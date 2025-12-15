Saçlarınız Bu Yüzden Beyazlamış Olabilir! En Hızlı Yaşlandıran Meslekler Belli Oldu

Listenin başında yer alan itfaiyecilik mesleğinin bu konumu, işin taşıdığı yüksek riskler göz önüne alındığında oldukça anlaşılır. İtfaiyecilerin sürekli tehlike altında çalışmaları, düzensiz ve zorlu çalışma saatleri ile yüksek stres düzeyi, itfaiyeciler üzerinde ciddi bir fiziksel ve psikolojik yük oluşturuyor. Ayrıca yalnızca yangınlarla değil, aynı zamanda zehirli kimyasallar ve yoğun dumana gibi sağlığa son derece zararlı maddelere de sıkça maruz kalıyorlar.

Tüm bu ağır koşullar ve üstlendikleri hayati risklere rağmen, itfaiyecilerin maaşları çoğu zaman beklentilerin altında kalabiliyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun 2024 verilerine göre, itfaiyecilerin ortalama yıllık geliri çoğu eyalette asgari ücretin sadece biraz üstünde. Bu gelir, birçok bölgede tek başına geçinmeyi zorlaştırırken, olası sağlık sorunları ya da meslek kaynaklı yaralanmalar için gerekli tıbbi masrafları karşılamada da yetersiz kalabiliyor.