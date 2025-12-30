Bugün İndirimde Neler Var? 30 Aralık 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 30 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın.
Bu içerik 30.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Geçtiğimiz ay 1000 adetten fazla satışı olan Kahve Dünyası Filtre Kavrulmuş Çekirdek, günün fırsatları arasında uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Odaya loş ve huzurlu bir atmosfer katmak isteyenlerin ilgisini çekecek projeksiyonlu gece lambası, uygun fiyatıyla sepete atmalık bir ürün.
Ergonomik tasarımı ve kişiselleştirilebilir tuşlarıyla uzun oyun seansları için konfor sunan Razer Basilisk V3, hızlı satan fırsatlardan biri.
Günlük kullanım ve hafif spor aktiviteleri için tasarlanan bu model, hafif yapısı ve nefes alabilen üst yüzeyiyle rahat bir deneyim sunuyor.
Fit kahvaltı ile güne enerjik başlamak isteyenleri buraya alalım!
Retro kolej stilini modern oversize kesimle buluşturan VOID bomber ceket, %55 indirimle kaçırmamanız gereken ürünlerden biri.
Evini yenilemek isteyenler için Bella Maison ürünlerinde büyük indirim fırsatı var!
Günlük şıklığı rahatlıkla birleştiren Mango tulum, modern kesimiyle dikkat çekiyor.
Günlük kombinleri tamamlayacak zarif desenlere sahip bu omuz şalı, sepette %50 indirimle alınabilecek uygun fiyatlı bir aksesuar alternatifi.
1–7 yaş arası çocuklara yönelik eğitici ve öğretici aktivite kitaplarında 3 al 2 öde fırsatını kaçırmayın.
English Home ürünlerinde sepette ek indirim ve çok al az öde fırsatlarına ek olarak, 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde anında 300 TL indirim uygulanıyor.
%100 saf Ege pamuğundan üretilen bu havlu seti, yumuşak dokusu ve yüksek emiciliğiyle öne çıkıyor.
