Yok Böyle Şans: Kayseri'de Dağda Gezerken Binlerce Yıllık Hazineye Denk Geldi!

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, bu keşfin Kayseri için bir ilk olduğunu ve bölgenin yer altı envanteri çalışmalarında daha önce böyle bir örneğe rastlanmadığını belirtti. Özsoy, bu buluşun kentin tarihini daha da eskiye taşıyacağını vurguladı.

Anadolu'nun birçok yerinde Neolitik Çağ'a ait kaya resimleri bulunuyor; Hakkâri, Van, Mersin ve özellikle meşhur Çatalhöyük ile Batı Anadolu'daki Latmos (Bafa Gölü çevresi) bunlardan en önemlileri. Kayseri'deki resimler, özellikle kahverengi tonların hâkim olması ve figürlerin biçimi açısından Latmos'taki örneklerle dikkat çekici bir benzerlik gösteriyor. Prof. Dr. Özsoy, Latmos'ta görülen kadın, erkek, aile ve çevre temalı figürlerin benzerlerinin Kayseri'de de olabileceğine işaret ederek, özellikle 'T' harfine benzeyen figürlerin detaylı inceleme gerektirdiğini aktardı.