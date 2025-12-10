Yok Böyle Şans: Kayseri'de Dağda Gezerken Binlerce Yıllık Hazineye Denk Geldi!
Kayseri'de bir vatandaşın dikkati sayesinde, kent tarihini on binlerce yıl geriye götürebilecek nitelikte bir keşif yapıldı. Dağlık bir alanda gezen duyarlı bir vatandaş, yamaçtaki kayalar üzerinde insan figürlü resimler fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Bölgede yapılan ilk incelemeler sonucunda, bu kaya resimlerinin Neolitik Çağ'a (Cilalı Taş Devri) ait olabileceği değerlendirildi. Bu keşif, Anadolu'nun tarih öncesi sanat haritasına önemli bir durak eklemeye hazırlanıyor.
Detaylar 👇
Kaynak: AA
Kentteki bir dağlık alanda gezen vatandaş, yamaçtaki kayaların üzerinde fark ettiği resimlerin değerleri olabileceği düşüncesiyle yetkililere bildirdi.
Neolitik Çağ'dan kaldığı değerlendirilen bu duvar resimlerinin nasıl yapıldığı bilimsel çalışmalarla ortaya çıkacak.
Özsoy, bu keşfin sadece ulusal değil, uluslararası arenada da yankı uyandıracağını vurguladı.
