Bilmediğiniz Görüntülü Aramaları Açmayın! Cinsel İçerikli Şantajın Tuzağına Düşebilirsiniz
Son dönemde telefon dolandırıcıları ve şantaj çeteleri, kurbanlarını hedef almak için yeni ve tehlikeli bir yöntem kullanmaya başladı: görüntülü arama üzerinden cinsel istismar tuzağı. Bu sofistike yöntem, mağdurların sadece mali değil, aynı zamanda kişisel itibarlarını da hedef alıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dolandırıcılar genellikle yurt dışından bilinmeyen bir numarayla görüntülü arama başlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilişim Uzmanı Osman Demircan, bu tür saldırıların başta Nijerya olmak üzere birçok farklı ülkeden geldiğini belirtiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın