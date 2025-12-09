Meğerse Çok Önemliymiş! Yumurtaların Üzerindeki Kodlar Ne Anlama Geliyor?

Market alışverişlerimizden eksik olmayan yumurtaların üzerindeki rakamların ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? Gıda güvenliği ve bilinçli tüketim çağında, yumurta kabuklarının üzerindeki kodlar artık sadece anlamsız bir damga değil, önemli bilgiler taşıyan bir kimlik kartı. Bu kodlar, yumurtanın hangi koşullarda üretildiğinden, hangi ülkeden ve hatta hangi işletmeden geldiğine dair tüm hikayeyi özetliyor. Peki yumurtaların üzerindeki kodlar ne anlama geliyor?

Detaylar 👇

Kaynak