Veliaht Bu Akşam Var mı, Neden Yok? Veliaht Yeni Bölüm Ne Zaman?

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Veliaht, büyük bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen reytinglerde istediği başarıyı düzenli olarak yakalayamadı.

Tek rakibi ise ilk günden bu yana Halef oldu.

Veliaht ile aynı gün yayınlanan tek bir dizi olmasına rağmen reyting alamıyor oluşu dizi severleri endişelendirmiş, hatta birkaç ay önce de final dedikodularının çıkmasına sebep olmuştu. Final meselesi bir iddia olarak havada asılı kaldı.

Veliaht'ın son bölümünde oldukça heyecanlı gelişmeler yaşanmış, Timur kendisini vuran kişiyi öğrenmek için tehlikeli bir plan yapmıştı. Yahya’nın parmaklarındaki gizem açığa çıkmış, Derya hayatının en kötü gününü yaşamıştı. Timur ise sevdiklerini kurtarmak için hayatının en zor kararının eşiğine gelmişti.

Dizinin son bölüm reytingleri; ABC1 20+’da 5,22, Total’de 4,29, AB’de ise 4,28 şeklindeydi.