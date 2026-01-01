Murat Ağırel'in İsyanı: "Bir Gazeteci Olarak Değil, Bir Baba Olarak Sizden Yardım İstiyorum"
Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından 12 yaşındaki kızı üzerinden tehdit edildiğini açıkladı. Ağırel, tehdit mesajlarını tespit ettiği kişi ve hesap bilgileriyle savcılığa ilettiğini, ancak iki yıldır sonuç alamadığını söyledi. “Bana diş geçiremeyen; buna rağmen çocuklarıma tecavüz edeceğini söyleyecek kadar alçalan, kendisini ‘Galatasaraylı’ olarak tanımlayan ve anonim hesaplar arkasına saklanan bu şerefsizlerin bulunmasını talep ediyorum” diyerek yetkililere çağrı yaptı.
Gazeteci Murat Ağırel, kendisi ve ailesini hedef alan yayınlara ve paylaşımlara sert tepki gösterdi.
Murat Ağırel, "bir gazeteci olarak değil baba olarak sizden yardım istiyorum" dedi.
