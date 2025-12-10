Gidişat İyi Değil: Türkiye'de Doğurganlık Hızındaki Düşüş İçin Kırmızı Alarm!

Doğurganlık hızındaki gerileme, 2014 yılından itibaren belirgin bir şekilde ivme yaşadı. TÜİK araştırmasına göre, 2001'de 2,38 çocuk olan 'toplam doğurganlık hızı', 2014'te 2,19'dan başlayarak sürekli düşüş gösterdi. 2018'de 2'nin altına inen bu oran, 2024'te 1,48'e kadar geriledi. Bu rakam, nüfusun kendisini yenileme düzeyi olarak kabul edilen 2,1 seviyesinin oldukça altındadır.

Uzmanlar, bu düşüşün devam etmesi halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ortalamasının da altına düşebileceği uyarısında bulunuyor. Furkan Metin, oranın 1,4'e düşmesiyle 'yüksek alarm' seviyesine ulaşıldığını ve Türkiye'nin geçen yıl itibarıyla 'çok yaşlı ülkeler' sınıfına dahil olduğunu belirtti. Gelecek 25 yılda yaşlı nüfus oranının %25'in üzerine çıkabileceği öngörülüyor.