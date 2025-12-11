Güne Kahveyle Başlayanlar Yandı: Sabah Kahvesinin Bilinmeyen Zararları Keşfedildi!

Kahvenin sağlık üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerine dair bir başka önemli endişe de metabolik kontrolle ilgilidir. 2020 yılında yayımlanan bir araştırma, kahvaltılardan önce kahve içmenin sindirim ağrısına ve rahatsız edici mide ekşimesine yol açabileceğini gösterdi.

Bath Üniversitesi'ndeki bilim insanları, kötü uykunun metabolizma üzerindeki etkisinin sınırlı olmasına rağmen, sabah aç karnına kahve içmenin kan şekeri kontrolü üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koydu.

Profesör James Betts'e göre, vücudun ilk temas ettiği şeyin kahve olması, özellikle de kesintili bir uykudan sonra, kan şekeri kontrolünü bozabilir. Betts, bu durumu iyileştirmek için önce yemek yemeyi, ardından hala ihtiyaç duyuluyorsa kahve içmeyi öneriyor. Bu basit değişiklik, kan şekeri yönetimi açısından önemli sağlık faydaları sağlayabilir.