Türkiye’de Estetik Oldu, Havalimanında Gözyaşlarına Boğuldu: “Bandajlarımı Zorla Çıkarttılar, İğrenç Dediler"
Türkiye’ye estetik operasyon için gelen iki çocuk annesi bir kadın, dönüş yolculuğunda İstanbul Havalimanı’nda yaşadıklarıyla gündeme geldi. Ameliyatın üzerinden henüz birkaç gün geçmişken güvenlik kontrolünde durdurulan kadın, bandajlarının zorla açtırıldığını ve aşağılayıcı ifadelerle karşılaştığını öne sürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, olay estetik turizmi ve havalimanlarındaki güvenlik uygulamalarını yeniden tartışmaya açtı.
Türkiye’ye estetik ameliyat için gelen iki çocuk annesi Rhianna Stonely, dönüş yolunda İstanbul Havalimanı’nda yaşadıklarını “travmatik” olarak tanımladı.
“Üzerimdeki her şeyi çıkarmamı istediler..."
