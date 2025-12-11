Ne Kuzu Ne Dana: Gurbetçiler Önce Tuzlanıp Sonra Kurutulan Etin Peşinde!
Kars'ın geleneksel lezzeti olan kaz, özellikle gurbetteki Karslıların sofralarından eksik olmuyor. Kaz yetiştiriciliğinin önde gelen merkezlerinden Arpaçay ilçesinde, Çetin Cengiz adlı yetiştirici hemşehrilerinin yoğun talebi üzerine büyük bir kesim gerçekleştirdi. Doğruyol köyünde yaz boyunca özenle beslediği 900 kazı kesen Cengiz, bu özel lezzeti gurbete ulaştırmak için kurutma aşamasına geçti.
Kars kazını diğerlerinden ayıran en önemli özellik, doğal beslenme ve kurutma yöntemi.
Başta İstanbul olmak üzere gurbetteki Karslılara gönderilecek olan 900 kaz paketlenmek için hazırlanıyor.
