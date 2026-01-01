onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW TV'nin Sevilen Dizisi Yayın Akışından Çıkarıldı: Halef Yeni Bölüm Ne Zaman?

NOW TV'nin Sevilen Dizisi Yayın Akışından Çıkarıldı: Halef Yeni Bölüm Ne Zaman?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.01.2026 - 20:03

NOW TV dizisi Halef'in 1 Ocak Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki Halef'in 15. bölümü bu akşam var mı? Neden yok? Halef yeni bölüm ne zaman?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW TV'nin favori dizisi Halef, kısa sürede kocaman bir hayran kitlesine ulaştı. Aynı gün yayınlanan ve çok sevilen Veliaht'ı her seferinde sollayan Halef, perşembe günleri reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. 

Başrollerinde Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen gibi yıldız isimleri izlediğimiz Halef, şehir hayatından kopup köklerine dönmek zorunda kalan bir cerrahın hikayesi anlattığı başarılı hikayesiyle sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri oldu.

Halef'in 15. bölümünün bu akşam (1 Ocak Perşembe) yayınlanması bekleniyordu.

Halef'in 15. bölümünün bu akşam (1 Ocak Perşembe) yayınlanması bekleniyordu.

En son 14. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Halef, reytinglerde zirveye imza atmıştı. Hem total, hem ABC, hem de AB'de birinci gelen Halef, yine ve yeniden zirveyi kimseye kaptırmamıştı. 

Bu hafta yılbaşı arası sebebiyle birçok dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenilirken, seyirciler Halef'in bu akşam olup olmadığını merak etmeye başladı. 

Peki, bu akşam Halef var mı, yok mu? Halef'in yeni bölüm ne zaman?

Bu akşam yılbaşı haftası sebebiyle Halef dizisi yayınlanmayacak. Dizinin 15. bölümünün önümüzdeki hafta perşembe günü, 8 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor. NOW TV'de bu gece Halef yerine Recep İvedik 2 yayınlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın