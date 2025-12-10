Avustralya'da 16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Başladı: Nasıl Olacak?

Destekleyenler, bu adımı çevrimiçi zararları azaltmak için hayati görüyor. Öte yandan, eleştirenler yasanın bireysel mahremiyete müdahale olduğunu ve uygulanmasının teknolojik olarak zor olduğunu belirtiyor.

Unicef gibi kurumlar, gençlerin bu yasak nedeniyle daha az denetlenen, riskli çevrimiçi alanlara kayabileceği uyarısında bulunuyor. Bazı uzmanlar ise yasağın zararlı içerik üreten veya yayan algoritmaları hedef almamasını temel bir eksiklik olarak görüyor. Ayrıca, genç ergenlerin sosyal medyadan uzaklaştırılmasının duygusal destek ve sosyal bağlantı açısından önemli bir kayıp yaratabileceği endişesi de dile getiriliyor. Gizlilik savunucuları ise yaş tespiti için kullanılan biyometrik verilerin kötüye kullanılması riskine dikkat çekiyor. Dünyadaki birçok hükümet, bu iddialı yasanın sonuçlarını yakından takip ediyor.