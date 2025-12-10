onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Avustralya'da 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Başladı: Nasıl Olacak?

Avustralya'da 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Başladı: Nasıl Olacak?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 12:40

Avustralya, 16 yaş altı çocukların Facebook, Instagram, TikTok ve benzeri platformlara erişimini engelleyerek dünyanın en katı sosyal medya düzenlemelerinden birini yürürlüğe koydu. 10 Aralık itibarıyla uygulamaya giren bu yeni yasa, çocukları çevrimiçi istismar, zorbalık, taciz ve bağımlılık yaratan manipülatif algoritmalardan korumayı hedefliyor. Başbakan Anthony Albanese, çocukların 'dışarıda oynaması, spor yapması ve sanatı keşfetmesi gerektiğini' vurguluyor.

Detaylar 👇

Kaynak: Forbes

Kaynak: https://www.forbes.com.tr/teknoloji/a...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni düzenlemeye göre, Avustralya’daki 16 yaş altı çocuklar kendi sosyal medya hesaplarına sahip olamayacak.

Yeni düzenlemeye göre, Avustralya’daki 16 yaş altı çocuklar kendi sosyal medya hesaplarına sahip olamayacak.

Kısıtlama getirilen platformlar arasında Facebook, Instagram, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit ve Kick bulunuyor. Ancak Discord, WhatsApp, Messenger, Roblox ve YouTube Kids gibi bazı platformlar yasağın dışında tutuldu.

Platformlar, 16 yaş altındakilerin hesap açmasını veya kısıtlamaları aşmasını engellemek zorunda. Bu zorunluluğa uymayan şirketlere 49,5 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32 milyon ABD doları) kadar para cezası verilebilecek. Kuralları ihlal eden çocuklar veya ebeveynleri ise cezalandırılmayacak.

Sosyal medya şirketlerinden, kullanıcı yaşını doğrulamak için "makul adımlar" atmaları bekleniyor.

Sosyal medya şirketlerinden, kullanıcı yaşını doğrulamak için "makul adımlar" atmaları bekleniyor.

Bu adımlar genellikle üç kategoriye ayrılıyor:

  • Yaş Doğrulama: Kimlik belgeleri gibi kanıtlar sunulması.

  • Yaş Tahmini: Biyometrik verilerin (yüz, ses vb.) analizi.

  • Yaş Çıkarımı: Çevrimiçi davranışlar, kelime seçimi veya arkadaş ağları üzerinden yaş tahmini.

Hükümet, yasağın tamamen sızdırmaz olmasını beklemiyor, ancak şirketlerin sistemik hatalarını veya kusurlu süreçlerini denetlemeyi amaçlıyor. Şirketler, uyum yöntemlerini belirlemede bir miktar takdir yetkisine sahip olacak.

Yasa, geniş halk desteği görse de (YouGov anketi: %77 destek), kamuoyunu ikiye bölmüş durumda.

Yasa, geniş halk desteği görse de (YouGov anketi: %77 destek), kamuoyunu ikiye bölmüş durumda.

Destekleyenler, bu adımı çevrimiçi zararları azaltmak için hayati görüyor. Öte yandan, eleştirenler yasanın bireysel mahremiyete müdahale olduğunu ve uygulanmasının teknolojik olarak zor olduğunu belirtiyor.

Unicef gibi kurumlar, gençlerin bu yasak nedeniyle daha az denetlenen, riskli çevrimiçi alanlara kayabileceği uyarısında bulunuyor. Bazı uzmanlar ise yasağın zararlı içerik üreten veya yayan algoritmaları hedef almamasını temel bir eksiklik olarak görüyor. Ayrıca, genç ergenlerin sosyal medyadan uzaklaştırılmasının duygusal destek ve sosyal bağlantı açısından önemli bir kayıp yaratabileceği endişesi de dile getiriliyor. Gizlilik savunucuları ise yaş tespiti için kullanılan biyometrik verilerin kötüye kullanılması riskine dikkat çekiyor. Dünyadaki birçok hükümet, bu iddialı yasanın sonuçlarını yakından takip ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Rashad Kenway

Darısı diğer ülkelerin başına