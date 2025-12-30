Kombini Yüzünden Mağaza Çalışanı Sanıldı: 10 Dakikada 6 Kişi Aynı Soruyu Sordu

Karşısına her çıkan kişi 'Burada mı çalışıyorsunuz?' diye sordu.

TikTok’ta Aisling kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın, bir giyim mağazasında çektiği videoda yaşadığı talihsiz durumu anlattı. Videonun arka planında bir kişinin yine aynı soruyu sorduğu duyulurken, Aisling net bir şekilde “Hayır, burada çalışmıyorum” diye yanıt veriyor. Ardından da yaşadığı şaşkınlığı gizleyemiyor:

“Yemin ederim aşırı tetiklendim. Son 10 dakikada 6 kişi gelip burada çalışıp çalışmadığımı sordu.”