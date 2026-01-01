onedio
Hande Erçel'in Trabzon Hasır Setinden Hallice Şalvarlı Yılbaşı Kombini X'te Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.01.2026 - 18:00

2025'i toptan geride bıraktığımız 31 Aralık gecesi genel olarak daha sakin ve 'aile içinde' geçti. Yılbaşına ailesiyle girenlerden biri de Hande Erçel'di. 

Yine bir şekilde kendisine yakıştırmayı başardı ama Hande Erçel'in şalvarlı yılbaşı kombini sosyal medyanın diline fena düştü! 😂

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ülkenin en popüler, aynı zamanda da en tartışmalı isimlerinden biri olan Hande Erçel, bu seneyi dolu dolu geçirdi.

2025'te iki film, iki dizide rol alan, hem Barış Arduç'la hem de Metin Akdülger'le partnerliğiyle gündeme oturan Hande Erçel, özel hayatında da büyük inişler ve çıkışlar yaşadı. 

Yaklaşık üç yıldır beraber olduğu Hakan Sabancı ile ilişkisi, geçtiğimiz aylarda sona erdi. Üstelik ayrılık hiç de beklemediğimiz bir zamanda, aniden gerçekleşti.

İlişkiyi bitiren Hande'ydi, konu hakkında da katiyen konuşmamayı tercih etti. Birkaç hafta önce ise yepyeni bir aşka yelken açarak hepimizi duble şaşırttı!

Yapımcı Onur Güvenatam'la aşk dedikodularını yalanlamayan, aksine bir süreç içinde olduklarını ve gerektiğinde konuşulacak bir konu olduğunu belirten Hande Erçel'in gayet mutlu olduğu öne sürülmüştü.

Hande Erçel, 31 Aralık gecesinde yılbaşını evinde, ailesi ve arkadaşlarıyla geçirmeyi tercih edenlerden oldu.

Geceye dair birçok poz paylaşan Hande Erçel, paylaşımına da 'Baktım çok dileğim var direkt lamba olmaya karar verdim' notunu düştü.

Yani kendisi de Alaaddin'in dolabından giyinmiş gibi gözüktüğünün farkındaydı ama bu o kombini tercih etmesine engel olmadı!

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan elbisesi, trabzon hasır setine benzetildi. Sadece bu kadarla da kalmadı...

Herhangi birimiz giysek asla taşıyamacağımız ve komik gözükecek elbiseyi Hande'nin her şeye rağmen prenses gibi taşıması da dikkat çekti. 

Ayrıca üstünde korsenin stokları paylaşımı yaptıktan sonra dakikalar içinde tükendi...

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

