşlarında önemli azalmalar kaydetti. Bu gençleşme, iltihaplanma ve metabolizma yollarındaki DNA metilasyonunun düşmesi, açlık insülin seviyelerinde iyileşmeler ve kötü kolesterol (LDL) düşüşleri gibi biyolojik göstergelerle desteklendi.