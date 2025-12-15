Saçlarınız Bu Yüzden Beyazlamış Olabilir! En Hızlı Yaşlandıran Meslekler Belli Oldu
Kaynak: https://www.yourtango.com/career/stud...
İşinizde kendinizi tüketiyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Zaman hızla akıp giderken bir bakmışsınız ki bir yaş daha yaşlanmışsınız. Bazı meslekler, hayatın akıp gidişini çok daha ağır hissettirir. Compare the Market AU tarafından yapılan yeni bir araştırma, stres düzeyi, tehlikelere maruz kalma, haftalık çalışma saatleri ve fiziksel aktivite gibi kriterleri inceleyerek, insanları daha hızlı yaşlandıran meslekleri ortaya koydu. Araştırmacılar, bu faktörleri esas alarak 20 farklı mesleği sıraladı ve her birinin biyolojik yaşlanma süreci üzerindeki etkisini puanladı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İtfaiyeci
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kamyon Şoförü
3. Aşçı
4. Avukat
5. Gazeteci
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın