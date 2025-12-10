Gidişat İyi Değil: Türkiye'de Doğurganlık Hızındaki Düşüş İçin Kırmızı Alarm!
Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turki...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de doğurganlık hızı 11 yıldır aralıksız düşüyor, bu durum ülkenin demografik yapısında köklü değişikliklerin habercisi. TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin, bu düşüşün sürmesi halinde Türkiye'nin yaş ortalamasının hızla yükseleceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Metin, 'Türkiye, 1990'lı yıllarda 20 yaşındaki genç gibiydi. Doğurganlıktaki düşüş bu şekilde devam ederse yaklaşık 40 yıl içerisinde ortanca yaşımız 45'in üzerine çıkabilir,' diyerek 45 yaşındaki bir Türkiye'nin enerjisinin 90'lı yıllardaki genç Türkiye ile aynı olmayacağını vurguluyor.
Detaylar 👇
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin doğurganlık hızı ne durumda?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğurganlık hızındaki düşüşün temel riskleri neler?
Durumun tersine çevirmek için "topyekün bir seferberlik" gerektiği savunuluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın