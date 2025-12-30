onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kombini Yüzünden Mağaza Çalışanı Sanıldı: 10 Dakikada 6 Kişi Aynı Soruyu Sordu

Kombini Yüzünden Mağaza Çalışanı Sanıldı: 10 Dakikada 6 Kişi Aynı Soruyu Sordu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 13:41

İçerik Devam Ediyor

Alışveriş için evden çıkarken yaptığı şık ve sade kombinin başına iş açacağını tahmin etmiyordu. Ancak mağazaya adım attıktan kısa bir süre sonra peş peşe gelen sorular, durumu hızla tuhaf bir noktaya taşıdı. 10 dakika içerisinde 6 kişi aynı soruyu sorunca olanlar oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Alışverişe çıkarken kombininin “şık ve derli toplu” göründüğünü düşünen bir kadın, 10 dakika içinde 6 farklı yabancıdan aynı soruyu duyunca büyük bir yanılgıya düştüğünü fark etti.

Alışverişe çıkarken kombininin “şık ve derli toplu” göründüğünü düşünen bir kadın, 10 dakika içinde 6 farklı yabancıdan aynı soruyu duyunca büyük bir yanılgıya düştüğünü fark etti.

Karşısına her çıkan kişi 'Burada mı çalışıyorsunuz?' diye sordu.

TikTok’ta Aisling kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın, bir giyim mağazasında çektiği videoda yaşadığı talihsiz durumu anlattı. Videonun arka planında bir kişinin yine aynı soruyu sorduğu duyulurken, Aisling net bir şekilde “Hayır, burada çalışmıyorum” diye yanıt veriyor. Ardından da yaşadığı şaşkınlığı gizleyemiyor:

“Yemin ederim aşırı tetiklendim. Son 10 dakikada 6 kişi gelip burada çalışıp çalışmadığımı sordu.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ikigai

Kıyafetin burada elemanım kıdemli satış elemanıyım diye bağırıyor Yaka kartın eksik git idareden alıver 😃

Kedi Oyuncağı

Yalovadaki çatışmada üç polisimizi şehit eden terörist Zafer Umutlu’nun, “IŞİD üyeliği” davasında tutuksuz yargılanıp beraat ettiği ve beraat kararının çatış... Devamını Gör

Theo

Kargo kıyafeti ile Ynus markete girdiğimde ben..☺️