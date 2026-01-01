NOW TV'nin Sevilen Dizisi Yayın Akışından Çıkarıldı: Halef Yeni Bölüm Ne Zaman?

En son 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Halef, reytinglerde zirveye imza atmıştı. Hem total, hem ABC, hem de AB'de birinci gelen Halef, yine ve yeniden zirveyi kimseye kaptırmamıştı.

Bu hafta yılbaşı arası sebebiyle birçok dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenilirken, seyirciler Halef'in bu akşam olup olmadığını merak etmeye başladı.

Peki, bu akşam Halef var mı, yok mu? Halef'in yeni bölüm ne zaman?

Bu akşam yılbaşı haftası sebebiyle Halef dizisi yayınlanmayacak. Dizinin 15. bölümünün önümüzdeki hafta perşembe günü, 8 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor. NOW TV'de bu gece Halef yerine Recep İvedik 2 yayınlanacak.