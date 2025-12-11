onedio
Güne Kahveyle Başlayanlar Yandı: Sabah Kahvesinin Bilinmeyen Zararları Keşfedildi!

Güne Kahveyle Başlayanlar Yandı: Sabah Kahvesinin Bilinmeyen Zararları Keşfedildi!

11.12.2025 - 15:32

Pek çok kişi için güne bir fincan kahve ile başlamak vazgeçilmez bir rutindir. Ancak yeni araştırmalar, bu sabah alışkanlığının sadece uyanıklığı artırmakla kalmayıp, aynı zamanda kronik ağrı düzeylerini yükseltebileceğini ve metabolik kontrolü bozabileceğini gösteriyor.

Kaynak: Independent 

Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/he...
Yapılan araştırmalar kahve ve yüksek ağrı düzeyleri arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koydu.

Yapılan araştırmalar kahve ve yüksek ağrı düzeyleri arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koydu.

Polonya’daki Nicolaus Copernicus Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından yürütülen bir araştırma, artan kahve tüketimi ile yaşlı yetişkinlerde bildirilen daha yüksek ağrı düzeyleri arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koydu.

Sabah Kahve İçmek Zararlı mı?

İki yıl boyunca 60–88 yaş arası sağlıklı yetişkinleri takip eden araştırmacılar, kahve tüketimini artıran katılımcıların, tüketimini azaltanlara kıyasla ağrı yoğunluklarında ortalama 6,56 puanlık bir artış bildirdiğini gözlemledi.

Çalışmanın yazarları, kahve tüketimindeki artışın ağrı skorlarının yükselmesiyle bağlantılı göründüğünü belirtmekle birlikte, bu sonuçların temkinli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini de vurguladı. Bu ilişkinin doğrulanması için daha kapsamlı gelecekteki araştırmalara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdiler.

Sabahları neden kahve içilmez?

Sabahları neden kahve içilmez?

Kahvenin sağlık üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerine dair bir başka önemli endişe de metabolik kontrolle ilgilidir. 2020 yılında yayımlanan bir araştırma, kahvaltılardan önce kahve içmenin sindirim ağrısına ve rahatsız edici mide ekşimesine yol açabileceğini gösterdi.

Bath Üniversitesi'ndeki bilim insanları, kötü uykunun metabolizma üzerindeki etkisinin sınırlı olmasına rağmen, sabah aç karnına kahve içmenin kan şekeri kontrolü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koydu.

Profesör James Betts'e göre, vücudun ilk temas ettiği şeyin kahve olması, özellikle de kesintili bir uykudan sonra, kan şekeri kontrolünü bozabilir. Betts, bu durumu iyileştirmek için önce yemek yemeyi, ardından hala ihtiyaç duyuluyorsa kahve içmeyi öneriyor. Bu basit değişiklik, kan şekeri yönetimi açısından önemli sağlık faydaları sağlayabilir.

