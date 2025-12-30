onedio
Türkiye'de Estetik Oldu, Havalimanında Gözyaşlarına Boğuldu: "Bandajlarımı Zorla Çıkarttılar, İğrenç Dediler"

Türkiye’de Estetik Oldu, Havalimanında Gözyaşlarına Boğuldu: “Bandajlarımı Zorla Çıkarttılar, İğrenç Dediler"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 15:44

Türkiye’ye estetik operasyon için gelen iki çocuk annesi bir kadın, dönüş yolculuğunda İstanbul Havalimanı’nda yaşadıklarıyla gündeme geldi. Ameliyatın üzerinden henüz birkaç gün geçmişken güvenlik kontrolünde durdurulan kadın, bandajlarının zorla açtırıldığını ve aşağılayıcı ifadelerle karşılaştığını öne sürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, olay estetik turizmi ve havalimanlarındaki güvenlik uygulamalarını yeniden tartışmaya açtı.

Türkiye'ye estetik ameliyat için gelen iki çocuk annesi Rhianna Stonely, dönüş yolunda İstanbul Havalimanı'nda yaşadıklarını "travmatik" olarak tanımladı.

Türkiye’ye estetik ameliyat için gelen iki çocuk annesi Rhianna Stonely, dönüş yolunda İstanbul Havalimanı’nda yaşadıklarını “travmatik” olarak tanımladı.

Ameliyattan sadece birkaç gün sonra uçağına binmeye çalışan Stonely, güvenlik kontrolünde yaşadığı muamele nedeniyle gözyaşlarına boğuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde oldukça bitkin ve sarsılmış görünen Stonely, iki kadın görevli tarafından kenara alındığını ve perdeyle ayrılmış bir alana götürüldüğünü söyledi. Burada yaşadıklarını anlatırken sesi titreyen Stonely, üzerindeki ameliyat sonrası korselerin ve bandajların zorla açtırıldığını dile getirdi.

"Üzerimdeki her şeyi çıkarmamı istediler..."

“Üzerimdeki her şeyi çıkarmamı istediler..."

'Göğüslerimde bandaj vardı, sızıntı ve kanama olmasına rağmen onları koparmamı söylediler. Sürekli ‘iğrenç’, ‘çabuk’ gibi sözler söylediler. Dokundular, sıktılar… Çok aşağılayıcıydı...”

Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşırdığını söyleyen Stonely, ameliyat sonrası yolculuk yapacak kişilere de uyarıda bulundu.

“Eğer ameliyat sonrası bandajla havaalanına girecekseniz, mümkün olduğunca gizleyin. Bunu kimsenin yaşamasını istemem.”

Paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Birçok kullanıcı yaşananları “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, bazıları ise güvenlik prosedürlerini hatırlattı.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
