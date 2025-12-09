onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Meğerse Çok Önemliymiş! Yumurtaların Üzerindeki Kodlar Ne Anlama Geliyor?

Meğerse Çok Önemliymiş! Yumurtaların Üzerindeki Kodlar Ne Anlama Geliyor?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 16:15

Market alışverişlerimizden eksik olmayan yumurtaların üzerindeki rakamların ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Gıda güvenliği ve bilinçli tüketim çağında, yumurta kabuklarının üzerindeki kodlar artık sadece anlamsız bir damga değil, önemli bilgiler taşıyan bir kimlik kartı. Bu kodlar, yumurtanın hangi koşullarda üretildiğinden, hangi ülkeden ve hatta hangi işletmeden geldiğine dair tüm hikayeyi özetliyor. Peki yumurtaların üzerindeki kodlar ne anlama geliyor?

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://artvin.tarimorman.gov.tr/Habe...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtaların üzerindeki kodlar ne anlama geliyor?

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtaların üzerindeki kodlar ne anlama geliyor?

Yumurtaların üzerindeki kodun başlangıcındaki tek haneli rakam, tavuğun hangi ortamda beslendiğini ve yaşadığını gösterir. Bu, bir yumurtanın kalitesini ve tavukların refah seviyesini belirleyen en kritik bilgidir:

  • 0: Organik – Tavuklar, organik sertifikalı yemlerle beslenir ve geniş, serbest dolaşım alanlarına sahiptir. En yüksek refah standardıdır.

  • 1: Serbest Gezen (Free Range) – Tavuklar, günün belirli saatlerinde mutlaka açık hava ve geniş dolaşım alanlarına erişebilir.

  • 2: Kümeste Kafessiz (Barn) – Tavuklar, kafes kullanılmadan kapalı bir kümeste, yerde serbestçe dolaşarak yaşar.

  • 3: Kafesli (Cage) – Tavuklar, endüstriyel standartlara uygun şekilde dar kafeslerde (batarya sistem) yetiştirilir.

Yetiştirme metodu kodunu takiben gelen harf ve rakamlar ise yumurtanın izlenebilirliğini sağlar.

Yetiştirme metodu kodunu takiben gelen harf ve rakamlar ise yumurtanın izlenebilirliğini sağlar.
artvin.tarimorman.gov.tr

Bu bölüm, gıda güvenliği açısından son derece önemlidir:

  • Ülke Kodu (TR): Yetiştirme kodundan sonra gelen iki harfli kısım, yumurtanın üretildiği ülkeyi belirtir. Türkiye'de üretilen yumurtalar için bu kod 'TR''dir.

  • İl Kodu, İşletme ve Kümes Numarası: Kalan rakamlar dizisi sırasıyla yumurtanın üretildiği ilin trafik plaka kodunu (örneğin 34, 06, 35), ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlı işletme numarasını ve son olarak kümes numarasını içerir.

Bu sayede, '0-TR-34-ABC-123' gibi bir kod, yumurtanın İstanbul'daki bir organik tesisten geldiğini net bir şekilde gösterir. Kodları okumayı öğrendiğinizde, satın alma kararınızı sadece fiyata göre değil, aynı zamanda etik ve sağlıklı üretim koşullarına göre de verebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın