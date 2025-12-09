onedio
Bilmediğiniz Görüntülü Aramaları Açmayın! Cinsel İçerikli Şantajın Tuzağına Düşebilirsiniz

Bilmediğiniz Görüntülü Aramaları Açmayın! Cinsel İçerikli Şantajın Tuzağına Düşebilirsiniz

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 11:16

Son dönemde telefon dolandırıcıları ve şantaj çeteleri, kurbanlarını hedef almak için yeni ve tehlikeli bir yöntem kullanmaya başladı: görüntülü arama üzerinden cinsel istismar tuzağı. Bu sofistike yöntem, mağdurların sadece mali değil, aynı zamanda kişisel itibarlarını da hedef alıyor.

Dolandırıcılar genellikle yurt dışından bilinmeyen bir numarayla görüntülü arama başlatıyor.

Mağdur aramayı açtığı anda, ekranda hızla çocuklara ait cinsel içerikli bir görüntü beliriyor. Bu kritik anda, dolandırıcılar mağdurun yüzünü bu içerikle birlikte ekran görüntüsü olarak kaydediyor. Star Haber'in bildirdiklerine göre elde edilen bu ekran görüntüleri, mağdurun suçu uzun süre işlediğine dair sahte kanıtlar oluşturmak ve ardından mağdurun yakın çevresini ifşa etmekle tehdit ederek şantaj yapmak için kullanılıyor.

Bilişim Uzmanı Osman Demircan, bu tür saldırıların başta Nijerya olmak üzere birçok farklı ülkeden geldiğini belirtiyor.

Demircan'a göre, tuzağa düşmemek için yurt dışından veya bilinmeyen bir numaradan gelen görüntülü çağrılar kesinlikle açılmamalıdır.

Olası bir mağduriyet durumunda ise en önemli adım, elde edilen ekran görüntüleri ve tüm kanıtlarla derhal polise başvurmak ve hukuki süreci başlatmaktır. Hukuki adımı ilk atan kişi olmak, mağduriyetinizi ve haklılığınızı kanıtlamada en önemli unsurdur.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
