onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Veliaht Bu Akşam Var mı, Neden Yok? Veliaht Yeni Bölüm Ne Zaman?

Veliaht Bu Akşam Var mı, Neden Yok? Veliaht Yeni Bölüm Ne Zaman?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.01.2026 - 19:52

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ın bu gece yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yılbaşı nedeniyle birçok programın yayınlanmayacağı haftada kullanıcılar Veliaht'ın 16. bölümünün ekrana gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki Veliaht bu gece var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV ekranlarında damga vuran Veliaht, yeni sezonun çok sevilen işleri arasında yer alıyor.

Show TV ekranlarında damga vuran Veliaht, yeni sezonun çok sevilen işleri arasında yer alıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Veliaht, büyük bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen reytinglerde istediği başarıyı düzenli olarak yakalayamadı. 

Tek rakibi ise ilk günden bu yana Halef oldu.

Veliaht ile aynı gün yayınlanan tek bir dizi olmasına rağmen reyting alamıyor oluşu dizi severleri endişelendirmiş, hatta birkaç ay önce de final dedikodularının çıkmasına sebep olmuştu. Final meselesi bir iddia olarak havada asılı kaldı. 

Veliaht'ın son bölümünde oldukça heyecanlı gelişmeler yaşanmış, Timur kendisini vuran kişiyi öğrenmek için tehlikeli bir plan yapmıştı. Yahya’nın parmaklarındaki gizem açığa çıkmış, Derya hayatının en kötü gününü yaşamıştı. Timur ise sevdiklerini kurtarmak için hayatının en zor kararının eşiğine gelmişti. 

Dizinin son bölüm reytingleri;  ABC1 20+’da 5,22, Total’de 4,29, AB’de ise 4,28 şeklindeydi.

Dizinin yeni bölümünün 1 Ocak'a denk gelmesiyle beraber yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Dizinin yeni bölümünün 1 Ocak'a denk gelmesiyle beraber yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

31 Aralık 2025'in ardından bu hafta yayınlanması beklenen birçok dizinin yeni bölümünün verilmeyeceği konuşulmuştu. 

Peki Veliaht 1 Ocak Günü Yayınlanacak mı? Bu akşam Veliaht var mı?

Veliaht, 1 Ocak perşembe günü yayınlanmayacak. Yılbaşı arası veren dizinin bu hafta yayınlanması beklenen 16. bölümü 8 Ocak Perşembe günü yayınlanacak. 

Fenomen dizi yerine bu akşam Show Tv ekranlarında 'Tur Rehberi' filmi televizyonda ilk kez yayınlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın