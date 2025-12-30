onedio
Yaş İlerledikçe Önemi Daha da Artıyor: Kırışıklık ve Elastikiyet Kaybına Karşı Gece Bakım Ürünleri

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
30.12.2025 - 16:31

Yaş ilerledikçe kırışıklık karşıtı bakım daha da önemli hale geliyor. Kırışıklık ve elastikiyet kaybına karşı gece kullanılabilecek bakım ürünlerini derledik. Gece bakımı için gerekli ürünler neler bakalım mı?

Caudalie Resveratrol Lift Sıkılaştırıcı Etkili Gece Bakım Kremi

Cildini sıkılaştırmaya yardımcı olacak bir gece bakım kremi arıyorsan bu kremi inceleyebilirsin. Yaşlanma karşıtı etki sunan kremi gece kullanabiliyorsun. Cildi pürüzsüzleştiren krem aynı zamanda cildi sıkılaştırıyor. Cildinin parlak görünmesi için de bu krem yardımcı oluyor.

From Natura Yenileyici Yaşlanma Karşıtı Retinol Gece Serumu

Yüksek oranda retinol içeren gece serumu yaşlanma karşıtı etkiye sahip. Cilde aydınlık veren gece serumunu normal ve kuru ciltleri olanlar kullanabiliyor. Yaşlanma karşıtı etkisinin yanında anitoksidan etkisi de olan gece serumu zengin bir içeriğe sahip. Gece boyunca cildine yoğun bakım sunan gece kremi, bakım rutinine eklemen gerekenlerden. 

Darphin Eclat Sublime Youth Renewing Retinol Capsules

İçinde 60 kapsül olan bakım ürünü, gece rutini için ideal. Cildini daha genç ve aydınlık görünüme kavuşturacak kapsüllerin içeriği %98 doğal. Yüz ve göz çevresine uygun bakım ürünü sayesinde gece boyunca cildin besleniyor ve pürüzsüz görünüme kavuşuyor.

Bioxcin Age Reverse Kırışıklık Karşıtı Gece Göz Çevresi Kremi

Kırışıklık karşıtı bakım yapan bir krem arıyorsan bu ürünü inceleyebilirsin. Göz çevresine bakım yapan kremin dolgunlaştırıcı ve sıkılaştırıcı etkisi var. Göz çevrenin daha iyi görünmesini istiyorsan kremi gece bakım rutinine ekleyebilirsin. Göz çevresi kreminin içinde retinol ve kafein var.

Vichy Liftactiv Supreme Night Kırışıklık Karşıtı Gece Bakım Kremi

Tüm cilt tiplerine uygun bakım kreminin kırışıklık karşıtı ve sıkılaştırıcı etkisi var. İçinde Rhamnose ve Shea Yağı olan krem cilt için oldukça etkili. 4. günden itibaren etkisini gösteren bakım kremi yaşlanmanın getirdiği etkilere karşı güzel bir bakım yapıyor. Alın, kaz ayakları ve boyun bölgesine uygulamak mümkün. 

Avene Hyaluron Activ B3 Gece Kremi

Kırışıklık karşıtı gece kremi yoğun şekilde cildi besliyor. Hassas ciltlilerin bile kullanabileceği gece kreminin içinde Niasinamid ve Hyaluronik asit yer alıyor. Gece bakım rutinine ekleyebileceğin krem ile pürüzsüz bir cilde kavuşabileceksin.

İdea Derma Night Renewal Hydrating Essence

Daha aydınlık ve sıkı bir cilt görünümüne kavuşmak istiyorsan bu ürün tam senlik. İçinde Hyaluronik asit ve Provitamin B5 olan bakım ürünü prebiyotik özelliği var. Cildine iyi bakmak isteyenlerin kullanacağı bakım ürünü, cildi nemlendiriyor. Yoğun nem desteği ile cildin elastikiyetini güçlendiren bir yapısı var.

Dermoskin Acgun Gece Bakım Kremi

Gece bakım kremi, cildine ince çizgi ve kırışıklık karşıtı bir bakım sunuyor. Bunun yanında siyah nokta karşıtı ektisi de var. Gece bakım rutinine ekleyebileceğin kremi düzensiz ciltler kullanabiliyor. Dermoskin Acgun bakım kremini temizlenmiş cilt yüzeyine ince tabaka halinde sürmek yeterli oluyor.

Murad Retinal İçeren Yenileyici Mucize Gece Serumu

İçeriğinde retinol olan gece serumu ince çizgi ve kırışıklık karşıtı etkiye sahip. Bunun yanında cildi de nemlendiriyor. Bu gece serumunu yüz ve boyun için kullanmak mümkün. Cildi nemlendiren ve sıkılaştıran gece serumu bakım rutinine eklenmesi gerekenlerden. Günlük olarak kullanmak mümkün.

Dermalogica BioLumin-C Night Restore Serum

Dermalogica serumun yaşlanma karşıtı bakım sunmanın yanında cildi de nemlendiren bir yapısı var. Cilde aydınlık bir görünüm veren serumu tüm cilt tipleri kullanabiliyor. Canlandırıcı cilt serumunun içinde C vitamini ve D vitamini var. Bu serum cildine gece boyunca bakım yapıyor. Uzun süreli nemlendiren yapısı ile cilde çok iyi bakıyor.

Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
