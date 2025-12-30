Yaş İlerledikçe Önemi Daha da Artıyor: Kırışıklık ve Elastikiyet Kaybına Karşı Gece Bakım Ürünleri

Dermalogica serumun yaşlanma karşıtı bakım sunmanın yanında cildi de nemlendiren bir yapısı var. Cilde aydınlık bir görünüm veren serumu tüm cilt tipleri kullanabiliyor. Canlandırıcı cilt serumunun içinde C vitamini ve D vitamini var. Bu serum cildine gece boyunca bakım yapıyor. Uzun süreli nemlendiren yapısı ile cilde çok iyi bakıyor.

Dermalogica BioLumin-C Night Restore Serum