Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Galata Köprüsü’nde Düzenlenen Gazze’ye Destek Mitingine Katıldı
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca Galata Köprüsü’nde yılın ilk günü düzenlenen Gazze’ye destek mitingine, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ile birlikte Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katıldı. Okan Buruk yaptığı açıklamada, “Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanındayız.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okan Buruk’un açıklamaları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazze’ye destek mitingine siyaset ve spor camiasından birçok kişi katıldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın