Ne Kuzu Ne Dana: Gurbetçiler Önce Tuzlanıp Sonra Kurutulan Etin Peşinde!

Yetiştirici Çetin Cengiz, kazların sadece arpa ve buğdayla beslendiğini, bu sayede etinin siyahlaşarak eşsiz bir tat aldığını belirtiyor. Kesimi yapılan ve temizlenen kazlar, öncelikle tuzlanarak bir hafta süreyle baskıda bekletiliyor.

Ardından, lezzetini doruğa ulaştıracak olan kritik kurutma süreci başlıyor. Yaklaşık 10 gün boyunca açık havada iplere asılı kalan kazlar, gündüz güneşi, gece ise meşhur Kars ayazını alıyor. Cengiz, etin gerçek lezzetini bu doğal kurutma yönteminden aldığını vurguluyor.