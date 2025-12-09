Bilmediğiniz Görüntülü Aramaları Açmayın! Cinsel İçerikli Şantajın Tuzağına Düşebilirsiniz

Demircan'a göre, tuzağa düşmemek için yurt dışından veya bilinmeyen bir numaradan gelen görüntülü çağrılar kesinlikle açılmamalıdır.

Olası bir mağduriyet durumunda ise en önemli adım, elde edilen ekran görüntüleri ve tüm kanıtlarla derhal polise başvurmak ve hukuki süreci başlatmaktır. Hukuki adımı ilk atan kişi olmak, mağduriyetinizi ve haklılığınızı kanıtlamada en önemli unsurdur.