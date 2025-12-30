onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 30 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.12.2025 - 15:43 Son Güncelleme: 30.12.2025 - 15:44

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 30 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın.

Bu içerik 30.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Geçtiğimiz ay 1000 adetten fazla satışı olan Kahve Dünyası Filtre Kavrulmuş Çekirdek, günün fırsatları arasında uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Evde kahve keyfini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için ideal bir seçenek. 

Linkini buraya bıraktım.

Odaya loş ve huzurlu bir atmosfer katmak isteyenlerin ilgisini çekecek projeksiyonlu gece lambası, uygun fiyatıyla sepete atmalık bir ürün.

Linkini buraya bıraktım.

Ergonomik tasarımı ve kişiselleştirilebilir tuşlarıyla uzun oyun seansları için konfor sunan Razer Basilisk V3, hızlı satan fırsatlardan biri.

Hassas sensörü sayesinde hem oyun hem de günlük kullanımda yüksek performans arayanlar tercih edebilir. 

Linkini buraya bıraktım.

Günlük kullanım ve hafif spor aktiviteleri için tasarlanan bu model, hafif yapısı ve nefes alabilen üst yüzeyiyle rahat bir deneyim sunuyor.

Üstelik fiyatı da 1.274 TL. 

Linkini buraya bıraktım.

Fit kahvaltı ile güne enerjik başlamak isteyenleri buraya alalım!

Protein Granola %14 indirimli üstelik MDZN koduyla ekstra %10 indirim daha!

Bu fırsatı kaçırmak istemezseniz buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Retro kolej stilini modern oversize kesimle buluşturan VOID bomber ceket, %55 indirimle kaçırmamanız gereken ürünlerden biri.

Bedenler tükenmeden buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Evini yenilemek isteyenler için Bella Maison ürünlerinde büyük indirim fırsatı var!

Ev tekstilinden dekorasyon ürünlerine kadar birçok seçili üründe %80’e varan indirime ek %15 indirim ve ayrıca 300 TL kupon avantajı sunuyor. 

Linki burada.

Günlük şıklığı rahatlıkla birleştiren Mango tulum, modern kesimiyle dikkat çekiyor.

Mango ürünlerinde yer alan 200 TL üzeri alışverişlerde geçerli %50 indirim fırsatıyla daha avantajlı hale geliyor.

Linkini buraya bıraktım.

Günlük kombinleri tamamlayacak zarif desenlere sahip bu omuz şalı, sepette %50 indirimle alınabilecek uygun fiyatlı bir aksesuar alternatifi.

Linkini buraya bıraktım.

1–7 yaş arası çocuklara yönelik eğitici ve öğretici aktivite kitaplarında 3 al 2 öde fırsatını kaçırmayın.

Hem eğlenerek öğrenmeyi destekleyen hem de ebeveynlerin ilgisini çekecek setler kampanya kapsamında.

Linkini buraya bıraktım.

English Home ürünlerinde sepette ek indirim ve çok al az öde fırsatlarına ek olarak, 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde anında 300 TL indirim uygulanıyor.

Bu fırsat tam bana göre diyorsanız buradan sepetinizi doldurmaya başlayabilirsiniz.

%100 saf Ege pamuğundan üretilen bu havlu seti, yumuşak dokusu ve yüksek emiciliğiyle öne çıkıyor.

Günlük kullanım için ideal olan bu set %50 indirimli!

Buradan ulaşabilirsiniz.

