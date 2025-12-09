onedio
Size "Gençleştim Resmen, Bu Kadar mı Fark Eder?" Aydınlatması Yaşatacak Besinler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 13:26

Bilim insanları biyolojik yaşınızı geri sarmanız için yeni bir yol bulduklarını düşünüyor. Stanford Üniversitesi'nde ikizler üzerinde yapılan 8 haftalık çarpıcı bir çalışma, beslenme alışkanlıklarının tahmin edilen biyolojik yaş üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Geleneksel yaşlanma araştırmalarının genetik değişkenlik sorununu aşmak amacıyla 21 çift sağlıklı yetişkin özdeş ikiz kullanıldı.

Kaynak: 1, 2, 3

Kaynak: https://med.stanford.edu/nutrition/re...
Çalışmada ikizlerden biri sağlıklı bir hepçil (omnivor) diyet, diğeri ise katı bir vegan diyet uyguladı.

Sekiz hafta süren deney boyunca, her iki grubun biyolojik yaşı, genlerin 'açılıp kapanması' ile ilgili olan DNA metilasyonunu ölçen algoritmik araçlar (epigenetik saatler) kullanılarak titizlikle takip edildi.

Sonuçlara göre vegan diyet uygulayan grup, kısa süre içinde, tahmini biyolojik yaşlarında önemli azalmalar kaydetti. Bu gençleşme, iltihaplanma ve metabolizma yollarındaki DNA metilasyonunun düşmesi, açlık insülin seviyelerinde iyileşmeler ve kötü kolesterol (LDL) düşüşleri gibi biyolojik göstergelerle desteklendi.

Uzmanlar bu olumlu sonuçların kaynağı konusunda temkinli yaklaşıyor.

Vegan gruptaki katılımcıların sadece eti kesmekle kalmayıp, aynı zamanda daha düşük kalori yoğunluğuna sahip bir diyetle daha az kalori tüketmeleri ve kilo vermeleri belirleyici rol oynamış olabileği tartışılıyor. Deneyi eleştirenler hızlı kilo kaybının, besin kaynağından bağımsız olarak epigenetik belirteçleri tek başına değiştirebileceğini öne sürüyor.

Biyolojik yaşı hızlandıran, ancak genellikle göz ardı edilen bir diğer kritik faktör ise ilave şeker olarak belirlendi.

2024 yılında orta yaşlı 242 kadın üzerinde yapılan bir çalışma, hücresel hasarı şeker alımıyla ilişkilendirmek için yine epigenetik saatleri kullandı. Çalışma, eklenen her gram şekerin epigenetik yaşta bir artışa yol açtuğunu gösterdi. Araştırmacılar, günlük sadece 10 grama kadar eklenen şekeri kesmenin bile, biyolojik saati yaklaşık 2,4 ayda tersine çevirebileceğini ortaya koydu.

