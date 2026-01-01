onedio
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Galata Köprüsü’nde Düzenlenen Gazze’ye Destek Mitingine Katıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Galata Köprüsü’nde Düzenlenen Gazze’ye Destek Mitingine Katıldı

01.01.2026 - 13:34

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca Galata Köprüsü’nde yılın ilk günü düzenlenen Gazze’ye destek mitingine, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ile birlikte Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katıldı. Okan Buruk yaptığı açıklamada, “Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Okan Buruk’un açıklamaları

Gazze’ye destek mitingine siyaset ve spor camiasından birçok kişi katıldı

Gazze’ye destek mitingine siyaset ve spor camiasından birçok kişi katıldı

Programa katılan sanatçıların söylediği eserlere katılımcılar da eşlik ederken, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu kurulan platformlardan eylemi takip etti.

Yürüyüşe; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Canan Sarı ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile birçok milletvekili, belediye başkanı ve bazı spor kulüplerinin temsilcileri de katıldı.

