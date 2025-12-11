onedio
Ne Kuzu Ne Dana: Gurbetçiler Önce Tuzlanıp Sonra Kurutulan Etin Peşinde!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.12.2025 - 13:00

Kars'ın geleneksel lezzeti olan kaz, özellikle gurbetteki Karslıların sofralarından eksik olmuyor. Kaz yetiştiriciliğinin önde gelen merkezlerinden Arpaçay ilçesinde, Çetin Cengiz adlı yetiştirici hemşehrilerinin yoğun talebi üzerine büyük bir kesim gerçekleştirdi. Doğruyol köyünde yaz boyunca özenle beslediği 900 kazı kesen Cengiz, bu özel lezzeti gurbete ulaştırmak için kurutma aşamasına geçti.

Kaynak: DHA

Kars kazını diğerlerinden ayıran en önemli özellik, doğal beslenme ve kurutma yöntemi.

Yetiştirici Çetin Cengiz, kazların sadece arpa ve buğdayla beslendiğini, bu sayede etinin siyahlaşarak eşsiz bir tat aldığını belirtiyor. Kesimi yapılan ve temizlenen kazlar, öncelikle tuzlanarak bir hafta süreyle baskıda bekletiliyor.

Ardından, lezzetini doruğa ulaştıracak olan kritik kurutma süreci başlıyor. Yaklaşık 10 gün boyunca açık havada iplere asılı kalan kazlar, gündüz güneşi, gece ise meşhur Kars ayazını alıyor. Cengiz, etin gerçek lezzetini bu doğal kurutma yönteminden aldığını vurguluyor.

Başta İstanbul olmak üzere gurbetteki Karslılara gönderilecek olan 900 kaz paketlenmek için hazırlanıyor.

Bu sezon daha önce 600 kazı kurutma işlemine tabi tutmadan Kars derneklerine teslim eden Çetin Cengiz, şimdi de titizlikle kuruttuğu 900 kazı paketlemeye hazırlanıyor. 10 günlük kurutma sürecinin sonunda, başta İstanbul olmak üzere gurbetteki Karslılara gönderilecek olan kazlar, aralık ayı sonuna doğru sahiplerine ulaşacak. Böylece Kars'ın bu önemli markası, kilometrelerce uzaktaki hemşehrilerinin özlemle beklediği bir lezzet şölenine dönüşecek.

