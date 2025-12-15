onedio
Saçlarınız Bu Yüzden Beyazlamış Olabilir! En Hızlı Yaşlandıran Meslekler Belli Oldu

Saçlarınız Bu Yüzden Beyazlamış Olabilir! En Hızlı Yaşlandıran Meslekler Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 11:38

İşinizde kendinizi tüketiyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Zaman hızla akıp giderken bir bakmışsınız ki bir yaş daha yaşlanmışsınız. Bazı meslekler, hayatın akıp gidişini çok daha ağır hissettirir. Compare the Market AU tarafından yapılan yeni bir araştırma, stres düzeyi, tehlikelere maruz kalma, haftalık çalışma saatleri ve fiziksel aktivite gibi kriterleri inceleyerek, insanları daha hızlı yaşlandıran meslekleri ortaya koydu. Araştırmacılar, bu faktörleri esas alarak 20 farklı mesleği sıraladı ve her birinin biyolojik yaşlanma süreci üzerindeki etkisini puanladı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.yourtango.com/career/stud...
1. İtfaiyeci

1. İtfaiyeci

Listenin başında yer alan itfaiyecilik mesleğinin bu konumu, işin taşıdığı yüksek riskler göz önüne alındığında oldukça anlaşılır. İtfaiyecilerin sürekli tehlike altında çalışmaları, düzensiz ve zorlu çalışma saatleri ile yüksek stres düzeyi, itfaiyeciler üzerinde ciddi bir fiziksel ve psikolojik yük oluşturuyor. Ayrıca yalnızca yangınlarla değil, aynı zamanda zehirli kimyasallar ve yoğun dumana gibi sağlığa son derece zararlı maddelere de sıkça maruz kalıyorlar.

Tüm bu ağır koşullar ve üstlendikleri hayati risklere rağmen, itfaiyecilerin maaşları çoğu zaman beklentilerin altında kalabiliyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun 2024 verilerine göre, itfaiyecilerin ortalama yıllık geliri çoğu eyalette asgari ücretin sadece biraz üstünde. Bu gelir, birçok bölgede tek başına geçinmeyi zorlaştırırken, olası sağlık sorunları ya da meslek kaynaklı yaralanmalar için gerekli tıbbi masrafları karşılamada da yetersiz kalabiliyor.

2. Kamyon Şoförü

2. Kamyon Şoförü

Kamyon şoförleri, uzun çalışma saatleriyle birleşen hareketsiz bir yaşamın getirdiği ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Zamanlarının büyük bölümünü direksiyon başında oturarak geçirmeleri, özellikle uzun yolculuklarda hem fiziksel yorgunluğa hem de zihinsel strese yol açabiliyor. Bunun yanı sıra değişken yol ve hava koşulları, kaza riskini her zaman yüksek tutuyor.

Bu mesleğe olan talep yüksek olmasına rağmen, kamyon şoförleri çoğu zaman harcadıkları emek ve uzun mesailerle orantısız şekilde düşük ücretler ve yetersiz çalışma koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

3. Aşçı

3. Aşçı

Televizyon programları ve sosyal medyada sunulduğu kadar göz alıcı görünse de, aşçılığın gerçek yüzü oldukça yorucudur. Aşçılar, çalışma sürelerinin neredeyse tamamını ayakta geçirir; çoğu zaman alışılmışın dışındaki saatlerde çalışır ve birçok mesleğe kıyasla oldukça uzun haftalık mesailer yaparlar. Hızlı ve yoğun mutfak ortamının yarattığı duygusal baskının yanı sıra, tekrarlayan fiziksel zorlanmalar, kesikler ve yanıklar da bu mesleğin günlük gerçekleri arasındadır.

Öte yandan aşçılığın olumlu yönleri de vardır. Bu alana adım atmak için mutlaka bir üniversite diplomasına sahip olmak gerekmez ve yetenek, deneyim ve azimle sürekli yükselme ve kendini geliştirme imkanı sunan bir kariyer yoludur.

4. Avukat

4. Avukat

Avukatlar genellikle yüksek gelirleri ve konforlu yaşam tarzlarıyla tanınsalar da, bu ayrıcalıklar mesleğin beraberinde getirdiği yoğun zihinsel ve duygusal yükle dengelenmektedir. Yapılan araştırmada, avukatların tüm meslekler arasında en yüksek stres düzeyine sahip gruplardan biri olduğu ortaya konmuştur. Sürekli son teslim tarihleri, müvekkillerin baskısı ve mahkeme salonlarının yarattığı gerilim, uzun vadede bir avukatın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı üzerinde kalıcı etkiler bırakabilmektedir.

Her ne kadar finansal açıdan birçok mesleğe kıyasla daha az kaygı yaşasalar da, bu maddi avantaj daha kaliteli sağlık hizmetlerine erişim imkanı sunarak stresin ve mesleğin yaşlandırıcı etkilerinin bir kısmını dengeleyebilmektedir.

5. Gazeteci

5. Gazeteci

Bu mesleği bu listede görmek bazıları için şaşırtıcı olabilir. Gazeteciler çoğu zaman gün boyu masa başında yazı yazan kişiler olarak düşünülse de, gerçekte durum bundan çok daha farklıdır. Haber akışının sürekli değişmesi ve gelişmelerin öngörülemezliği, gazeteciliği son derece tempolu ve yoğun bir kariyer haline getirir. Günlük işlerinde her zaman fiziksel tehlikeyle karşılaşmasalar da, sıkı son teslim tarihlerini yakalama baskısını derinden hissederler.

Gazetecilerin maaşları, yerel bir gazete için mi yoksa ulusal bir yayın organında mı çalıştıklarına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Bu alanda başarılı olmak; güçlü yazma becerileri, doğal bir merak duygusu ve yüksek bir azim gerektiren, rekabetin yoğun olduğu bir çalışma ortamına uyum sağlamayı zorunlu kılar.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
