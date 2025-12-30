Türkiye’de Estetik Oldu, Havalimanında Gözyaşlarına Boğuldu: “Bandajlarımı Zorla Çıkarttılar, İğrenç Dediler"

'Göğüslerimde bandaj vardı, sızıntı ve kanama olmasına rağmen onları koparmamı söylediler. Sürekli ‘iğrenç’, ‘çabuk’ gibi sözler söylediler. Dokundular, sıktılar… Çok aşağılayıcıydı...”

Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşırdığını söyleyen Stonely, ameliyat sonrası yolculuk yapacak kişilere de uyarıda bulundu.

“Eğer ameliyat sonrası bandajla havaalanına girecekseniz, mümkün olduğunca gizleyin. Bunu kimsenin yaşamasını istemem.”

Paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Birçok kullanıcı yaşananları “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, bazıları ise güvenlik prosedürlerini hatırlattı.