Tarihin Tek Golden Slam Sahibi Tenisçisi Steffi Graf Kimdir?
Tenis tarihinde birçok büyük şampiyon, unutulmaz maç ve rekor kıran sezon var ama biri unutulmaz: Golden Slam ve Steffi Graf... Çünkü dört Grand Slam turnuvasını ve Olimpiyat altın madalyasını aynı takvim yılı içinde kazanmak, sadece yetenek değil gerçekten de mutlak istikrar, çok yönlülük ve mental kusursuzluk gerektirir. İşte bu imkansıza yakın başarıyı 1988 yılında gerçekleştirerek tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran tek isim Steffi Graf'ı yakından inceliyoruz.
Öncelikle Golden Slam nedir onu öğrenelim.
Peki Steffi Graf kimdir, neler yapmıştır onu da inceleyelim!
Graf özellikle tek bir sezonda elde ettiği Golden Slam başarısı onu tarihte benzersiz kılıyor.
Peki Golden Slam'i bu kadar özel kılan şey ne?
Bu noktada da Steffi Graf’in oyun tarzı Golden Slam’i mümkün kıldı aslında.
1988 yılında da rakiplerine ciddi bir üstünlük kurdu.
Graf, Golden Slam başarısından sonra da pek çok başarı elde etti.
Steffi Graf'ı yıllar geçse de eşsiz kılan ne peki?
