Tarihin Tek Golden Slam Sahibi Tenisçisi Steffi Graf Kimdir?

Bugüne kadar pek çok efsane tenisçi Grand Slam’leri kazanmış olsa da aynı yıl Olimpiyat altınıyla birlikte bu başarıyı tekrarlayabilen kimse olmadı. İşte tam da bu yüzden Steffi Graf, bu yönüyle sadece bir şampiyon değil, tenis tarihinde ulaşılması en zor standardın sahibi olarak anılmaya devam ediyor.