Kombini Yüzünden Mağaza Çalışanı Sanıldı: 10 Dakikada 6 Kişi Aynı Soruyu Sordu

Alışveriş için evden çıkarken yaptığı şık ve sade kombinin başına iş açacağını tahmin etmiyordu. Ancak mağazaya adım attıktan kısa bir süre sonra peş peşe gelen sorular, durumu hızla tuhaf bir noktaya taşıdı. 10 dakika içerisinde 6 kişi aynı soruyu sorunca olanlar oldu.
İşte o anlar:
Alışverişe çıkarken kombininin “şık ve derli toplu” göründüğünü düşünen bir kadın, 10 dakika içinde 6 farklı yabancıdan aynı soruyu duyunca büyük bir yanılgıya düştüğünü fark etti.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Kıyafetin burada elemanım kıdemli satış elemanıyım diye bağırıyor Yaka kartın eksik git idareden alıver 😃
Kargo kıyafeti ile Ynus markete girdiğimde ben..☺️