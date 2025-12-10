Avustralya'da 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Başladı: Nasıl Olacak?
Avustralya, 16 yaş altı çocukların Facebook, Instagram, TikTok ve benzeri platformlara erişimini engelleyerek dünyanın en katı sosyal medya düzenlemelerinden birini yürürlüğe koydu. 10 Aralık itibarıyla uygulamaya giren bu yeni yasa, çocukları çevrimiçi istismar, zorbalık, taciz ve bağımlılık yaratan manipülatif algoritmalardan korumayı hedefliyor. Başbakan Anthony Albanese, çocukların 'dışarıda oynaması, spor yapması ve sanatı keşfetmesi gerektiğini' vurguluyor.
Yeni düzenlemeye göre, Avustralya’daki 16 yaş altı çocuklar kendi sosyal medya hesaplarına sahip olamayacak.
Sosyal medya şirketlerinden, kullanıcı yaşını doğrulamak için "makul adımlar" atmaları bekleniyor.
Yasa, geniş halk desteği görse de (YouGov anketi: %77 destek), kamuoyunu ikiye bölmüş durumda.
