onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Murat Ağırel'in İsyanı: "Bir Gazeteci Olarak Değil, Bir Baba Olarak Sizden Yardım İstiyorum"

Murat Ağırel'in İsyanı: "Bir Gazeteci Olarak Değil, Bir Baba Olarak Sizden Yardım İstiyorum"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.01.2026 - 23:50

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından 12 yaşındaki kızı üzerinden tehdit edildiğini açıkladı. Ağırel, tehdit mesajlarını tespit ettiği kişi ve hesap bilgileriyle savcılığa ilettiğini, ancak iki yıldır sonuç alamadığını söyledi. “Bana diş geçiremeyen; buna rağmen çocuklarıma tecavüz edeceğini söyleyecek kadar alçalan, kendisini ‘Galatasaraylı’ olarak tanımlayan ve anonim hesaplar arkasına saklanan bu şerefsizlerin bulunmasını talep ediyorum” diyerek yetkililere çağrı yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Murat Ağırel, kendisi ve ailesini hedef alan yayınlara ve paylaşımlara sert tepki gösterdi.

Gazeteci Murat Ağırel, kendisi ve ailesini hedef alan yayınlara ve paylaşımlara sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı yayıncıların tutumunun yaşanan tehditlerde payı olduğunu savunan Ağırel, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

'Ben bu şerefsizi elbet bulacağım. Ancak sizin; sırf izlenme uğruna, reklam verenlerinize yalakalık yapmak adına gazetecileri hedef göstermeniz nedeniyle bu durumu defalarca yaşadım. Hakkım size helal değildir. Artık kendinize gelin. Haddinizi bilin. Sizleri son kez uyarıyorum. Şimdi çıkıp ‘kınıyoruz, mınıyoruz’ gibi samimiyetsiz açıklamalar yapmayın. Yaşananlar, bizzat sizin beni yalan ve yanlış bilgilerle hedef göstermenizin bir sonucudur.

Yasa dışı bahis baronlarının çocuklarını kırmızı halıyla seremonilere çıkarırken gösterdiğiniz hassasiyet, konu rengine göre mi değişiyor? Kızım ve oğlum; sizin aptal futbol tartışmalarınızın, egolarınızın ve içinizdeki çirkefliğin tarafı değildir. Yetiyorsa gücünüz bana yetsin. Çocuklarımdan uzak durun.'

Murat Ağırel, "bir gazeteci olarak değil baba olarak sizden yardım istiyorum" dedi.

Murat Ağırel, "bir gazeteci olarak değil baba olarak sizden yardım istiyorum" dedi.

Ağırel'in açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: 

'İstanbul Başsavcılığı’na ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Birimi’ne sesleniyorum: Bir gazeteci olarak değil, bir baba olarak sizden yardım istiyorum. Bu ve benzeri hesaplar hakkında suç duyurusunda bulundum. Tespit edebildiğim kişi ve hesap bilgilerini savcılığa resmi başvurularla ilettim.

Ancak iki yıldır bana diş geçiremeyen; buna rağmen çocuklarıma tecavüz edeceğini söyleyecek kadar alçalan, kendisini “Galatasaraylı” olarak tanımlayan ve anonim hesaplar arkasına saklanan bu şerefsizlerin bulunmasını talep ediyorum. Bu kişilerin WhatsApp grupları ve Telegram kanalları bulunmaktadır ve buradan organize şekilde yönlendirilmektedirler.Bu tehditler görmezden gelinemez.Bu durum açık ve ağır bir suçtur.

Okumadan, dinlemeden, bilmeden ve bilerek, izlenme uğruna yayınlarında beni hedef gösteren korkak yayıncılara sesleniyorum: Ben bu şerefsizi elbet bulacağım. Ancak sizin; sırf izlenme uğruna, reklam verenlerinize yalakalık yapmak adına gazetecileri hedef göstermeniz nedeniyle bu durumu defalarca yaşadım. Hakkım size helal değildir. Artık kendinize gelin. Haddinizi bilin.Sizleri son kez uyarıyorum.

Şimdi çıkıp “kınıyoruz, mınıyoruz” gibi samimiyetsiz açıklamalar yapmayın. Yaşananlar, bizzat sizin beni yalan ve yanlış bilgilerle hedef göstermenizin bir sonucudur. Yasa dışı bahis baronlarının çocuklarını kırmızı halıyla seremonilere çıkarırken gösterdiğiniz hassasiyet, konu rengine göre mi değişiyor? Kızım ve oğlum; sizin aptal futbol tartışmalarınızın, egolarınızın ve içinizdeki çirkefliğin tarafı değildir. Yetiyorsa gücünüz bana yetsin .Çocuklarımdan uzak durun.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
5
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın