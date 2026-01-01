Hande Erçel'in Trabzon Hasır Setinden Hallice Şalvarlı Yılbaşı Kombini X'te Olay Oldu!

2025'te iki film, iki dizide rol alan, hem Barış Arduç'la hem de Metin Akdülger'le partnerliğiyle gündeme oturan Hande Erçel, özel hayatında da büyük inişler ve çıkışlar yaşadı.

Yaklaşık üç yıldır beraber olduğu Hakan Sabancı ile ilişkisi, geçtiğimiz aylarda sona erdi. Üstelik ayrılık hiç de beklemediğimiz bir zamanda, aniden gerçekleşti.

İlişkiyi bitiren Hande'ydi, konu hakkında da katiyen konuşmamayı tercih etti. Birkaç hafta önce ise yepyeni bir aşka yelken açarak hepimizi duble şaşırttı!

Yapımcı Onur Güvenatam'la aşk dedikodularını yalanlamayan, aksine bir süreç içinde olduklarını ve gerektiğinde konuşulacak bir konu olduğunu belirten Hande Erçel'in gayet mutlu olduğu öne sürülmüştü.