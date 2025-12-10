onedio
Yok Böyle Şans: Kayseri'de Dağda Gezerken Binlerce Yıllık Hazineye Denk Geldi!

Ömer Faruk Kino
10.12.2025 - 14:18

Kayseri'de bir vatandaşın dikkati sayesinde, kent tarihini on binlerce yıl geriye götürebilecek nitelikte bir keşif yapıldı. Dağlık bir alanda gezen duyarlı bir vatandaş, yamaçtaki kayalar üzerinde insan figürlü resimler fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Bölgede yapılan ilk incelemeler sonucunda, bu kaya resimlerinin Neolitik Çağ'a (Cilalı Taş Devri) ait olabileceği değerlendirildi. Bu keşif, Anadolu'nun tarih öncesi sanat haritasına önemli bir durak eklemeye hazırlanıyor.

Kaynak: AA

Kentteki bir dağlık alanda gezen vatandaş, yamaçtaki kayaların üzerinde fark ettiği resimlerin değerleri olabileceği düşüncesiyle yetkililere bildirdi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, bu keşfin Kayseri için bir ilk olduğunu ve bölgenin yer altı envanteri çalışmalarında daha önce böyle bir örneğe rastlanmadığını belirtti. Özsoy, bu buluşun kentin tarihini daha da eskiye taşıyacağını vurguladı.

Anadolu'nun birçok yerinde Neolitik Çağ'a ait kaya resimleri bulunuyor; Hakkâri, Van, Mersin ve özellikle meşhur Çatalhöyük ile Batı Anadolu'daki Latmos (Bafa Gölü çevresi) bunlardan en önemlileri. Kayseri'deki resimler, özellikle kahverengi tonların hâkim olması ve figürlerin biçimi açısından Latmos'taki örneklerle dikkat çekici bir benzerlik gösteriyor. Prof. Dr. Özsoy, Latmos'ta görülen kadın, erkek, aile ve çevre temalı figürlerin benzerlerinin Kayseri'de de olabileceğine işaret ederek, özellikle 'T' harfine benzeyen figürlerin detaylı inceleme gerektirdiğini aktardı.

Neolitik Çağ'dan kaldığı değerlendirilen bu duvar resimlerinin nasıl yapıldığı bilimsel çalışmalarla ortaya çıkacak.

Resimlerin duvara nasıl işlendiği (oyma mı, boya mı) ve kullanılan malzemenin (hematit minerali ile kil karışımı boya) tam olarak ne olduğu gibi konular henüz netlik kazanmadı.Özsoy, bu soruların cevabının detaylı bilimsel çalışmalarla ortaya çıkacağını belirtti. 

Tarihlendirme konusunda ise figürlerin formu, boya tarzı ve diğer bölgelerdeki benzerlikler belirleyici olacak. Özsoy, kesin bir tarih vermemekle birlikte, kaya resimlerinin tarih öncesi bir döneme, yani Neolitik Çağ'a tarihlendirilmesinin mümkün olduğunu dile getirdi. Bu durum, keşfin Latmos, Hakkâri, hatta belki de Göbeklitepe ile çağdaş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Kaba bir tahminle M.Ö. 10.000 yılından yazının bulunuşuna kadar olan bu dönemde, yaklaşık M.Ö. 6000 yılları civarında konumlandırılabileceğini söyledi.

Özsoy, bu keşfin sadece ulusal değil, uluslararası arenada da yankı uyandıracağını vurguladı.

Son olarak, duyarlı vatandaşların ihbarının, tarihi değerlerin ortaya çıkarılmasındaki kritik rolüne dikkat çekerek, bu sayede Kayseri için büyük bir kültürel kazanç sağlandığını sözlerine ekledi. Bu yeni keşif, bölgede yaşayan sanatçı veya toplulukların yaşamlarına ve inançlarına ışık tutacak önemli ipuçları barındırıyor.

Ömer Faruk Kino
